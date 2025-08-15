ETV Bharat / state

पिंपरी चिंचवड : बीएसएनएल ऑप्टिकल फायबर लाईन दुरूस्त करताना अपघात, तीन कामगारांचा मृत्यू, एकजण थोडक्यात बचावला

पुणे येथील पिंपरी चिंचवड परिसरात भीषण अपघात घडला. टेलिफोन लाईनच्या ऑप्टिकल फायबर केबल दुरुस्तीचं काम करताना तीन कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला.

अॅम्ब्युलन्स
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 8:03 PM IST

पिंपरी : बीएसएनएलच्या ऑप्टिकल फायबर लाईन दुरुस्त करत असताना झालेल्या भीषण अपघातात तिघा कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. चार कामगारांपैकी तीन कामगार चेंबरमध्ये अडकून प्राणघातक वायू श्वसन नलिकेत अडकल्यामुळे ते मृत्युमुखी पडले. या घटनेत एका कामगाराला वाचवण्यात आलं आहे. प्राथमिक तपासानुसार, हा अपघात श्वसन नलिकेत विषारी वायू गेल्यामुळे झाल्याचं समजतं. संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी तातडीनं बचावकार्य सुरू केलं असून पुढील तपास सुरू आहे.

ऑप्टिकल फायबर केबल दुरुस्तीचं काम : मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना आज (15 ऑगस्ट) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली. बीएसएनएल अकुर्डी येथील टेलिफोन लाईनच्या ऑप्टिकल फायबर केबल दुरुस्तीचं काम सुरू होतं. लखन ढावरे (वय 32, राहणार बिजलीनगर), दत्ता होनाले (वय 38, राहणार गुरुद्वारा कॉलनी), दादा साहेबराव गिरसेट (वय 36, राहणार बिजलीनगर) आणि बाबासाहेब वाघ (वय 52, राहणार आकुर्डी) हे चार कामगार बिघाड दुरुस्तीसाठी गेले होते.

बीएसएनएल ऑप्टिकल फायबर लाईन दुरुस्त करताना अपघात

गुदमरून तिघांचा मृत्यू : प्रत्यक्षदर्शी आणि या अपघातातून वाचलेले कामगार बाबासाहेब वाघ यांनी सांगितलं, “आम्ही चार जण चेंबरमध्ये वायर काढण्याचं काम करत होतो. सर्वप्रथम लखन ढावरे चेंबरमध्ये उतरले. काही क्षणांतच त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. त्यांना वाचवण्यासाठी दत्ता होनाले खाली उतरले, पण त्यांनाही श्वास घेता येईनासा झाला. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी दादा साहेबराव गिरसेट खाली उतरले, पण तेही खालीच कोसळले. यानंतर मी लगेच ओरडून मदत मागितली. लोकांनी धाव घेत तिघांना बाहेर काढलं, मात्र तोपर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला होता.”

कामगारांनी सेफ्टी उपकरणाचा वापर केला नाही : काम करताना कामगारांनी कोणतंही सेफ्टी उपकरण वापरलं नव्हतं, अशी माहिती समोर आली आहे. चेंबरच्या आत प्राणघातक वायू साचलेला होता, ज्यामुळे श्वसनाचा त्रास होऊन तिघांचा मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. घटनास्थळी मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, बीएसएनएलच्या कामासाठी ठेकेदारांकडून विविध वयोगटातील कामगारांना नेमण्यात आलं होतं. मृत कामगारांमध्ये लखन ढावरे, दत्ता होनाले, दादा साहेबराव गिरसेट यांचा समावेश असून चौथे कामगार बाबासाहेब वाघ हे थोडक्यात बचावले आहेत.

हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच तीनही कामगारांचा मृत्यू : घटनेतील तीनही कामगारांना आपत्कालीन स्थितीत लोकमान्य हॉस्पिटल, निगडी येथे आणलं गेलं होतं. डॉक्टरांशी संपर्क साधल्यावर माहिती मिळालेली की, हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच तीनही कामगारांचा मृत्यू झाला होता. डॉक्टर्सनी त्यांना 20 मिनिटे वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु श्वास गुदमरल्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. पुढील शवविच्छेदनासाठी मृतदेह यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. आज स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी या घटनेमुळे संपूर्ण समाजात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

