महाडमध्ये ॲक्टिव्ह किड्स इंटरनॅशनल स्कूलचा नाविन्यपूर्ण प्रयोग; विद्यार्थ्यांसाठी बनवली क्यूआर कोड प्रणाली
ॲक्टिव्ह किड्स इंटरनॅशनल स्कूलनं प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी क्यूआर कोड प्रणाली सुरू केली असून पालकांना डिजिटल पद्धतीनं प्रगती अहवाल पाहता येणार आहे.
Published : September 24, 2025 at 8:29 PM IST
रायगड : महाड तालुक्यातील ॲक्टिव्ह किड्स इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजनं विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नोंदी आणि प्रगती अहवाल पालकांसमोर पारदर्शकपणे मांडण्यासाठी क्रांतिकारक पाऊल उचललं आहे. शाळेनं प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र क्यूआर कोड प्रणाली विकसित केली आहे. मोबाईलवर तो कोड स्कॅन करताच विद्यार्थ्याचा संपूर्ण शैक्षणिक आलेख पालकांना पाहता येणार आहे. या उपक्रमामुळं शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा संगम साधला असून पालक-विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत होणार आहे.
क्यूआर कोड प्रणाली राबवणारी पहिली शैक्षणिक संस्था : महाड, पोलादपूर आणि माणगावसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी क्यूआर कोड प्रणाली राबवणारी पहिली शैक्षणिक संस्था म्हणून ॲक्टिव्ह किड्स इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजची नोंद झाली आहे. शाळेनं राबवलेल्या अनोख्या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वेगळा क्यूआर कोड तयार केला आहे. मोबाईलवर हा कोड स्कॅन करताच विद्यार्थ्यांचा प्रगती अहवाल, तोंडी परीक्षा, वाचनकला, वक्तृत्व, तसंच विविध कलागुणांचे व्हिडिओ सादरीकरण पालकांना पाहायला मिळणार आहे.
आधुनिक पद्धतीनं दिली जाते माहिती : आतापर्यंत पालकांना त्यांच्या मुलांच्या प्रगतीची माहिती प्रामुख्यानं पालक-सभा किंवा तोंडी स्वरूपात दिली जात होती. मात्र आता डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही माहिती पारदर्शकपणे आणि सातत्यानं उपलब्ध करून दिली जात आहे. यामुळं पालकांमध्ये आनंदाचं आणि समाधानाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
पालकांना मिळतो मुलांच्या प्रगतीचा थेट आढावा : या उपक्रमामागं शाळेचे संस्थापक, चेअरमन राहुल चिपळूणकर आणि प्राचार्या मीनाक्षी चिपळूणकर यांची दूरदृष्टी आहे. स्पर्धा म्हणून न पाहता भविष्यातील कठीण आव्हानांसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवणं हाच या शाळेचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे क्यूआर कोड प्रणालीची संकल्पना आणि निर्मिती प्राचार्या मीनाक्षी चिपळूणकर यांनी केली असून शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी ती स्वीकारली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नोंदी सातत्यानं या प्रणालीमध्ये अपलोड केल्या जातात. त्यामुळं पालकांना आपल्या मुलांच्या सर्वांगीण प्रगतीचा थेट आढावा घेणं शक्य झालं आहे.
नवनवीन उपक्रम राबवण्याचा संकल्प : "शंकरनगर, चांभारखिंड परिसरातील निसर्गरम्य वातावरणात उभारलेलं हे शैक्षणिक संकुल आज प्ले ग्रुप ते ज्यूनिअर कॉलेजपर्यंत 300 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं केंद्र बनलं आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकातलं शिक्षण न देता जीवनातील विविध अंगांनी सक्षम घडवण्यासाठी सतत नवनवीन उपक्रम राबवण्याचा आमचा संकल्प आहे," असं चेअरमन राहुल चिपळूणकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- वेश्या व्यवसाय सोडून जिद्दीनं निवडला वेगळा मार्ग; अनेक महिला शिवतात डिझायनिंग कपडे, 'अपने आप'चा पुढाकार!
- लहानशा कवडीवर साडेतीन शक्तिपीठाचं दर्शन; विद्यार्थ्याची नवरात्रोत्सवात अनोखी कलाकृती चर्चेत, पाहा व्हिडिओ
- जागर स्त्री शक्तीचा; महिलांनी न्यूनगंड सोडला तर यशाला गवसणी घालू शकतात- स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. राजश्री कटके