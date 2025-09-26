ETV Bharat / state

रत्नागिरीच्या मिऱ्या किनाऱ्यावर आढळला 42 फूट मृत व्हेल; अशी वेळ आपल्यावरही येणार, पर्यावरण तज्ञांचा इशारा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिऱ्या-अलावा समुद्रकिनारी तब्बल 42 फूट लांबीचा मृत व्हेल मासा आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरून येणाऱ्या तीव्र दुर्गंधीमुळे स्थानिकांना याची कल्पना आली.

42 FOOT DEAD WHALE
रत्नागिरीच्या मिऱ्या किनाऱ्यावर आढळला 42 फूट मृत व्हेल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
रायगड : रत्नागिरीच्या मिऱ्या-अलावा समुद्रकिनारी तब्बल 42 फुट मृत व्हेल माशाचे अवशेष आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळं स्थानिकांना ही बाब लक्षात आली. महाकाय व्हेल माशाचे अवशेष किनाऱ्यावरील दगडावर आढळले. वारंवार अशा घटना घडत असल्यानं कोकण किनारपट्टीवरील समुद्री पर्यावरणाची आणि समुद्री जीवसृष्टीची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

परिसरात तीव्र दुर्गंधी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिऱ्या-अलावा समुद्रकिनारी शुक्रवारी सकाळपासून दुर्गंधीचा सुरू झाली. किनारी परिसरातील रहिवाशांनी चौकशी केली असता किनाऱ्यावर प्रचंड मोठ्या आकाराचा मृत व्हेल मासा असल्याचं निदर्शनास आलं. तब्बल 42 फुट लांबीच्या या व्हेल माशामुळं परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली होती. समुद्राच्या लाटांमुळं हा महाकाय मासा किनाऱ्यावरील दगडांवर अडकला होता.

ओहोटीनंतर व्हेल माशाची विल्हेवाट लावणार : मिऱ्या-अलावा समुद्रकिनारी मृत अवस्थेत आढळलेल्या व्हेल माशाबद्दल माहिती समजताच वन कांदळवन विभागाचे क्षेत्रपाल किरण ठाकूर आणि त्यांचे सहकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पाहणी करून ही माहिती निश्चित केली. सध्या मृत व्हेल माशाची विल्हेवाट लावण्यासाठी विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र तो पूर्ण सडल्यामुळं त्याला हलवणं अवघड ठरत आहे. त्यामुळं समुद्र ओहोटीला गेल्यावरच मासा पुरण्याची प्रक्रिया पार पाडता येणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

समुद्रातील जैवविविधतेवर गंभीर संकट? : रत्नागिरीसह मालगुंड, गणपतीपुळं आणि कोकणातील इतर किनाऱ्यांवर मृत व्हेल मासे किंवा त्यांचे अवशेष आढळले होते. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळं समुद्रातील जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणावर काही गंभीर संकट तर नाही ना? असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सध्या मिऱ्या किनाऱ्यावर या मृत व्हेल माशामुळं दुर्गंधीमुळं पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

आपल्यासाठी धोक्याची घंटा : "पृथ्वीवर तापमानाचे विविध टप्पे आहेत. विषुवृत्तावर आपण उत्तर धृवाकडं किंवा विषुवृत्तावरून दक्षिण धृवावर जातो. त्यावेळी आपल्याला वेगवेगळे पट्टे लागतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर कमी आणि उच्च-दाब पट्टे आहेत. त्या प्रत्येक पट्ट्यावर विविध तापमान आहे. करोडो वर्षांच्या उत्कांतीमध्ये त्या-त्या भागांत सजीवांनी स्वत:ला त्या भागात सामावून घेतलं आहे. 1756 मध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीमधून कोळसा, डिझेल आणि पेट्रोल अशा विविध इंधनांचा वापर सुरू झाला. यातून वीज निर्मिती होते. याचा आपल्याला अभिमान वाटतो. पण यानिर्मितीमधून प्रचंड प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईडची निर्मिती होते. हा कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात सोडला जातोय. कार्बनचं प्रमाण वाढल्यामुळं सूर्याकडून येणारी उष्णता वातावरणात पकडली जाते. त्यामुळं जागतिक तापमान वाढ होत आहे. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये मागील 150 वर्षांपासून आणि भारतात मागील 50 वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळं समुद्राच्या वातावरणात वाढ होत आहे. त्यामुळं उष्णकटिबंधातील जीव पुढं सकरत आहेत. त्यांना या वातावरणात राहणं कठीण होतं. त्यामुळं व्हेल माशांच्या मृत्यूंचे प्रकार घडत आहेत. ही आपल्यासाठी धोक्याची घंटा आहे," असा इशाराच पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र फातर्फेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिलाय.

मानवावर जगण्यासाठी धडपड करण्याची वेळ येणार : "व्हेल माशाच्या प्रजातीसारखी मानव ही एक प्रजाती आहे. व्हेल आज जगण्यासाठी धडपड करत आहे, तसं भविष्यात मानवावर जगण्यासाठी धडपड करण्याची वेळ येणार आहे. वाढत्या तापमानामुळं हजोरो जीव नष्ट होत आहेत. पृथ्वीवर 50 वर्षांपूर्वी 20 लाख जीवांच्या प्रजाती होत्या. त्या झपाट्यानं नष्ट होत आहेत. भविष्यात आपणही नष्ट होणार आहे. स्वत:च्या रक्षणासाठी मानवानं औद्योगिकरणाच्या विरोधात भूमिका घेतली पाहिजे. कोस्टल रो़ड, रस्ते, मेगावीज, भुयार, रेल्वे याचा आपल्याला अभिमान वाटतो. परंतू हे मानव जातीनं वेगानं मृत्यूकडं घेऊन निघालेत. 2015 साली पॅरिस करारानं धोक्यानं घंटा पक्की केली आहे. या करारानं सांगितलं की आपल्याला पृथ्वीची होणारी तापमान वाढ कमी ठेवली पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र फातर्फेकर यांनी दिली.

