प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांची निवड

केंद्र सरकारनं कमी उत्पादकता, अपुरी सिंचन सुविधा आणि कृषी कर्जाच्या समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या देशातील 100 जिल्ह्यांची या योजनेसाठी निवड केली आहे.

Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 2:07 PM IST

1 Min Read
मुंबई : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत (PMDDKY) महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेचा शुभारंभ उद्या 11 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीत होणार आहे. शेतीत सुधारणा, उत्पादनवाढ, पीक विविधीकरण आणि शाश्वत शेतीला चालना देण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार असून, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

या जिल्ह्यांचा समावेश : केंद्र सरकारनं कमी उत्पादकता, अपुरी सिंचन सुविधा आणि कृषी कर्जाच्या समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या देशातील 100 जिल्ह्यांची या योजनेसाठी निवड केली आहे. महाराष्ट्रातील पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या 9 जिल्ह्यांचा यात समावेश आहे. पुढील 6 वर्षांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी दरवर्षी 24 हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याची तरतूद आहे. यामुळे धान्य साठवण, प्रक्रिया, सिंचन सुधारणा आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

शेतीला बळ आणि शेतकऱ्याला दिलासा - भरणे : राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याविषयी सांगितले की, “ही योजना शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. शाश्वत शेती, पाणी बचत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. ही योजना म्हणजे ‘शेतीला बळ आणि शेतकऱ्याला दिलासा’ आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावं, असं आवाहन मी करतो”, असंही ते म्हणाले.

36 योजनांचं एकत्रीकरण : उद्याच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात 300 हून अधिक प्रयोगशील आणि प्रगतिशील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 11 विभागांतील 36 योजनांचं अभिसरण करून ही योजना राबवली जाणार आहे. ग्रामपंचायत, कृषी विज्ञान केंद्रे, बाजार समित्या, किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी होईल. यामुळं पिकांची उत्पादकता वाढवणे, शाश्वत उत्पादन सुनिश्चित करणे आणि काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि पतपुरवठा प्रणाली मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

