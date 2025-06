ETV Bharat / state

बीडमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग; खासगी क्लासेसच्या दोन प्राध्यापकांवर गुन्हा दाखल - MINOR STUDENT MOLESTING BEED

बीडमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनी विनयभंग ( File Photo )

बीड : बीडच्या एका खासगी क्लासेसमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. या प्रकरणी बीड शहरातील नामांकित क्लासेसच्या दोन प्राध्यापकांविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुरुवारी रात्री बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध काद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. प्राध्यापकांनी केला विनयभंग : या प्रकारामुळं बीडच्या शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. प्रा. विजय पवार व प्रा. प्रशांत खाटोकर असे गुन्हा नोंद झालेल्या दोघांची नावं आहेत. 17 वर्षीय पीडिता ही बीड येथील एका नामांकित खासगी क्लासमध्ये शिकवणीसाठी येत होती. ती 12 बारावीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. जुलै 2024 मध्ये क्लासमधील शिक्षक प्रशांत खाटोकर यांनी तिला क्लास सुटल्यानंतर आपल्या कक्षात बोलावून घेत तिच्याशी अश्लील चाळे केले. विद्यार्थिनीनं ही बाब क्लासचे संचालक प्रा. विजय पवार यांना सांगितली व त्यांच्याकडं मदत मागितली. मात्र, विजय पवार यांनी खाटोकर यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी स्वतः या विद्यार्थिनीशी आपल्या कक्षात अश्लील चाळे केले, असं तक्रारीत नमूद आहे. कपडे काढायला सांगायचे : क्लास संपल्यानंतर प्राध्यापक कॅबिनमध्ये बोलावून घेत होते. त्यानंतर चुंबन घेत व छातीवरुन हात फिरवत असे. तसंच ते कपडे देखील काढायला सांगत होते, असा सर्व भयावह प्रसंग पीडित मुलीनं पोलिसांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद केला आहे. पीडितेनं अशाप्रकारचे अनेक भयावह प्रसंग तक्रारीत नमूद केले आहेत. या तक्रारीवरुन बीडमधील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

