भारत-पाकिस्तान सामना खेळूच नये; नाना पाटेकर यांनी मांडली रोखठोक भूमिका

आशिया कप स्पर्धेत (Asia Cup 2025) भारतानं पाकिस्तानशी क्रिकेट सामना खेळू नये, असं मत नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केलंय.

Nana Patekar and Makarand Anaspure
नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
पुणे : आशिया चषकात (Asia Cup 2025) आज भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघांत दुबईमध्ये सामना होणार आहे. पहलगाम हल्ल्याच्या निषेधार्त या सामन्यावर बहिष्कार टाकावा असं अनेककांडून व्यक्त केलं जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज नाना पाटेकर यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेतमध्ये आपलं मत व्यक्त केलंय.

नाम फाऊंडेशन दशकपूर्ती कार्यक्रम संपन्न : पुणे शहरातील गणेश क्रीडा कला मंच येथे नाम फाऊंडेशन दशकपूर्ती कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी प्रमुख उपस्थितीमध्ये भाजपा वरिष्ठ नेते नितीन गडकरी आणि चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी देखील उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी नाम फाऊंडेशनसाठी विविध माध्यमातून होणारे मदतनीस देखील उपस्थितीत होते. दरम्यान कोकणी आणि मराठवाड्यातील पारंपरिक नृत्याने या दशकपूर्तीची सुरूवात झाल्यानं महाराष्ट्रभरातून वेगवेगळ्या शहरातून नाम फाऊंडेशन सदस्यांनी उपस्थिती दर्शवली होती. या मोठ्या गर्दीत सिने अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या कार्याचा आढावा घेताना प्रेरणादायी विचारांची देवाण घेवाण घेताना उपस्थितांमध्ये दिसून आली आहे.

माहिती देताना नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे (ETV Bharat Reporter)


आज होणारा सामना आपण खेळू नये : यावेळी बोलताना सिने अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी कार्यक्रमाची प्रास्ताविका करत नाम फाऊंडेशनच्या कार्याचा आढावा सांगितला. यावेळी अशिया कप स्पर्धेत आज भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना होणार आहे. या सामन्यावरून देशभरात राजकारण तापलं असून ठीक ठिकाणी आंदोलने होत आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर आपण पाकिस्तानशी सामना खेळू नये अशी भावना देशभरातून व्यक्त होत आहे. असं असताना याबाबत अभिनेता नाना पाटेकर म्हणाले की, "आज होणारा सामना आपण खेळू नये, माझ्याच लोकांचं रक्त सांडलं असून त्यांच्याशी का खेळावं? मी तर म्हणतो खेळूच नये."

शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये : मकरंद अनासपुरे यांनी नाम फाउंडेशनबाबत प्रवासाचा आढावा घेताना सांगितलं की, "गेल्या दहा वर्षापासून 2721 कुटुंबांना प्रत्येकी 15 हजार रुपयांची मदत आपल्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. हीच मदत आता 25 हजार रुपये परत वाढवण्याचा आमचा निश्चय आहे. तर 1284 पाझर तलावातला गाळ काढून ते दुरुस्ती करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्याचबरोबर मुलांची शिक्षण, विधवा पत्नींना उत्पन्नाचे साधन, शेतीविषयी जागृती, निसर्गाशी दोन करून शेतीसाठी पाण्याचे योग्य ते नियोजन करणे या पलीकडं जाऊन सुद्धा शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजा समजून घेणं आवश्यक आहे. फक्त शेतकऱ्यांनी निराशा पोटी आत्महत्या करणे योग्य नाही" हे.

