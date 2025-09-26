ETV Bharat / state

वाहतूक पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका; सुनील टोके यांनी सेवेत असताना सुरू केलेला न्यायालयीन लढा आजही प्रलंबित

सुनील टोके हे साल 2023 मध्ये सेवानिवृत्त झाले असले तरी सेवेत असतानाच त्यांनी आपल्याचं डिपार्टमेंट विरोधात न्यायालयीन लढाईची भूमिका घेतलीय.

high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : टोईंग चार्जेसच्या नावाखाली वाहतूक पोलीस वाहन चालकांकडून बेकायदेशीररित्या पैसे वसूल करत असल्याचा आरोप करत एका पोलिसानेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी तसंच संबंधित अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. सुनील टोके असं या याचिकाकर्त्या पोलीस अधिकाऱ्याचं नाव असून सध्या ते सेवानिवृत्त आहेत. सुनील टोके हे साल 2023 मध्ये सेवानिवृत्त झाले असले तरी सेवेत असतानाच त्यांनी आपल्याचं डिपार्टमेंट विरोधात भ्रष्टाचारासंदर्भात न्यायालयीन लढाईची भूमिका घेतलीय.

काय आहे याचिका? : सुनील टोके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार टोईंग चार्जेसच्या नावाखाली ट्रक चालकांकडून पैसे वसूल केले जातात. नारपोली/माणकोली, कळवा, खारेगाव, मुंब्रा टोलनाका, कल्याण फाटा, कापूरबावडी/माजिवडा, पनवेल, महापे, कळंबोली आणि तळोजा इथं हे प्रकार सर्रास घडत असतात. राजस्थान, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांतून येणा-या ट्रक चालकांकडून हे पैसे 'संरक्षण शुल्का'च्या नावाखाली उकळले जातात. यासंदर्भात सुनील टोके यांनी अॅड. प्रदीप हवणूर यांच्यामार्फत याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. मात्र वेळेअभावी ही सुनावणी होऊ शकली नाही. यावर आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.

...म्हणून ठोठावलं न्यायालयाचं दार : सुनील टोके मुंबई पोलिसांच्या ट्राफिक विभागात हेड कॉन्स्टेबल पदावर असताना त्यांनी साल 2017 मध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली होती. ज्यात त्यांनी ट्राफिक विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात दाद मागितली होती. यासंदर्भात वारंवार वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करूनही कोणतीच कारवाई न झाल्यामुळं अखेरीस त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. आपल्या याचिकेतून त्यांनी ट्राफिक विभागाच्या भ्रष्टाराचं रेटकार्डचं न्यायालयासमोर सादर केलं होतं. ज्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. या याचिकेची गंभीर दखल घेत कायद्यासमोर सगळे सारखेच आहेत. त्यामुळं एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय असू शकत नाही, असं उच्च न्यायालयानं वाहतूक पोलिसांना सुनावलं होतं. तसंच नो पार्किंगमध्ये जर एखाद्या व्यक्तीची गाडी लागू शकत नसेल तर दुसरी एखादी 'खास' व्यक्ती त्या ठिकाणी आपली गाडी कशी काय लावू शकते? असा सवाल उच्च न्यायालयानं केला होता. याशिवाय, हफ्तेखोरीला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या? याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं वाहतूक पोलिसांना दिले होते.

2022 मध्ये न्यायालयात अवमान याचिका : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सहपोलीस आयुक्त वाहतूक पोलीस यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत प्रशासनानं पोलिसांच्या हफ्तेखोरीविरोधात तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. यावर समाधान व्यक्त करत याबाबत लोकांना याबाबत माहिती देण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी देण्यात यावी. त्यासाठी वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांवर जाहिराती देत याबाबत व्यापक जनजागृती करावी अशी सूचनाही उच्च न्यायालयानं वाहतूक पोलिसांना केली होती. मात्र, पुढं त्यावर काहीच कार्यवाही न झाल्यानं सुनील टोके यांनी साल 2022 मध्ये यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलीय.

