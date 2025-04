ETV Bharat / state

मोठी बातमी! मुंबईतील ईडी कार्यालयाला लागली भीषण आग; आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट - FIRE BREAKS OUT IN ED OFFICE MUMBAI

ईडी कार्यालयात आग ( ANI )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 27, 2025 at 7:05 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 8:07 AM IST 1 Min Read

मुंबई : मुंबईतील बॅलार्ड पिअर येथील ईडी कार्यालयात रविवारी (27 एप्रिल) पहाटे अडीचच्या सुमारास भीषण आग लागली. यानंतर अग्निशमन दलाच्या 12 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. आगीचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही, अशी माहिती मुंबई अग्निशमन विभागानं दिली. आगीचं कारण अद्याप स्पष्ट नाही : मुंबईतील बॅलार्ड पिअर येथे ईडीचं कार्यालय आहे. रविवारी पहाटे अडीचच्या सुमारास या कार्यालयाला आग लागली. या घटनेची माहिती अग्निशमन दलाला देण्यात आली. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. ही आग नेमकी कशामुळं लागली याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसल्याची माहिती अग्निशमन विभागानं दिली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या : अग्निशमन दलाच्या म्हणण्यानुसार, ही आग लेव्हल-2 ची होती. त्यामुळं ही मोठी दुर्घटना मानली जाते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, ही आग पाच मजली इमारतीच्या चौथ्या मजल्यापर्यंत पोहचली होती. तर घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या, जंबो टँकर, एक एरियल वॉटर टॉवर टेंडर, एक श्वासोच्छवास उपकरण व्हॅन, एक बचाव व्हॅन, एक जलद प्रतिसाद वाहन आणि १०८ सेवेतील एक रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत.

Last Updated : April 27, 2025 at 8:07 AM IST