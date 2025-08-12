ETV Bharat / state

आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि मतदानकार्ड हे भारतीय नागरिकत्वाचे पुरावे नाहीत; मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

आपण वापरत असलेलं आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदानकार्ड हे आपण भारतीय असल्याचा पुरावा नसल्याचं महत्त्वाचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 10:38 PM IST

मुंबई : मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड व पॅनकार्ड हा तुम्ही भारतीय असल्याचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. ही केवळ सरकारी सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी दिली जाणारी ओळखपत्र आहेत, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका बांगलादेशी नागरिकाला जामीन नाकारलाय.

न्यायालयाचा निकाल काय? : भारताचा अधिकृत नागरिक कोण? यासाठी संसदेनं साल 1955 मध्ये नागरिकत्व कायदा तयार केलाय. स्वातंत्र्यानंतर घटनाकारांनी तशी तरतूद संविधानात करून ठेवली होती. या कायद्यानुसार नागरिकत्व सिद्ध होणं आवश्यक आहे, असेही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. भारतीय नागरिक आणि घुसखोर यांच्यातील फरक हा नागरिकत्व कायदा अचूक दाखवतो. या देशाच्या सार्वभौमत्वाच हा कायदा रक्षण करतो. या देशातील नागरिकांसाठी असलेल्या सुविधांचा लाभ घुसखोरांनी घेऊ नये यासाठीच हा कायदा बनवण्यात आला असून तो योग्यच आहे, असंही यावेळी न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

काय आहे प्रकरण? : बाबू अब्दुल रुफ सरदारचा जामीन फेटाळताना नमूद केलंय की, सरदार हा बांगलादेशी असून तो विना परवाना भारतात राहत असल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. याशिवाय, त्यानं खोटी कागदपत्र बनवल्याचाही गंभीर आरोप त्याच्यावर असल्यानं त्याला जामीन देता येणार नाही, असं उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.

नागरिकत्व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी :

  • 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 या काळात भारतात ज्यांचा जन्म झालाय, तो या देशाचा नागरिक आहे.
  • 1 जुलै 1987 नंतर 3 डिसेंबर 2004 पर्यंत ज्याचा जन्म येथे झालाय, त्याचे आई किंवा वडील हे या देशाचे नागरिक असतील तरच त्याला या देशाचे नागरिकत्व मिळेल.
  • 3 डिसेंबर 2004 नंतर येथे जन्मलेल्या बाळाचे आई किंवा वडील भारताय नागरिक हवेत. दोघांपैकी एक या देशाचा नागरिक असेल तर दुसरा घुसखोर नसावा तरच त्या बाळाला या देशाचं नागरिकत्व मिळेल.
  • बाळाचा भारताबाहेर जन्म झाला असेल, मात्र आई किंवा वडील या देशाचे नागरिक असतील तर त्या बाळाला या देशाचं नागरिकत्व मिळू शकतं. या बाळाच्या जन्माची नोंद वर्षभरात त्या देशातील भारतीय दुतावासाकडं करणं बंधनकारक आहे.
  • याशिवाय एखादा परदेशी नागरिक अनेक वर्षे अधिकृतपणे या देशात वास्तव्य करतोय तर त्याचे वय, त्याचे चारित्र्य, त्याला येथील भाषेचं असलेलं ज्ञान याचा विचार करून संबंधिताला या देशाचं नागरिकत्व देता येतं.
  • भारतासाठी विशेष योगदान देणाऱ्या एखाद्या परदेशी नागरिकालाही भारतीय नागरिकत्व देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. या सर्व महत्त्वाच्या तरतुदींनुसारच नागरिकत्व दिलं गेलं पाहिजे, असं उच्च न्यायालयानं या निकालात नमूद केलंय.

