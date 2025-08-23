पुणे - जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातील शुभ्रा रेणूसेने ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या तिच्या आगामी अमेरिका दौऱ्याबद्दल उत्साहाने सांगितले तेव्हा तिचा उर अभिमानाने भरुन आला होता. जिल्ह्यातील ग्रामीण शाळांमधील २५ विद्यार्थ्यांपैकी १३ वर्षीय ही मुलगी राष्ट्रीय वैमानिकी आणि अंतराळ प्रशासन (नासा) ला भेट देण्यासाठी निवडली गेली आहे.
“मला सुनीता विल्यम्स आणि तिच्या टीमचा समावेश असलेल्या नासाच्या अलिकडच्या आयएसएस (आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक) मोहिमेबद्दल तसेच भविष्यातील अंतराळ मोहिमांबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे आहे,” असे पुण्यापासून सुमारे ४० किमी अंतरावर असलेल्या भोर तहसीलमधील पाबे येथील या इयत्ता ७ वीच्या विद्यार्थिनीने सांगितले.
शुभ्रा आणि इतर विद्यार्थ्यांसाठी नासा भेट ही जिल्हा परिषदेने इंटर-युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर अॅस्ट्रोनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स (आययूसीएए) च्या सहकार्याने त्यांच्या क्षितिजे विस्तृत करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ग्रामीण भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद ही सर्वोच्च पातळी आहे, जी विकास योजना आणि सामाजिक न्यायासाठी जबाबदार जिल्हास्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करते.
पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी पीटीआयला सांगितले की, या दौऱ्याद्वारे विद्यार्थ्यांना व्यापक अनुभव देण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. “१५,००० विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे २३५ विद्यार्थ्यांची लेखी आणि तोंडी मुलाखतींद्वारे निवड झाली आणि शेवटी ७५ जणांची निवड झाली. त्यापैकी २५ जण नासाला भेट देतील, तर उर्वरित ५० जण भारतातील इस्रो (भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना) च्या सुविधांना भेट देतील,” असे पाटील म्हणाले.
आणखी १६० विद्यार्थ्यांना भारतातील तारांगण, आययूसीएए, जीएमआरटी (जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप), राष्ट्रपती भवन आणि संसद यासारख्या इतर संस्थांची ओळख करून दिली जाईल, असे ते म्हणाले. पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या हुशार असतात. परंतु खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत त्यांना अनेकदा अनुभवाचा अभाव असतो. “आम्हाला अवकाश आणि विज्ञानात त्यांची आवड वाढवायची आहे आणि वैज्ञानिक स्वभाव जोपासायचा आहे,” असे ते म्हणाले. ऑक्टोबरमध्ये २५ विद्यार्थी अमेरिकेला जाणार आहेत आणि पासपोर्ट तसंच व्हिसा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुणे जिल्हा परिषद संपूर्ण प्रकल्पासाठी निधी देईल, ज्याचा खर्च सुमारे ३.५ कोटी रुपये असेल, असे पाटील म्हणाले.
आययूसीएएचे संचालक आर श्रीआनंद म्हणाले की, त्यांनी दोन लेखी चाचण्या आणि एक वैयक्तिक मुलाखत अशा कठोर मूल्यांकन प्रक्रियेद्वारे विद्यार्थ्यांची निवड केली. “प्रश्न त्यांच्या अभ्यासक्रमातील विज्ञान, अवकाश आणि खगोलशास्त्रावर आधारित होते. मूल्यांकनाच्या आधारे, अव्वल २५ जण नासाला भेट देतील, तर उर्वरित ५० जण इस्रोच्या सुविधांना जातील,” असे ते म्हणाले. जरी विद्यार्थी सामान्य, ग्रामीण पार्श्वभूमीतून आले असले तरी ते हुशार आणि बुद्धिमान आहेत, असे श्रीआनंद म्हणाले. “आम्हाला नासा आणि इस्रोच्या सुविधांना भेट देणे हा या मुलांसाठी एक समृद्ध अनुभव असेल असे वाटते. जरी नासा हे एक मोठे आकर्षण असले तरी, आम्हाला आशा आहे की ही मुले त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात प्रगती करत असताना भारतात संशोधनात योगदान देतील,” असे ते पुढे म्हणाले. आययूसीएए भेटींव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेत राहील, असे त्यांनी सांगितले.
"आमची भूमिका केवळ सहली सुलभ करणे नाही. आम्हाला त्यांच्या प्रतिभेला वाव मिळावा याची खात्री करायची आहे. या वर्षीच्या अनुभवाच्या आधारे, आम्ही पुढील वर्षासाठी प्रश्नांची पुस्तिका तयार करण्याची योजना आखत आहोत आणि मूल्यांकन प्रक्रिया आणखी व्यावसायिक असेल," श्रीआनंद पुढे म्हणाले. जिल्हा परिषदेने या उपक्रमासाठी आययूसीएए सोबत तीन वर्षांचा सामंजस्य करार केला आहे.
शुभ्रा म्हणाली की तिला टॉप २५ विद्यार्थ्यांच्या यादीत स्थान मिळाल्याने ती खूप आनंदित आहे. "मी नासामध्ये जाण्यास खूप उत्सुक आहे. मी शास्त्रज्ञांना आणि संशोधकांना विचारायचे प्रश्न आधीच तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. मला नासा कसे कार्य करते आणि एक अंतराळ शास्त्रज्ञ कसा विचार करतो हे समजून घ्यायचे आहे," असे ती म्हणाली.