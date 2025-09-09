नेपाळसारखी परिस्थिती कोणत्याही देशात होऊ शकते, भारत माता की जय! संजय राऊत यांचा सूचक इशारा
सोशल मीडिया बंदीवरुन नेपाळमध्ये हिंसत आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी मोठं विधान केलंय.
Published : September 9, 2025 at 5:48 PM IST
मुंबई : भारताचा शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये गंभीर परिस्थिती उद्भवली असून, केवळ सोशल मीडियावर आलेल्या बंदीच्या निमित्तानं सरकार कोसळलं आहे. सोशल मीडिया बंदीनंतर नेपाळमध्ये जनक्षोभ उसळला असून, आंदोलकांनी संसंदेत आक्रमण करत जाळपोळ केल्याची घटना घडली. नेपाळच्या न्यायालय परिसरातही आग लावण्यात आली असून, युवकांनी गृहमंत्र्यांच्या घरांवरही हल्ला केला.
ये हादसा किसी भी देश मे हो सकता है!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 9, 2025
सावधान रहिये!
भारत माता की जय!
वंदे मातरम्!@BJP4India @nsitharaman @narendramodi https://t.co/aKNJL13QKf
नेपाळमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिलीय. अशी परिस्थिती कुठल्याही देशात उद्भवू शकते, सावधान! असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं संजय राऊत यांचा हा इशारा सत्ताधारी भाजपाकडं असल्याचं दिसून येत आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, ते पळून जाण्याच्या तयारीत आहेत. नेपाळमधील आंदोलनाचा परिणाम तेथील राज्यकर्त्यांना भोगावा लागला असून, सत्तांतर निश्चित झालं आहे. या आंदोलनानंतर नेपाळमधील मंत्र्यांनी देश सोडायला सुरूवात केली. तर पंतप्रधान केपी शर्मा यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे, नेपाळमध्ये बालेन शाह यांनी नवीन सरकार बनवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याची माहिती आहे.