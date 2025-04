ETV Bharat / state

मुंबईत पुन्हा अग्नितांडव! लिंकिंग रोडवरील क्रोमा शोरूमला भीषण आग - FIRE BROKE OUT SHOWROOM IN MUMBAI

शोरूमला भीषण आग ( ANI )

Published : April 29, 2025 at 7:50 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 10:32 AM IST

मुंबई : एका शोरूमला मंगळवारी पहाटे भीषण आग लागली आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी हजर असून आग विझवण्याचं काम सुरू आहे. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. वांद्रे भागातील लिंकिंग परिसरात ही आग लागली आहे शोरूमला लागली भीषण आग : मुंबईत आगीच्या घटना सातत्यानं घडत आहेत. रविवारी मुंबईतील ईडी कार्यालयाला आग लागली होती. या आगीत अनेक महत्त्वाचे कागदपत्र जळाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. ही आगीची घटना ताजी असतानाच आता पुन्हा एकदा मुंबईतील एका क्रोमा शोरूमला मंगळवारी पहाटे भीषण आग लागली आहे. मुंबईत शोरूमला लागली भीषण आग (ETV Bharat Reporter)

Last Updated : April 29, 2025 at 10:32 AM IST