नंदुरबारमधील 'त्या' सर्वाधिक उंच गणरायाच्या मूर्तीने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष; गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधून वाढली मागणी - GANESH CHATURTHI 2025

नंदुरबार शहरात गणेशोत्सवाची लगबग सुरू (Ganesha Festival) झाली आहे. मूर्तिकार मूर्ती तयार करण्याच्या कामात व्यस्त आहेत.

Ganesh Chaturthi 2025
23 फुटांची गणेश मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read

नंदुरबार : जिल्ह्यात गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. त्यामुळं पारंपरिक गणपती मूर्तिकारांनी आपली कला आजही जोपासली आहे. त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे दरवर्षी वेगळ्या आणि विशिष्ट प्रकारची मूर्ती तयार करणं आणि त्यातून आपल्या कलागुणांचा वाव देणं येथील मूर्तिकारांचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. यंदा जिल्ह्यातील सर्वाधिक उंच असलेल्या 23 फुटांच्या मूर्तीने गणेश भक्तांचं लक्ष वेधलं आहे. विशेष म्हणजे यंदा महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधून गणरायाच्या मूर्ती घेण्यासाठी गणेश भक्त दाखल झाले आहेत. त्याचबरोबर कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगणा या राज्यातून देखील मूर्तींना मागणी आहे. यामुळं निश्चितच राज्यात गणरायांच्या मूर्ती बनविण्यामध्ये पेननंतर नंदुरबार जिल्ह्याची ओळख निर्माण झाली आहे.

प्रतिक्रिया देताना मूर्तिकार नारायण वाघ (ETV Bharat Reporter)

1500 पेक्षा अधिक मजुरांच्या हातांना काम : जिल्ह्यातील गणेश मूर्तींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. परंतु पीओपीच्या मूर्तीवरून न्यायालयात प्रकरण असल्यामुळं न्यायालयाकडून उशिरा आलेल्या निर्णयामुळं यावर्षी गणेश मूर्तींची संख्या कमी होणार आहे. त्यासोबतच मूर्तींना लागणारे विविध रंग आणि सजावटीचे सामान महागल्यामुळं यावर्षी गणेश मूर्तींची किंमत 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकट्या नंदुरबार शहरात 1500 कारागिरांकडून मूर्ती तयार केल्या जात आहे. सहा इंच पासून ते 23 फुटांपर्यंतच्या मूर्ती नंदुरबार शहरातील कारखान्यांमध्ये तयार होत आहेत. या मूर्तींची मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली आहे. लहान मूर्तींवर मूर्तिकारांकडून शेवटचा हात फिरवला जात आहे, तर मोठ्या मूर्तींना आता रूप दिलं जात आहे, अशी माहिती मूर्तिकार नारायण वाघ यांनी दिलीय.

Ganesh Statue
नंदुरबार जिल्ह्यातील सुंदर गणेश मुर्त्या (ETV Bharat Reporter)



जिल्ह्याभरातून 25 हजारांपेक्षा अधिक मंडळांकडून बुकिंग : जिल्ह्याभरात गणपती उत्सव मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातोय. मंडळासह घरोघरी गणरायाची स्थापना केली जाते. त्यामुळं जिल्ह्यात गणपती मूर्तींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. जिल्हाभरातून सुमारे 25000 पेक्षा अधिक लहान आणि मोठ्या मंडळांकडून आपल्या लाडक्या गणरायाच्या मूर्तींला पसंती देऊन बुकिंग केली जात आहे. यामुळं मूर्तिकारांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला आहे. तर दरवर्षी जिल्ह्यात मागणी वाढतच असल्याची माहिती मूर्तिकार नारायण वाघ यांनी दिली.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेशाची मूर्ती तयार (ETV Bharat Reporter)



जिल्ह्यातून लाखोंपेक्षा अधिक मूर्तीची विक्री : जिल्ह्यात सुमारे दोन ते तीन हजार लहान तर मोठे गणपती बनविण्याचे कारखाने आहेत. यात जवळपास 1500 पेक्षा अधिक कारागीर काम करतात. साधारण वर्षभर हा व्यवसाय येथील मूर्तिकार करत असतात. जिल्हाभरातून एक लाखापेक्षा अधिक मूर्ती बनवून राज्यासह इतर ठिकाणी त्या विक्री केल्या जातात. त्यामुळं येथील मूर्तिकारांसाठी हा व्यवसाय जोपासला आहे.



गणेश मूर्तींवर शेवटचा हात सुरू : पेननंतर सर्व प्रकारच्या रुबाबदार आणि सुंदर गणेश मूर्ती नंदुरबार तयार केल्या जातात. वर्षभराच्या आपल्या परिश्रमानंतर आता मूर्तिकार आपल्या लाडक्या गणरायाला शेवटचा हात फिरवून भक्तांना सुपूर्त करण्यासाठी तयार करत आहेत.




विविध राज्यातून मागणी : नंदुरबार जिल्ह्यातील गणरायाच्या मूर्तींची महाराष्ट्रसह, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हैदराबाद, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यातून मागणी आहे. परंतु महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान येथे मूर्ती बनवून पोहोचवणे शक्य असल्यामुळं तेथील भाविकांना गणेश मूर्ती विक्री करण्यात आली आहे. परंतु हैदराबाद, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यांमध्ये गणपती मूर्ती पोहोचवणे शक्य नसल्यामुळं तेथील भक्तांना नकार देण्यात आल्याची माहिती मूर्तिकार नारायण वाघ यांनी दिली.

