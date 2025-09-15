1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेला गवसणी घालण्यासाठी मुंबईत उभं राहणार तिसरं कॉर्पोरेट हब!
रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलमार्ग आणि हवाईमार्गांची जोडणी असलेल्या मध्यवर्ती स्थानामुळं हे केंद्र 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला नवी गती देईल, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे.
मुंबई : मुंबई, देशाची आर्थिक राजधानी, आपल्या सततच्या प्रगतीसाठी ओळखली जाते. वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) आणि फोर्ट यांसारख्या मध्यवर्ती व्यवसाय केंद्रांनी मुंबईच्या आर्थिक विकासात मोलाची भूमिका बजावली आहे. परंतु, बीकेसीतील जागा आता पूर्णपणे विकसित झाल्यानं आणि रिक्त भूखंड संपल्यानं, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं (एमएमआरडीए) वडाळ्यात नवं कॉर्पोरेट हब विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'वडाळा सीबीडी' अर्थात 'सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट' हे केंद्र मुंबईचं तिसरं प्रमुख व्यवसाय केंद्र म्हणून उदयाला येणार आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलमार्ग आणि हवाईमार्गांची जोडणी असलेल्या मध्यवर्ती स्थानामुळं हे केंद्र 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाला नवी गती देईल, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे.
महाराष्ट्र सरकारचं नियोजन काय? : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार महाराष्ट्र सरकारनं राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचं महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवलं आहे. या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी नीती आयोग आणि एमएमआरडीए यांनी संयुक्तपणे मुंबई महानगर प्रदेशासाठी आर्थिक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. या योजनेंतर्गत, वडाळ्यातील ट्रक टर्मिनल आणि आजूबाजूच्या 156 हेक्टर जमिनीवर कॉर्पोरेट हब विकसित केलं जाणार आहे. बीकेसीच्या 370 हेक्टर क्षेत्रफळाच्या तुलनेत हे क्षेत्रफळ कमी असलं, तरी इथं 40 दशलक्ष चौरस फुटांहून अधिक विकसनक्षम जागा उपलब्ध होईल. या जागेत अत्याधुनिक सुविधांनीयुक्त कार्यालयं, किरकोळ विक्री केंद्रं, उच्च घनतेच्या निवासी इमारती, हॉटेल्स, सांस्कृतिक केंद्र आणि उद्यानांचा समावेश असेल.
156 हेक्टर जागेवर कॉर्पोरेट हब - आयुक्त संजय मुखर्जी : "मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) वडाळा ट्रक टर्मिनल आणि लगतच्या 156 हेक्टर जागेवर कॉर्पोरेट हब विकसित केलं जाणार आहे. ही जागा कंपन्यांना दीर्घकालीन भाडेकरारावर उपलब्ध करून दिली जाईल. यासंदर्भातील नियोजन सुरू आहे," अशी माहिती महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिली. "वडाळ्यातील सध्याच्या ट्रक टर्मिनलच्या जागी हे नवीन केंद्र उभारलं जाणार आहे. त्यामुळे ट्रक टर्मिनल दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचं नियोजन आहे. याबाबत संबंधितांशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढला जाईल," असंही त्यांनी सांगितलं.
ट्रक टर्मिनलचं स्थलांतर होणार : वडाळ्यातील ट्रक टर्मिनल लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठी महत्त्वाचं केंद्र आहे. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळं इथं वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एमएमआरडीएनं 2018 पासून या टर्मिनलचं स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, बॉम्बे गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (बीजीटीए) सोबत चर्चा सुरू आहे. बीजीटीएला पुरेशी खुली जागा असलेलं नवं ठिकाण हवं आहे. टर्मिनलचं स्थलांतर पूर्ण झाल्यानंतर, वडाळा पूर्णपणे व्यवसाय केंद्रात रूपांतरित होईल.
बीजिंगच्या धर्तीवर उभारणी होणार : वडाळा सीबीडीची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे उत्तम कनेक्टिव्हिटी. हे केंद्र पूर्वेकडील फ्रीवे, अटल सेतू (मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक), हार्बर रेल्वे आणि मोनोरेलच्या जवळ आहे. याशिवाय, एमएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पांमुळं इथला प्रवास आणखी सुलभ होईल. कारण, मेट्रो लाइन 4 (वडाळा ते कासारवडवली, पूर्व उपनगरांना थेट जोडणारा मार्ग), मेट्रो लाइन 2बी (अंधेरी ते मंडाळे, पश्चिम उपनगरांशी कनेक्टिव्हिटी वाढवणारा मार्ग), मोनोरेल (चेंबूर ते भायखळादरम्यान कार्यरत), या सर्व सुविधांमुळं वडाळा सीबीडी हे 'बीजिंग सीबीडी'सारख्या ट्रान्झिट-ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) मॉडेलवर आधारित असेल. यामुळं वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन प्रदूषण कमी होईल आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
