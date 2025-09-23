महापालिका शाळेतील 30 विद्यार्थ्यांना दिले जाणार लष्कराच्या नौकानयन विभागाकडून प्रशिक्षण
बृहन्मुंबई महापालिका आणि लष्करी नौकानयन विभाग यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
Published : September 23, 2025 at 11:07 AM IST
मुंबई - बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 30 विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या अनुषंगाने भारतीय लष्कराच्या नौकानयन म्हणजेच यॉटिंग विभागाकडून निःशुल्क प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि लष्करी नौकानयन विभाग यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून, यामुळे सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल, भारतीय लष्कराबद्दल प्रेम वाढेल आणि करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
लष्करी नौकानयन विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यात सामंजस्य करार : या प्रशिक्षणाचा शुभारंभ अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांच्या उपस्थितीत स्वराज्यभूमी म्हणजेच गिरगाव चौपाटी येथील बिर्ला क्रीडा भवन परिसरात पार पडला. याप्रसंगी उपायुक्त (शिक्षण) डॉ. प्राची जांभेकर, डी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मनीष वळंजू, स्वराज्यभूमी संदर्भातील उच्चस्तरीय समितीच्या सदस्या इंद्राणी मलकानी, कर्नल अमेय हुमनाबादकर, कर्नल आनंद आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांच्या अनुषंगाने भारतीय लष्कराचे नौकानयन प्रशिक्षण देण्याबाबत लष्करी नौकानयन विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या करारानुसार महानगरपालिका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या मागील बाजूस भारतीय लष्कराला तात्पुरत्या स्वरूपात जागा उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच याठिकाणी पाणी, वीज आदी मूलभूत सुविधांचीही पूर्तताही करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
प्रशिक्षकांची नेमणूक लष्करी नौकानयन विभागातर्फे करण्यात येणार : महापालिकेचे सहआयुक्त डॉ. अमित सैनी यांच्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आवश्यक बोटी आणि अन्य संसाधनांची उपलब्धता तसेच प्रशिक्षकांची नेमणूक लष्करी नौकानयन विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे, यासाठी 30 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय चाचणी नुकतीच पार पडली असून, त्यांना आता प्रशिक्षकांमार्फत नि:शुल्क प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
