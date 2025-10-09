ETV Bharat / state

शिक्षण क्षेत्रात नवा अध्याय लिहिला जाणार, यूकेची 9 विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सुरु करणार - नरेंद्र मोदी

ग्लोबल फिनटेक फेस्टपूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दोन्ही देशातील संबंध आर्थिक धोरण, शिक्षण आदी विषयावर चर्चा झाली.

9 UK universities to set up campuses in India: PM Narendra Modi
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर हे दोन दिवसीय मुंबई दौऱ्यावर आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान कीअर स्टार्मर हे मुंबईतील 6 व्या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये सहभागी झालेत. तसंच, या ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये जगभरातील नवप्रवर्तक, नियामक, गुंतवणूकदार, शिक्षणतज्ज्ञ, धोरणनियंते, केंद्रीय बँकर आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी सहभागी झाली आहेत. या ग्लोबल फिनटेक फेस्टपूर्वी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात दोन्ही देशातील संबंध आर्थिक धोरण, शिक्षण आदी विषयावर चर्चा झाली. यानंतर दोन्ही देशातील पंतप्रधानांनी संयुक्तरित्या पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

'व्हिजन 2035' उपक्रमात धोरणात्मक भागीदारीच्या आढावा : "आमच्यात बैठक अतिशय चांगली झाली. दोन्ही देशात एक समानता आहे, ती म्हणजे लोकशाही आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. तंत्रज्ञान, संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक, हवामान, शिक्षण, ऊर्जा आणि आरोग्य आदी विषयावर दोन्ही देशांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे. आगामी 10 वर्षांचा मार्गदर्शक आणि धोरणात्मक आराखडा यावर चर्चा करण्यात आली. तसंच दोन्ही देशामध्ये 'व्हिजन 2035' या उपक्रमाअंतर्गत धोरणात्मक भागीदारीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला," असं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

9 UK universities to set up campuses in India: PM Narendra Modi
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. (ETV Bharat Reporter)

दोन्ही देश उज्जवल भविष्यासाठी तयार : पुढं बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "मी यापूर्वी जुलैमध्ये ब्रिटनचा दौरा केला होता. यावेळी दोन्ही देशात फ्री ट्रेड करार करण्यात आला होता. भारत आणि ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मजबूत आणि सशक्त आहे. तंत्रज्ञान, व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण यांच्या भागीदारीत नवीन मोठी वाढ अपेक्षित आहे. तसंच या क्षेत्रात दोन्ही देश एक नवीन आयाम तयार करतील, असा मला विश्वास आहे, " असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. विशेष म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात भारत आणि ब्रिटनमध्ये एक नवीन अध्याय लिहिला जात आहे. यूकेची 9 विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सुरु करणार आहेत, त्यामुळं दोन्ही देश उज्ज्वल भविष्यासाठी तयार असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

दोन्ही देशाची प्रगती लक्षणीय : दरम्यान, माध्यमांना संबोधित करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "भारत आणि ब्रिटन यांच्य़ातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संबंधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. दोन्ही देशांमधील आयात खर्च लवकरच कमी होईल," असा विश्वास नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला. तसंच "भारत आणि ब्रिटेन नेचरल पार्टनर्स आहेत. दोन्ही देशातील संबंधामध्ये लोकशाही, स्वतंत्रता आणि कायदा यांना विशेष महत्व आहे. सध्या जगभरातील आर्थिक अस्थिरता पाहता भारत आणि ब्रिटनमधील संबंध आणि आर्थिक व्यवहार हे अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचं लक्षण आहे", असंही नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितलं.

वाढते संबंध हे विश्वास दर्शवते : दुसरीकडे दोन्ही देशातील पंतप्रधानांनी संयुक्तरित्या पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं. यावेळी ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितलं की, "दोन्ही देशातील भविष्याचा विचार करुन होत असलेली भागिदारी ही दोन्ही देशातील संबंध अधिक दृढ करणारी आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील भागिदारी आणि वाढते संबंध हे विश्वास दर्शवणारं आहे. तसंच व्यापक व्यापार दोन्ही देशातील आयात कर कमी होण्यास मदत होईल. व्यापार वाढल्यामुळं उद्योजक आणि रोजगारनिर्मिती होईल. याचा दोन्ही देशाला फायदा होईल," असा विश्वास पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, यावेळी पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी काही महिन्यापूर्वी अहमदाबाद इथं विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या प्रति संवेदना व्यक्त केली. तसंच त्यांनी शेवटी 'दिवाली की शुभकामनाए' असं म्हणत भारतीयांना शुभेच्छाही दिल्या.

हेही वाचा :

  1. मराठी शाळा माझा अभियान! अकोल्यातील सेवा संस्थेचा राज्यातील 211 शाळांमध्ये हॅपिनेस प्रोग्राम
  2. शस्त्र परवाना देण्याचे काम पोलीस आयुक्तांचे, मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितलं
  3. कोंढव्यात १९ संशयित व्यक्तींचा शोध सुरू; पुणे पोलिसांसह एटीएसची संयुक्त कारवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मरभारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025मुंबईPM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.