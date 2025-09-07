कोल्हापुरात तब्बल 24 तासांहून अधिक काळ चालली विसर्जन मिरवणूक; इराणी खणीमध्ये 2764 गणेशमूर्तींचं विसर्जन
कोल्हापुरात गणेशभक्तांच्या गर्दीनं इराणी खण परिसर गजबजला होता. कारण कोल्हापुरात तब्बल 24 तासाहून अधिक काळ विसर्जन मिरवणूक चालली.
Published : September 7, 2025 at 3:20 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापुरातील सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणूक ही नेहमीच राज्यभरात आकर्षण आणि चर्चेचा विषय ठरत असते. यंदा देखील कोल्हापुरातील सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणूक ही तब्बल 24 तासांहून अधिक काळ चालली. सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेल्या पहिल्या गणपती बाप्पाच्या विसर्जन मिरवणुकीनंतर मिरवणुकीतील शेवटची गणेश मूर्ती इराणी खण या ठिकाणी अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी नऊ वाजता विसर्जित झाली.
2764 गणेश मूर्ती इराणी खण इथं विसर्जित : सार्वजनिक मंडळांनी विसर्जित केलेल्या 1561 मोठ्या गणेश मूर्ती आणि 1203 लहान गणेश मूर्ती अशा 2764 गणेश मूर्ती इराणी खण इथं पर्यावरणपूरक आणि यंत्राच्या सहाय्यानं विसर्जित करण्यात आल्या. महापालिकेच्या मूर्ती अर्पण आवाहनाला शहरातील अनेक मंडळांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देवून गणेश मूर्ती अर्पण केल्या. तर पोलिसांकडून सौम्य लाठीचार्ज आणि किरकोळ काही वादावादीचे प्रसंग वगळता विसर्जन मिरवणूक नियोजन पद्धतीनं आणि शांततेत पार पडली.
गर्दीत तरुणीला आली चक्कर : विसर्जन मिरवणुकीत सायंकाळच्या वेळी कोल्हापूरकरांनी प्रचंड प्रमाणात गर्दी केली होती. काही सार्वजनिक गणेश मंडळाकडून लवकर पुढे न जाण्यावरून पोलिसांमध्ये वादाचे प्रसंग देखील उद्भवले. यासह इतर दोन तीन वेळा पोलिसांकडून सौम्यलाठी हल्ला देखील करण्यात आला. अचानक सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची आणि कोल्हापूरकरांची गर्दी महाद्वार रोडवर जमल्यानंतर काही क्षणासाठी चेंगराचेंगरी होण्याचा प्रसंग देखील उद्भवला होता. तर पापाची तिकटी या ठिकाणी एका तरुणीला अचानक चक्कर आल्यामुळं उपस्थितानी तिला ॲम्बुलन्समधून रुग्णालयात पाठवलं.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सलग 25 तासांचा संघर्ष : महापालिकेच्या प्रशासनानं सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी महापालिकेनं सर्व यंत्रणेचे सुयोग्य नियोजन केलं होतं. यासाठी महापालिकेचे जवळपास तीन हजार कर्मचारी आणि अधिकारी 25 तासांहून अधिक काळ सेवेत गुंतले होते. सफाई कामगार, पाणी पुरवठा, आरोग्य, उद्यान, अग्निशमन असे विविध विभाग विसर्जनासाठी सज्ज ठेवण्यात आले होते. इराणी खणीवर विसर्जन ठिकाणी चार मोठ्या क्रेन, पाच जेसीबी, सात डंपर, शंभर टेंपो आणि अनेक वाहनांची सोय करण्यात आली होती. याशिवाय 415 हमाल आणि अग्निशमन दलाचे जवानही कार्यरत होते. कोणतीही दुर्घटना घडल्यास दहा ॲम्बुलन्स सेवा सज्ज ठेवण्यात आली होती. महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं विसर्जन स्थळी स्वच्छतेची सतत काळजी घेतली.
पहाटे पोलिसांकडून शेवटची आरती : सायंकाळपासूनच डॉल्बीच्या दणदणाटात विसर्जन मिरवणूक पार पडली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणं रात्री बारा वाजेपर्यंतच डॉल्बीचा ठेका सुरू राहिला आणि त्यानंतर मिरवणुकीत फक्त टाळ्यांचा आवाज आणि गणपती बाप्पा मोरयाचा गजर ऐकू आला. पहाटे 4.45 वाजता पापाची तिकटी येथे पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांच्या उपस्थितीत विसर्जन मिरवणुकीतील शेवटच्या क्रांतिवीर शहीद भगतसिंह फ्रेंड्स सर्कल या मंडळाची आरती पार पडली. त्यानंतर सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास राजर्षी शाहू महाराज फ्रेंड्स मंडळाच्या गणेश मूर्तीचं इराणी खण इथं विसर्जन करून यावर्षीची मुख्य विसर्जन मिरवणूक पूर्णत्वास गेली.
यंदाही चपलांचा ढीग : इराणी खण या ठिकाणी महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग आणि अवनी संस्था आणि धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या सहकार्याने विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये तब्बल 35 टन निर्माल्य गोळा करण्यात आले असून ते खत प्रक्रियेसाठी पाठविण्यात आलं आहे. तर कोल्हापुरातील पारंपारिक विसर्जन मार्गावर पडलेला कचरा आणि चपला दुसऱ्या दिवशी सकाळी गोळा करण्यात आला. यामध्ये चपलांचा मोठा ढीग, प्लास्टिक आणि इतर असा दहा ट्रॉलींहून अधिक प्रमाणात कचरा उचलून हा मार्ग स्वच्छ करण्यात आला.
