आचार्य देवव्रत यांनी संस्कृत भाषेत घेतली महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ

गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींनी आचार्य देवव्रत यांना दोन्ही राज्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Acharya Devvrat took oath as Governor of Maharashtra in Sanskrit language
आचार्य देवव्रत यांनी संस्कृत भाषेत घेतली महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 12:14 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 12:30 PM IST

मुंबई : गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सोमवारी संस्कृत भाषेत महाराष्ट्राच्या प्रभारी राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी त्यांना शपथ दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळं गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या खांद्यावर महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींनी आचार्य देवव्रत यांना दोन्ही राज्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नव्या राज्यपालांचा परिचय : आचार्य देवव्रत यांचा जन्म 18 जानेवारी 1959 रोजी हरियाणातील समालखा येथे झाला. त्यांनी कुरुक्षेत्र येथील गुरुकुलात प्राचार्य म्हणून पारंपरिक भारतीय शिक्षण पद्धतीचा प्रसार केला. ऑगस्ट 2015 ते जुलै 2019 या कालावधीत त्यांनी हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून काम केले, तर जून 2019 पासून ते गुजरातचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. गुजरातमध्ये त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय उपक्रमांना चालना दिली. विशेषतः नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य केलं. त्यांनी स्वतः 180 एकरांवर नैसर्गिक शेतीचा यशस्वी प्रयोग केला आणि 10 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रेरित केलं. पद्मश्री सुभाष पालेकर यांच्याशी सहकार्य करत त्यांनी 'जीवामृत' खताचा प्रसार केला. आर्य समाजाचे प्रचारक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आचार्य देवव्रत यांनी सामाजिक सुधारणा, गोसंरक्षण आणि पर्यावरण जागृतीसाठी विशेष योगदान दिलं आहे.

राज्यपालांचा साधेपणा, रेल्वेनं पोहोचले मुंबईत : राज्यपाल म्हणजे संबंधित राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. मुख्यमंत्र्यांपेक्षा राज्यपालांचा शिष्टाचार मोठा असतो. त्यांना सुविधाही मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक मिळतात. मात्र, या सगळ्या सुविधांचा त्याग करून महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित प्रभारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुंबईत पदभार स्वीकारण्यासाठी पोहोचले तेसुद्धा चक्क रेल्वेनं. त्यांच्या या साधेपणानं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.

राज्यपाल रेल्वेनं मुंबईत दाखल : रविवारी सकाळी राज्यपाल आचार्य देवव्रत पत्नी दर्शना देवी यांच्यासह गुजरातहून तेजस एक्स्प्रेसनं मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले. दुपारी 1.20 वाजता त्यांचं मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकात आगमन झालं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं.

