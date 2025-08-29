ETV Bharat / state

शिर्डीत साकारली कोयंबतूरच्या ‘आदियोगी’ची दिव्य झलक, शिवप्रतिमेचा देखावा भाविकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू - ADIYOGI STATUE IN SHIRDI

शिर्डीतील ओम साईनगर मित्र मंडळ 15 वर्षांपासून गणेशोत्सव अत्यंत उत्साहात साजरा करत आहे. यंदा मंडळानं कोयंबतूरच्या ईशा योग केंद्रातील आदियोगी शिवप्रतिमेवर आधारित देखावा साकारला आहे.

Shirdi Ganesh Festival 2025
शिर्डीत आदियोगीचा देखावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 10:05 AM IST

शिर्डी : हे शहर साईबाबांची पवित्र भूमी म्हणून जगभरात प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी लाखो भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी येथे दाखल होतात. यंदा गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं शिर्डीमध्ये भाविकांसाठी एक आगळा-वेगळा, दिव्य देखावा खुला झाला आहे. ओम साईनगर मित्र मंडळाच्या वतीने भव्य अशा आदियोगी शिवप्रतिमेची आकर्षक रचना करण्यात आली आहे. तब्बल 30 फूट उंच आणि 35 फूट रुंद असलेली ही शिवप्रतिमा मंडळाच्या देखाव्याचं मुख्य आकर्षण ठरत आहे.

आदियोगी शिवप्रतिमेवर आधारित देखावा : खरं तर, शिर्डीतील ओम साईनगर मित्र मंडळ गेल्या 15 वर्षांपासून गणेशोत्सव अत्यंत उत्साहात आणि वैविध्यपूर्ण देखाव्यांसह साजरा करत आहे. प्रत्येक वर्षी काहीतरी नविन, आगळं-वेगळं आणि स्मरणीय सादर करून भाविकांना वेगळा अनुभव देण्याचा मंडळाचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न असतो. यंदा मंडळानं तमिळनाडूतील कोयंबतूरजवळील वेलियंगिरी पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या ईशा योग केंद्रातील प्रसिद्ध आदियोगी शिवप्रतिमेवर आधारित भव्य देखावा साकारला आहे. ही भव्य प्रतिमा 30 फूट उंच आणि 35 फूट रुंद असून, तिचं अत्यंत आकर्षक आणि सुरेख स्वरूप गणेशोत्सवात भक्तांचं विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.

Shirdi Ganesh Festival 2025
शिर्डीत आदियोगीचा देखावा (ETV Bharat)

'मंडळासाठी आनंदाची बाब' : गणेशोत्सव हा भक्ती, श्रद्धा आणि उत्सव यांचा सुंदर मिलाफ आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाविकांना अध्यात्मिक ऊर्जेचा अनुभव मिळावा, तसेच समाजात शांततेचा संदेश पोहोचावा, या उद्देशानं मंडळाने आदियोगी शिवप्रतिमेचा हा देखावा साकारला आहे. आता या भव्य प्रतिमेचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांना थेट तमिळनाडूपर्यंत जाण्याची गरज नाही. शिर्डीतच त्यांना हा अनुभव घेता येत आहे, ही आमच्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे, असे मंडळाचे व्यवस्थापक सुजित गोंदकर यांनी सांगितलं.

Shirdi Ganesh Festival 2025
शिर्डीत आदियोगीचा देखावा (ETV Bharat)

आदियोगी प्रतिमेसमोर गणेश भक्तांची मोठी गर्दी : संध्याकाळच्या सुमारास उजळून निघालेली रोषणाई आणि भक्तिभावानं नटलेलं वातावरण हे दृश्य अधिकच देखणं आणि मनोहारी बनवत आहे. आदियोगी प्रतिमेसमोर दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे, तर काहीजण या अविस्मरणीय क्षणांचे छायाचित्रण करून त्या आठवणींना कायमस्वरूपी साठवून ठेवत आहेत.

गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या या अध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमानं शिर्डीतील गणेश उत्सवाला एक आगळं वेगळं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. या उपक्रमामुळे भाविकांच्या श्रद्धेला नवसंजीवनी मिळाली असून, त्यांच्या भक्तिभावाला नवी दिशा मिळालेली जाणवते.

