गुंड कोणत्याही पक्षाचा असो, अगदी भाजपाचा असला तरी गय केली जाणार नाही - गिरीश महाजन
गेल्या काही दिवसांपासून संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यासह गुन्हेगारांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात येत आहेत.
Published : October 10, 2025 at 5:08 PM IST
नाशिक : "नाशिक शहर गुन्हेगारी मुक्त करण्यासाठी पोलीस प्रशासनानं कडक पावलं उचलली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक भयमुक्त करण्यासाठी पोलिसांना कडक निर्देश दिले असून गुंड कोणत्याही पक्षाचा असो अगदी भाजपाचा असला तरी गय केली जाणार नाही," असं स्पष्टपणे राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. नाशिक इथं भाजपाच्या निवडणूक समितीच्या बैठकीच्या निमित्तानं नाशिकला आले असता गिरीश महाजन पत्रकारांसोबत बोलत होते.
गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाई : दरम्यान, नाशिक शहरात गुन्हेगारांनी उच्छाद मांडला आहे. 10 महिन्यांत 46 खुनाच्या घटना घडल्यामुळं गुन्हेगारांविरोधात आता पोलीस अॅक्शन मोडवर आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यासह गुन्हेगारांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात येत आहेत. अशात खून आणि खुनाचा प्रयत्न या दोन घटनांमध्ये भाजपाच्या दोन माजी नगरसेवकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले होतं. अशात आता पोलीस आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेत गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
हयगय केली जाणार नाही : "नाशिक आम्हाला गुन्हेगार मुक्त करायचं आहे, याकरता आता कारवाई सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. लोकांच्या लाखो, करोडो लोकांच्या मालमत्तांवर कब्जा करायचा. घर बळकवायचे असे प्रकार वाढले आहेत. नागरिकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. मात्र आता पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले असून आपण बघितलं असेल की, गुंड कोणत्याही पक्षाचा असो त्याच्यावर कारवाई करताना हयगय केली जाणार नाही," असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.
शहरातील रस्ते होणार काँक्रीटचे : शहरातील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू झाले आहे. पाऊस आता थांबला आहे. त्यामुळं खड्डे बुजवण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. पुढील पाच सहा दिवसांत नाशिक शहर खड्डेमुक्त होईल. परंतु हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी आता शहरातील रस्ते काँक्रीटचे केले जाणार आहेत. यासाठी 1200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. आगामी काळात शहरातील रस्तेही काँक्रीटीकरण होऊन शहर खड्डेमुक्त होतील," असा विश्वास मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा :