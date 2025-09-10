ETV Bharat / state

'सह्याद्रीची हिरकणी'! नऊ वर्षाच्या सिद्धीची धाडसी कामगिरी, शीतकडा धबधब्यावर रॅपलिंग करून केला विक्रम

बुलढाणा येथील 9 वर्षांच्या सिद्धी सोनुने हिनं 350 फुट खोल असलेल्या शीतकडा धबधब्यावर रॅपलिंग करून विक्रम केला आहे. या कामगिरीमुळे तिचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.

Siddhi Sonune
सिद्धी सोनुने (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 10:54 AM IST

Updated : September 10, 2025 at 11:05 AM IST

बुलढाणा : जिल्ह्यातील साखळी बुद्रुक येथील जिल्हा परिषद शाळेत चौथीत शिकणारी 9 वर्षीय सिद्धी विठ्ठल सोनुने हिने नाशिक जिल्ह्यातील साडेतीनशे फूट खोल आणि खडतर असलेल्या शीतकडा धबधब्यावर रॅपलिंग करून विक्रम केला आहे. वयाच्या अवघ्या नवव्या वर्षी तिनं हे धाडस करून सर्वांना थक्क केलं आहे.

नऊ वर्षाच्या सिद्धीची धाडसी कामगिरी (ETV Bharat)

'सह्याद्रीची हिरकणी' मानाची उपाधी बहाल : सिद्धीनं यापूर्वी 1,800 फूट खोल कोकणकडा, हिमालयातील 12,500 फूट उंचीचा केदारकंठा आणि कळसूबाई शिखर सर करत आपली धाडसी वृत्ती सिद्ध केली होती. तिच्या या कामगिरीची दखल 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड'ने घेतली आहे. तिला 'हिमॉर्डिल ट्रेक अॅडव्हेंचर संस्थे'ने 'सह्याद्रीची हिरकणी' ही मानाची उपाधी बहाल केली आहे. सिद्धीच्या या साहसानं केवळ सर्वसामान्यच नाही तर गिर्यारोहकदेखील आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

26 जानेवारी 2025 रोजी सिद्धी सोनुनेनं हिमालयातील केदारकंठा कडा सर करत तिथं तिरंगा फडकावला होता. तिच्या या धाडसी प्रवासानं ती बुलढाणा जिल्ह्याचा अभिमान ठरली आहे. सिद्धीच्या या यशामुळे तिच्यावर जिल्हाभरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

"मला खूप आनंद झाला. रॅपलिंग करताना भीती वाटली, पण माझ्या वडिलांनी आणि प्रशिक्षकांनी मला प्रोत्साहन दिले. मी अजूनही खूप मोठे कडे सर करायचे स्वप्न पाहते- सिद्धी सोनुने

सिद्धीला लहानपणापासूनच साहसी खेळाची आवड आहे. तिच्या धाडसाला आम्ही नेहमी पाठिंबा देतो. तिच्या यशामुळे आम्हाला खूप अभिमान वाटतो. विठ्ठल सोनुने-सिद्धीचे वडील

सिद्धीच्या या धाडसी कामगिरीनं ती एक प्रेरणास्थान बनली आहे. तिच्या यशामुळे बुलढाणा जिल्ह्याचं नाव देशभरात गाजत आहे. सिद्धीची धाडसी वृत्ती अनेकांना प्रेरित करत असून तिच्या या यशानं संपूर्ण जिल्हा गर्वित झाला आहे.

शीतकडा धबधब्याबाबत माहिती : शीतकडा धबधबा नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वरजवळ ब्रह्मगिरी पर्वतरांगेत स्थित आहे. हा धबधबा धाडसी पर्यटकांसाठी एक आदर्श ठिकाण असून नाशिक शहरापासून याचं अंतर सुमारे 50 किमी आहे. हा धबधबा अंदाजे 350 ते 400 फूट उंच आहे. शीतकडा धबधबा ट्रेकिंग आणि रॅपलिंगसाठी एक उत्तम ठिकाण मानला जातो. या ठिकाणी 400 फूटांवरून रॅपलिंग करत असताना ट्रेकर्सना धाडसी आणि रोमांचक अनुभव मिळतो.

