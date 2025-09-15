मैलाचा दगड सांगतोय एका अर्धवट रस्त्याची कहाणी; मेळघाटच्या जंगलात गावासह बदलला मार्ग!
विशेष बाब म्हणजे, या उजाड गावात असणारा 'मैलाचा दगड' हा लक्ष वेधणारा आहे.
Published : September 15, 2025 at 3:05 PM IST
अमरावती : सातपुडा पर्वत रांगेत मेळघाटच्या घनदाट जंगलात 300 ते 400 लोकवस्ती असणाऱ्या 'पिली' या गावात सध्या फक्त एकच कुटुंब वास्तव्याला आहे. या गावाचं पुनर्वसन झाल्यानं अख्ख गाव जंगलाबाहेर वसलं. असं असलं तरी या गावातील घरांच्या अंगणात लावलेल्या बागेच्या खुणा विविध फुल आणि फळझाडांच्या आठवणी कायम आहेत. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, या उजाड गावात असणारा 'मैलाचा दगड' हा लक्ष वेधणारा आहे.
जंगलात आढळणारा हा मैलाचा दगड : ब्रिटीश शासन काळात या भागात अचलपूर ते धारणी अशा रस्त्याचं काम सुरू झालं. सेमाडोह, पिलीपर्यंत रस्ता तयार झाला, अशा खुणा मैलाच्या एकूण तीन दगडांवरून दिसतात. मात्र, हा रस्ता पुढं अर्धवट सोडून दुसरा थोडा सोपा मार्ग निश्चित करण्यात आला. अर्धवट राहिलेल्या या रस्त्याची कहाणी मात्र घनदाट जंगलात आढळणारा हा मैलाचा दगड सांगतोय, असं त्याकडे पाहताना दिसून येतं. हा मैलाचा दगड आणि अर्धवट राहिलेल्या या रस्त्यासंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट....
मैलाच्या दगडाचं वैशिष्ट्य : लोखंडी नट दिसतो, तशा आकारात हा मैलाचा दगड आहे. नटाच्या टोकाप्रमाणे या दगडाचा वरचा भाग टोकदार तर आहेच, मात्र अगदी वर त्याला निमुळता बनवलंय. खाली जमिनीत रोवलेला भाग एखाद्या लहान ओट्यासारखा सुबक आहे. मैलाचा हा दगड बनविण्यासाठी मेहनतीनं कलाकृती घडविण्यात आल्याचं दिसून येतं. या दगडावर एका बाजूला इंग्रजी अक्षरात 'पिली' असं लिहिलं असून त्याखाली '0' असं अंतर दर्शविणारा इंग्रजी आरडा नमूद केलाय. तर दुसऱ्या बाजूला 'इलीच' असं लिहून त्याखाली 32 असा अंतर दर्शविणार आकडा इंग्रजीत आहे. विशेष म्हणजे या दगडावर नमूद इंग्रजी अक्षरं आणि आकडे हे दगडात कोरले आहेत आणि त्याला लाल रंग दिलाय. आज किमान दीड दोनशे वर्ष उलटले तरी या मैलाच्या दगडावरील अक्षरं आणि आकडे स्पष्ट दिसतायेत.
दगडावर कोरलेलं इलीच म्हणजे अचलपूर : "या दगडावर 32 मैल अंतरावर इलीच आहे, असं नमूद केलंय. हे इलीच म्हणजे अचलपूर. इ. स. 1000 मध्ये आजच्या अचलपूर शहरात इलीच या जैन राजाचं राज्य होतं. इ.स. 1010 ते 1020 दरम्यान इलीच राज्यावर अफगाणिस्तानातून दूल्हे रहमान शहा हा चाल करून आला. राजा इलीच आणि दूल्हे रहमान शहा यांच्यात युद्ध झालं आणि या युद्धात दोघंही ठार झाले. इलीच राजाचं राज्य असणाऱ्या आजच्या अचलपूर शहराला इंग्रजकाळात इलीच असंच नाव होतं. पुढं ते इलीचपूर आणि नंतर अचलपूर झालं," अशी माहिती इतिहास अभ्यासक वैभव म्हस्के यांनी दिली. त्यामुळं मेळघाटात उजाड झालेल्या पिली गावात मैलाच्या दगडावर अचलपूर किंवा इलीचपूरऐवजी 'इलीच' असाच उल्लेख आहे.
मेळघाटात रस्ता बांधण्याचा उद्देश : 18 व्या शतकाच्या मध्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीनं भारतावर नियंत्रण मिळवताना व्यापाराच्या दृष्टीनं महत्वाचे मार्ग शोधले. त्या मार्गांवर अंतर दर्शविणारे मैलाचे दगड लावलेत. मेळघाटातील लाकूड देशाच्या विविध भागांसह थेट इंग्लंडमध्ये पाठविण्याकरिता अचलूरपासून धारणीपर्यंत रस्ता बांधण्याची ईस्ट इंडिया कंपनीची योजना होती. धारणीपासून समोर थेट जळगाव जामोदवरून भुसावळ, जळगाव मार्ग जोडला जातो आणि मध्यप्रदेशातही इंदूरकडे हा मार्ग जातो. यामुळं इलीचपूर ते धारणी हा नवा मार्ग शोधून रस्ता तयार करण्याची योजना ईस्ट इंडिया कंपनीनं आखली.
...म्हणून मार्ग अर्धवट सोडला : "पिली गावात माझा जन्म झाला. लहानपणापासून हा मैलाचा दगड मी पाहतोय. 2021-22 मध्ये गावाचं पुनर्वसन झालं. गावातील एक कुटुंब वगळता दोनशे कुटुंब या ठिकाणावरून बाहेर निघाली. वन विभागात चौकीदार म्हणून मी पिली गावच्या जंगलातच राहतो," असं राजा येवले "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, " जेव्हा गाव होतं, तेव्हा हा दगड गावच्या मध्यवस्तीत होता. आज मात्र झुडुपात गुडूप झालेला दिसतो. पिलीपासून सेमाडोह संकुल परिसरामागे घनदाट जंगलात असे आणखी तीन दगड आहेत. हा जो जुना मार्ग आहे. त्या मार्गावर अनेक ठिकाणी नदी आडवी आली. जागोजागी नदीवर पूल बांधणं अडचणीचं असल्यामुळं इंग्रजांनी या मार्ग अर्धवट सोडून दुसरा सोपा मार्ग निवडला. तो नवा मार्ग म्हणजे आजचा परतवाडा ते धारणी हा रस्ता आहे, " असं राजा येवले यांनी म्हटलं आहे.
जारीदा परिसरात 'माइल वूड': पिली गावात घनदाट जंगलात मैलाचे जसे ऐतिहासिक दगड आढळतात. त्याप्रकारे चक्क सागवानच्या लाकडापासून जारीदा जंगल परिसरात 'माइल वूड' आढळतात. जारीदा ते रायपूर या जुन्या मार्गावर, असं 'माइल वूड' आहेत. हा मार्ग आता कायमस्वरूपी बंद झाला असून हा परिसर देखील घनदाट जंगलानं वेढलाय. जारीदा इथं 1818 मध्ये उभारण्यात आलेल्या विश्रामगृहाच्या प्रवेशद्वारासमोर असणाऱ्या 'माइल वूड'वर सेमाडोह, राहू, चुनखडी आणि रायपूर या गावांची नावं इंग्रजी अक्षरात कोरलेली आहेत.
इंग्रजकालीन मैलाचे दगड : "पिली गावाचं पुनर्वसन झालंय. केवळ एक कुटुंब पुनर्वसनासाठी तयार नसल्यानं ते या जंगल परिसरात वास्तव्याला आहे. या भागात इंग्रजकालीन मैलाचे दगड आढळतात. या गावापासून काही अंतरावर सेमाडोह संकुलाच्या मागच्या दिशेनं घनदाट जंगलातही मैलाचे असे तीन दगड आहेत," असं सेमाडोह वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप तळखंडकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
