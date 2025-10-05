पूरग्रस्तांसाठी धावले कराडकर; संसारोपयोगी साहित्याचं केलं वाटप, दोन घरांची करणार पुनर्बांधणी!
साताऱ्यातील 'आम्ही कराडकर ग्रुप'ने पाटोदा, शिरूर कासार आणि आष्टी तालुक्यातील ७५ कुटुंबांना संसारोपयोगी साहित्याचे वाटप करून संकटातून सावरण्यासाठी आधार दिला.
Published : October 5, 2025 at 7:43 PM IST
सातारा : बीड जिल्ह्यातील पुराचा फटका बसलेल्या बाधितांना भरीव मदत करून 'आम्ही कराडकर' ग्रुपनं सामाजिक बांधिलकी जपली. आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर कासार तालुक्यातील 75 बाधित कुटुंबांना शनिवारी संसारोपयोगी आणि जीवनावश्यक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. याशिवाय दोन घरांच्या पुर्नबांधणीचे तर एका घराच्या डागडुजीचे काम देखील हाती घेतले.
पूरग्रस्तांसाठी धावले कराडकर : बीड जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या अतिवृष्टीमुळं आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर कासार या तीन तालुक्यात नदीकाठच्या गावांना पुराचा मोठा फटका बसला. शेती, व्यवसाय आणि घरांचे प्रचंड नुकसान झाले. सिंदफणा नदीच्या पुरामुळं शिरूर शहरातील आणि येळंब गावातील दोन घरे वाहून गेली, तर शिरूरमधील एका घराची पडझड झाली. या पूरग्रस्तांचे संसार पुन्हा उभे करण्यासाठी कराडकर पुढे आले. त्यांना पाटण तालुक्याचीही साथ मिळाली.
'आम्ही कराडकर' ग्रुपला दानशूरांची साथ : पूरग्रस्तांना भरीव मदत करण्यासाठी 'आम्ही कराडकर MH50' ग्रुप धावून आला. त्यांच्या आवाहनाला दानशूरांनी प्रतिसाद देत अर्थिक आणि वस्तू रूपाने मदत केली. पाटण तालुक्यातूनही मोठी मदत गोळा झाली. त्यातून गरजेच्या वस्तूंचे कीट तयार करण्यात आले. तीन महिने पुरेल इतके धान्य, साड्या, अंथरूण, स्कूल बॅगसह संपूर्ण शालेय साहित्य, अशा संसारोपयोगी आणि जीवनावश्यक वस्तूंची मदत घेऊन कराडकर बीडला रवाना झाले.
घरांच्या पुनर्बांधणी आणि डागडुजीला सुरूवात : पाटोदा, शिरूर कासार आणि आष्टी तालुक्यातील पूरग्रस्तांना शनिवारी दिवसभर या मदतीचे वाटप करण्यात आले. पाटोदा शहरातील 35 बाधित कुटुंबांना निवासी नायब तहसीलदार अभय जोशी यांच्या उपस्थितीत जीवनावश्यक वस्तुंचं वाटप करण्यात आले. त्यानंतर शिरूर कासार शहरातील बाधितांना मुख्याधिकारी गणेश दहिफळे यांच्या उपस्थितीत मदतीचं वाटप करून एका घराच्या कामाचं भूमीपूजन करून पडझड झालेल्या घराच्या डागडुजीसाठी अर्थिक मदत देण्यात आली. येळंब गावातील एका घराच्या पुनर्बांधणीची जबाबदारी स्वीकारली.
आमदार सुरेश धस यांनी मानले कराडकरांचे आभार : आम्ही कराडकर या ग्रुपने आष्टी विधानसभा मतदार संघातील तीन तालुक्यात येऊन पूरबाधित घरांचा सर्व्हे केला. योग्य लाभार्थ्यांपर्यत मदत पोहोचवली. तसेच दोन घरे बांधून आणि एका घराची डागडुजी करून देण्याची जबाबदारी घेतली. त्याबद्दल आमदार सुरेश धस यांनी 'आम्ही कराडकर' ग्रुपचे आभार मानून सातारा जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना धन्यवाद दिले.
हेही वाचा -
- गोदावरी नदीच्या प्रवाहात रिक्षा वाहून गेली, चालकाचा मृत्यू; नागरिकांना सतर्कतेचं आवाहन
- मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावले कराडकर, बीड जिल्ह्यात संसारोपयोगी किटचं वाटप करणार
- पंतप्रधानांना राज्यातील पूरपरिस्थितीची मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती; शेतकर्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभं राहू, नरेंद्र मोदींचं आश्वासन