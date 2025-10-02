ETV Bharat / state

अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक

ठाणे महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्याला अटक केल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते महेश मोरे यांनी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांवर फुले उधळली आणि या कारवाईचे स्वागत केले.

ACB arrests Deputy Commissioner of Encroachment Shankar Patole
शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे - 25 लाखांची लाच घेतल्याप्रकरणी ठाणे महापालिकेचे अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना रात्री उशिरा अटक करण्यात आलीय. तसेच पाटोळे यांच्यासोबत आणखीन एका जणाला ताब्यात घेण्यात आलंय. ठाणे महापालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्याला अटक केल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते महेश मोरे यांनी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांवर फुले उधळली आणि या कारवाईचे स्वागत केले. तसेच ठाणे महापालिकेतील इतर अधिकाऱ्यांवरसुद्धा अशीच कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही मोरे यांनी केलीय.

शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक (Source- ETV Bharat)

अतिक्रमण हटविण्यासाठी तब्बल 25 लाखांची मागणी : ठाणे महापालिकेच्या वर्धापन दिनीच अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे एसीबीच्या जाळ्यात सापडल्याचा धक्कादायक प्रकार आज समोर आलाय. आधीच ठाणे शहारातील बेकायदा बांधकामे चर्चेत असून, पालिकेच्या आजी माजी अधिकाऱ्यांची न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. त्यातच घोडबंदर रोड या ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम ठिकाणी असलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी तब्बल 25 लाखांची मागणी उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी बिल्डरकडे केलीय. या प्रकरणी बिल्डरने तक्रार केल्यानंतर मुंबई एसीबीने सापळा रचत पाटोळे यांना 15 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. या कारवाईने ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, गेली अनेक वर्ष ठाणे महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला असून, बेकायदा बांधकामात बक्कळ पैसा कमावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अशीच कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

ACB arrests Deputy Commissioner of Encroachment Shankar Patole
शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक (Source- ETV Bharat)

ठाणे महापालिकेच्या वर्धापन दिनीच पाटोळे अटकेत : अभिराज डेव्हलपर्सचे अभिजीत कदम यांच्याकडून घोडबंदर रोड या ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम ठिकाणी असलेले अतिक्रमण हटविण्यासाठी पाटोळे यांनी 25 लाखांची मागणी केली होती. यामध्ये 15 लाख रोख आणि 10 लाख रुपये एका अनोळखी व्यक्तीच्या खात्यात जमा करूनही काम न केल्याने अभिजीत कदम यांनी मुंबई एसीबीकडे तक्रार केली होती. आज संध्याकाळच्या सुमारास ठाणे महापालिका मुख्यालयात मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला आणि महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनीच पालिकेच्या तळमजल्यावरील अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त पाटोळे यांच्या कार्यालयात हा छापा टाकला. यावेळी संबंधित विकासकाकडून 15 लाखांची लाच घेताना त्यांना रंगेहात पकडलंय. सुमारे एक ते दीड तास चौकशी केल्यानंतर पाटोळे यांना अटक करण्यात आलीय. ठाण्यात बेकायदा बांधकामाचा विषय आधीच चिघळला आहे. बेकायदा बांधकामाविषयी न्यायालयाने अनेक वेळा महापालिकेला धारेवरदेखील धरले आहे. आज सकाळी पालिका आयुक्तांनी वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते, अशा वेळी झालेली ही कारवाई महापालिकेच्या बदनामीसाठी कारणीभूत ठरणारी आहे.

ACB arrests Deputy Commissioner of Encroachment Shankar Patole
शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक (Source- ETV Bharat)

वादग्रस्त ऑडिओ क्लिपमध्ये शिंदे गटाच्या नगरसेवकांची नावे : दोन दिवसांपूर्वीच अतिक्रमण विभागातील एका माजी अधिकाऱ्यांची कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल झाली होती. यामध्ये या माजी अधिकाऱ्याने शंकर पाटोळे यांच्यासकट सेवेत असलेल्या अधिकारी आणि शिंदे गटातील माजी नगरसेवकांची नावेदेखील घेतली होती. त्यामुळे यामध्ये ठाणे पालिकेचे इतर अधिकारी देखील चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची चिन्हे आहेत. तसेच शिंदे गटातील माजी नगरसेवक ही बेकायदा बांधकामे प्रकरणात अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ACB arrests Deputy Commissioner of Encroachment Shankar Patole
शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक (Source- ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळचा अधिकारी : गेल्या 3 वर्षांत ठाण्यात बेकायदा बांधकामे वाढली असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेनचे अधिकारी मुजोर झाले आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेत नेमके चाललंय तरी काय? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, एसीबीच्या जाळ्यात सापडलेले पाटोळे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे अधिकारी म्हणून संपूर्ण महापालिकेत चर्चेत आहेत.

ACB arrests Deputy Commissioner of Encroachment Shankar Patole
शंकर पाटोळेंना एसीबीनं 25 लाखांची रोकड घेताना रंगेहाथ केली अटक (Source- ETV Bharat)

पाटोळे यांचे नेमके "वाटोळे" कोणी केले? : दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला महापालिकेच्या तळमजल्यावरील अतिक्रमण विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी घुसले आणि उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना रंगेहाथ पकडले. बेकायदा बांधकामावरून ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मिलीभगत असताना पाटोळे यांचे नेमके "वाटोळे" कोणी केले? अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

हेही वाचाः

विधानभवन मारहाणप्रकरणी एनसीपी कार्यकर्ते नितीन देशमुखांना दिलासा; तपासाला हायकोर्टाची स्थगिती, तूर्तास आरोपपत्र दाखल न करण्याचे निर्देश

विजयादशमी 2025 : सरसंघचालक मोहन भागवत, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केली संघ कार्यालयात शस्त्रपूजा

For All Latest Updates

TAGGED:

SHANKAR PATOLETMCACBअतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळेACB ARRESTS DEPUTY COMMISSIONER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.