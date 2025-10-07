नाशिकमध्ये 5 वर्षांत बिबट्यांच्या हल्ल्यात 39 ठार; नरभक्षक बिबट्यावरील नियंत्रणासाठी उभारणार 'रेस्क्यू सेंटर'
नाशिक जिल्ह्यात मागील 5 वर्षांत बिबट्यांच्या हल्ल्यात 39 जण ठार झाले आहेत. त्यामुळं बिबट्यांना जेरबंद करण्यात रेस्क्यू सेंटर (leopard Rescue centre) उभारण्यात येणार आहे.
नाशिक : जिल्ह्यात मागील 5 वर्षात बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये 39 जण ठार झाले आहेत. बिबट्यांचे हल्ले रोखण्याचं वन विभागासमोर मोठं आव्हान आहे. नरभक्षक बिबट्यांना कायमस्वरूपी बंदिस्त करण्यासाठी नाशिक आणि राहुरीमध्ये लवकरच रेस्क्यू सेंटर उभारणार असल्याची माहिती, नाशिक प्रादेशिक विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक मल्लिकार्जुन यांनी दिली. नाशिकमध्ये आयोजित मानव-बिबट्या सहजीवन चर्चासत्रात ते बोलत होते.
बिबट्याच्या हल्ल्यात 39 जण ठार : नाशिक शहरासह ग्रामीण भागात मनुष्यांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढत आहे. मागील 5 वर्षात नाशिक जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात 39 जण ठार झाले असून शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. नरभक्षक बिबट्याने दीड महिन्यात वडनेर आणि देवळाली भागात दोन चिमुकल्यांचा बळी घेतला. यामुळं जनआक्रोश उफाळून आला असून नागरिकांकडून ठिकठिकाणी आंदोलन करून वन विभागाचा निषेध व्यक्त केला जात आहे. वन विभागाकडूनही ठिकठिकाणी पिंजरे लावून ड्रोनच्या माध्यमातून नरभक्षक बिबट्यांचा शोध घेतला जात आहे. तसेच बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी एकूण प्रशिक्षित 7 पथके तयार करण्यात आली आहे. तसेच काही दिवसापूर्वी देवळाली भागात दोन बिबट्यांना जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश आलं आहे. अजूनही काही बिबट्यांचा वावर या भागात असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे.
273 बिबट्यांना केलं रेस्क्यू : राज्यातील पुणे आणि नाशिक भागात 4 वर्षात 273 बिबट्यांना रेस्क्यू करण्यात वनविभागाला यश आलं, तसेच पाच वर्षात 86 बिबट्यांचे बछडे आणि आई यांची पुनर्भेट घडवून आणल्याची माहिती त्यांनी दिली. पाच ते सहा टक्के बिबट्यांचा मृत्यू हा रस्ते अपघातात होत असल्याची माहिती बचाव पथकातील किरण रहाळकर यांनी दिली.
रेस्क्यू सेंटर उभारणार : सध्या वन विभागासाठी युद्धजन्य परिस्थिती आहे. नाशिक शहरातील बिबट्यांचे हॉटस्पॉट शोधून त्या ठिकाणी अभ्यास करणं गरजेचं आहे. यासाठी लवकरच इन्स्टिट्यूटकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. वन विभागाचा स्टाफ कमी आहे हे खरं आहे. आम्ही रेस्क्यू टीम तयार केली आहे. बिबट्या संख्या वाढत आहे, हे खरं आहे. त्याचा अभ्यास करून का वाढत आहे ते कळेल. लवकरच नाशिकमध्ये रेस्क्यू सेंटर तयार करणार असून तेथे नरभक्षक बिबट्यांना कायमस्वरूपी बंदिस्त केलं जाईल. तसंच गावागावात बिबट्याबाबत जनजागृती केली जाईल असं प्रादेशिक विभाग मुख्य वनसंरक्षक जी मल्लिकार्जुन यांनी म्हटलं.
म्हणून बिबट्यांची संख्या वाढली : वन्यजीवांसाठी ताडोबा आणि नाशिक जिल्ह्यातील प्रश्न वेगळे आहेत. नाशिक जिल्ह्यात जंगल कमी असून बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. अधिवास कमी झाल्यानं समस्या वाढल्या आहेत. मात्र, त्यावर निश्चित प्रयत्न करण्यात येईल, तसेच नाशिकमध्ये बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर तयार करण्यात येईल अशी माहिती, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर यांनी दिली.
बिबट्या विषयी माहिती
1) बिबट्या हे मार्जार कुळातील प्राणी आहे. मोठ्या जंगली जातींच्या मांजरांमध्ये परिस्थितीनुसार सर्वाधिक प्रमाणात जुळवून घेणारा हा प्राणी आहे. विविध अधिवासामध्ये ते आढळतात. अभयारण्यांमध्ये तसेच मानवी वस्तीच्या आसपासही ते राहतात.
2) बिबटे हे निशाचर प्राणी आहेत. ते मुख्यतः रात्री शिकार करून दिवसभर विश्रांती घेतात.
3) इतर वन्य प्राण्याप्रमाणे बिबटेही माणसांना फार घाबरतात. आपण जसे त्यांना घाबरतो तसे तेही आपल्याला घाबरतात.
बिबट्यांचे भक्ष
1) बिबटे हे पक्षी, उंदीर, सरपटणारे प्राणी (सरडा, साप) रानडुक्कर, कुत्रा, म्हशी, गाई, बकऱ्या, कोंबड्या इत्यादी पाळीव प्राणी आणि माणूस हा बिबट्यांच्या नैसर्गिक आहारात समाविष्ट नाही.
2) जंगलात बिबटे साधारणपणे 11 ते 13 वर्षे राहू शकतात. बिबट्या सामाजिकदृष्ट्या एकमेकांशी जोडलेले असतात. पिल्ले पहिली दोन ते अडीच वर्ष आईसोबत राहतात. त्यानंतर पिल्ले स्वतःचा प्रदेश शोधण्यासाठी दूर निघून जातात. तर मादी पिल्ले आईच्या परिसरातच राहतात.
3) बिबटे आपल्या प्रदेशाबद्दल खूप सजग असतात. त्यांचा प्रदेश किती मोठा असेल हे भक्षाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. भक्षांची संख्या जितकी जास्त प्रदेशाच्या आकार तितका लहान असतो.
आपण काय करू शकतो : आपण महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेतली तर बिबट्यांसोबत सुरक्षितपणे एकाच परिसरात राहणे शक्य आहे. त्यामुळं बिबट्यांशी होणाऱ्या संघर्षाची शक्यताही कमी होते.
1) आपल्या आसपासची जागा स्वच्छ ठेवा. कचरा साचू देऊ नका. कारण त्यामुळं आधी कुत्रे, डुकरे यासारखी प्राणी येतात. त्यांच्या मागून बिबटेही येऊ शकतात.
2) अंधारात कधीही एकटे बाहेर जाऊ नका. नेहमी कोणाला तरी सोबत घेऊन जा. मोबाईलच्या स्पीकरवर गाणी लावा किंवा आपल्या साथीदारा सोबत बोलत रहा. यामुळं बिबट्याला तुमच्या उपस्थितीची जाणीव होऊन तो दूर राहील.
3) घराभोवती आणि रस्त्याच्या बाजूला असलेले उंच गवत किंवा झुडपे काढून टाका. अशा गवतात, झुडपांमध्ये किंवा उसाच्या आणि मक्याच्या शेतीमध्ये बिबट्यांना लपण्यासाठी जागा मिळू शकते.
4) आपल्या अंगणात आणि ये-जा करण्याच्या वाटांवर पुरेसा प्रकाश ठेवा. .
5) शाळेत जाणाऱ्या मुलांनी नेहमी गटाने प्रवास करावा. मुलांना कधी एकटे पाठवू नका. रात्री शेतात जाणे टाळावे. दिवसाही शेतामध्ये एकटे जाऊ नये.
6) रात्री आपल्या पाळीव प्राण्यांना सुरक्षित कुंपणात किंवा खोलीत ठेवा. जेणेकरून बिबट्यांपासून सुरक्षित राहतील.
बिबट्या समोर आला तर काय करावे
1) बिबट्याला मार्ग द्या. स्वतःमागे सरकून त्याला जाऊ द्या.
2) बिबट्याकडे तोंड करून हळूहळू मागे सरका. इतरांना बिबट्या दिसल्याची माहिती द्या. म्हणजे तेही सतर्क राहतील.
3) मुले आणि पाळीव प्राण्यांना घरात सुरक्षित ठेवा.
