नाशिक - निफाड तालुक्यातील नांदूर मध्यमेश्वर भागात चक्क एका कुत्र्याने बिबट्यावर हल्ला चढवत त्याला 200 मीटर पर्यंत फरफटत नेलं. हा कुत्रा आणि बिबट्याचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नागरिकांकडून कुत्र्याच्या हिमतीचं कौतुक केलं जात आहे.
लहान मुलांवर देखील बिबट्यांचे हल्ले - नाशिक जिल्ह्यातील मानवी वस्तीत बिबट्यांचा वावर वाढला आहे. यामुळे गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून मनुष्य आणि बिबट्यामधील संघर्ष बघायला मिळतोय. बिबटे शिकारीच्या शोधात अनेकदा मानवी वस्तीवर येऊन गुरे, कुत्री यांची शिकार करतात. तसंच जिल्ह्यात अनेक भागात लहान मुलांवर देखील बिबट्यांनी हल्ले केले आहेत. मात्र यंदा शिकार करण्यासाठी मानवी वस्तीत घुसलेल्या बिबट्यावर चक्क एका कुत्र्याने हल्ला केलाय. निफाड तालुक्यातील नांदूर मध्यमेश्वर येथे ही घटना घडली. शिकार करण्यासाठी आलेल्या बिबट्यावर कुत्र्याने जबरदस्त हल्ला चढवला. एवढंच नाही तर बिबट्याला आपल्या तोंडात पकडून तब्बल 200 मीटर पर्यंत फरफटत नेलं. अचानक झालेल्या हल्ल्यानं बिबट्यानं देखील तिथून धूम ठोकली. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून कुत्र्याने दाखवलेल्या धाडसाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.
नरभक्षक बिबट्या जेरबंद - वडनेर दुमाला येथील चार वर्षीय आयुष किरण भगत या मुलावर बिबट्याने हल्ला करत त्याला ठार केलं होतं. यानंतर आता या बिबट्यास जेरबंद करण्यात यश आलं आहे. वन विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार पिंपळगाव खांब शिवारातील एका शेतात गिन्नी गवतामध्ये बिबट्या असल्याचा माग संगमनेर रेस्क्यू टीम मधील श्वानाने काढला. त्यानंतर शेताभोवती तीन बाजूने बंद करून उर्वरित एका बाजूला बिबट्यास अलगदरित्या जाळीच्या सहाय्याने जेरबंद करून इंजेक्शनच्या सहाय्याने वन्यजीव पशुवैद्यक यांचेकडून बेशुद्ध करण्यात आलं. त्यानंतर सदर बिबट्यास वाहनातील पिंजऱ्यात सुरक्षितरित्या ठेवून पुढील उपचारासाठी वन्यप्राणी उपचार केंद्र म्हसरूळ येथे रवाना करण्यात आलं. तेथे पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी केलेल्या तपासणीत बिबट्या पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचं त्यांनी सांगितलं.सदर संपूर्ण कार्यवाहीमध्ये बिबट्या तसंच इतर कोणालाही कोणत्याही प्रकारची इजा झालेली नाही, असं वन विभागाने सागितलं आहे.
