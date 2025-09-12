मंत्रालयात प्रवेशासाठीची 3500 डीजी कार्ड अभ्यागतांकडून गायब; गृह विभागानं दिला इशारा
Published : September 12, 2025 at 5:02 PM IST
मुंबई : राज्याचा सरकारी कामांचा गाडा मुंबईत मंत्रालयातून चालतो. त्याच मंत्रालयात गाव-खेड्यातून ग्रामीण भागातून दररोज हजारो लोकं आपल्या कामासाठी मंत्रालयात येतात. या लोकांमुळं मंत्रालयात मोठी गर्दी होत असते. परिणामी सुरक्षा यंत्रणेवरतीही मोठा ताण दिसून येतो. मंत्रालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि लोकांना तासनतास रांगेत उभे राहण्याच्या कटकटीपासून पर्याय म्हणून काही महिन्यापूर्वी राज्य शासनानं 'डीजी प्रवेश अॅप' प्रणाली आणली आहे. या अॅपच्या नोंदणीनंतर तुम्हाला डीजी अॅप प्रवेश कार्ड (RFID) दिलं जाते. त्यानंतर मंत्रालयात प्रवेश मिळतो. पुन्हा बाहेर येताना अभ्यागतांनी हे कार्ड परत देणं अनिवार्य आहे, मात्र काही अभ्यागतांनी हे कार्ड गायब केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
तब्बल 8 हजार कार्ड बनवण्यात आली : दरम्यान, मंत्रालयातील अधिकारी, मंत्र्यांचे सचिव, पीए, कर्मचारी यांच्यासाठी (FRS) फेस रेडिंगची सिस्टिम प्रणाली आणली आहे. मात्र, अभ्यागतांच्या मंत्रालयातील प्रवेशासाठी डीजी प्रवेश ॲपवर ऑनलाईन नोंदणी करणं आवश्यक आहे. ही नोंदणी झाल्यानंतर डीजी ॲप प्रवेश कार्ड (RFID) देण्यात येतं. याकरिता राज्य सरकारच्या गृह विभाग खात्याकडून तब्बल 8 हजार कार्ड बनवण्यात आली आहेत. अभ्यागतांचे मंत्रालयातील काम झाल्यानंतर त्यांनी परत जाताना डीजी ॲप प्रवेश कार्ड (RFID) मंत्रालयाच्या प्रवेशाजवळ ठेवलेल्या बॉक्समध्ये जमा करणं अनिवार्य आहे. मात्र 8 हजार कार्डपैकी साडे तीन हजार कार्ड अभ्यागतांनी गायब केल्याचा धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
...अन्यथा अभ्यागतांना ब्लक लिस्टमध्ये टाकण्यात येईल : दुसरीकडे, ज्या अभ्यागतांनी 3,500 डीजी ॲप प्रवेश कार्ड (RFID) गायब केले आहेत. त्या अभ्यागतांनी डीजी ॲप प्रवेश कार्ड पुन्हा मंत्रालयात जमा करावे, असं आवाहन गृह विभागानं केलं आहे. अन्यथा अशा अभ्यागतांना ब्लक लिस्टमध्ये टाकण्यात येईल आणि यापुढं मंत्रालयात कायमस्वरुपी त्यांना प्रवेश नाकरण्यात येईल, प्रवेश बंदी असेल, असा इशारा राज्य सरकारच्या गृह विभागानं दिला आहे. दरम्यान, "डीजी ॲपवर नोदणी करुन मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी साधारण 8 हजार कार्ड बनवले आहेत. यासाठी एक कार्ड तयार करण्यासाठी 100 रुपये गृह विभागाला खर्च आला आहे. मात्र या 8 हजार कार्डापैकी साधारण साडे तीन हजार कार्ड अभ्यागतांनी बॉक्समध्ये जमाच केले नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे, " अशी माहिती गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.
गृह विभागाकडून आवाहन : "मंत्रालयात प्रेवशासाठी जेव्हा अभ्यागत मोबाईलवर ऑनलाईन नोंदणी करतात, तेव्हा तुमचे काम संपल्यावर डीजी ॲप प्रवेश कार्ड (RFID) बॉक्समध्ये जमा करा, असा मेसेज मोबाइलवर येतो. तरी सुद्धा अभ्यागतांनी याकडे दुर्लक्ष केले असून साडे तीन हजार कार्ड गायब आहेत. या अभ्यागतांना पुन्हा कार्ड परत जमा करा, असे फोन आणि मेसेज करुन सांगण्यात आलं आहे. तरी सुद्धा याकडे अभ्यागतांनी दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळं जर पुन्हा तुम्हाला मंत्रालयात प्रवेश हवा असल्यास अभ्यागतांनी कार्ड जमा करावं, अन्यथा पुन्हा मंत्रालयात प्रवेश मिळणार नाही," असं आवाहन गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी अभ्यागतांना केलं आहे.
