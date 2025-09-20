धक्कादायक! २८ वर्षीय चुलतीबरोबर तिच्याच वयाच्या पुतण्यानं लग्नाचं आमिष देऊन तब्बल चार वर्षे ठेवले शारीरिक संबंध

ETV Bharat / state

भिवंडीत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका २८ वर्षीय चुलतीवर २८ वर्षाच्याच पुतण्याने मित्राच्या घरात बलत्कार चार वर्षे शरीरसंबंध ठेवले. पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read
ठाणे : भिवंडीत एका २८ वर्षीय पुतण्याने त्याच्याच वयाच्या म्हणजे २८ वर्षीय चुलतीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. त्यांतर लग्न करण्याच्या आणाभाका देत, तिच्याशी प्रेमसंबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर मित्राच्या घरात बहाण्याने बोलवून तिच्यावर बलत्कार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना भिवंडीतील समरूबाग नालापार परिसरात घडली आहे. याप्रकरणी दगाबाज पुतण्यावर पीडित चुलतीने दिलेल्या तक्रारीवरून अत्याचाराच्या कलमानुसार भोईवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर घटनेनंतर आरोपीला पोलिसांची कुणकुण लागताच तो फरार झाला आहे.



पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दगाबाज पुतण्या हा भिवंडीतील आझमीनगर भागात राहात असून तो नाभिकाचं काम करतो. तर पीडित चुलतीही याच भागात राहात असल्याने दोघे एकमेकांच्या घरी येत जात असताना दोघात प्रेम जुळले. त्यानंतर त्याने पीडित चुलतीला प्रेमाच्या आनाभाका देत लग्नाचे आमिष दाखवून १ ऑगस्ट २०२१ ते १९ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत तो राहत असलेल्या परिसरातील त्याच्या एका मित्राच्या घरात पीडितेला बहाण्याने बोलावून तिच्यावर वारंवार शारीरिक संबंध ठेवल्याचे समोर आले आहे.

पीडितेने लग्नासाठी तगादा लावला असता पुतण्याने तक्रारदार चुलतीला नकार दिल्याने पीडितेला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर पीडितेने भोईवाडा पोलीस ठाणे गाठून घडलेल्या प्रकाराचे कथन पोलिसांना करताच पोलिसांनी पुतण्याच्या विरोधात भान्यासं कलम ६९ कलमान्वये १९ सप्टेंबर रोजी भोईवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.



या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी यांच्याशी संपर्क साधला असता, पीडित तरुणी ही नात्याने आरोपीची चुलती असून तिला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याचे पीडित तरुणीनं दिलेल्या फिर्यादीत नमूद केलं आहे. तर दुसरीकडे आरोपीला पोलिसांची कुणकुण लागल्याने तो फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नवनाथ रूपवते करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.

