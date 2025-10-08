जोगेश्वरीत बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीतून सिमेंटची वीट पडून २२ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू, गुन्हा दाखल
जोगेश्वरी पूर्वेमधील मजासवाडी परिसरात कामासाठी जात असलेल्या 22 वर्षीय मुलीचा डोक्यावर बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीवरुन सिमेंटची वीट पडल्याने मुलीचा मृत्यू झाला.
Published : October 8, 2025 at 8:23 PM IST
मुंबई - मुंबई आणि मुंबई उपनगरात इमारतींचं बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. या बांधकामामुळं हवेचे प्रदूषण होते. तसेच इमारतीच्या खाली साचलेल्या पाण्यामुळं रोगराई होते, अशी ओरड सतत ऐकायला मिळत आहे. दरम्यान, याच इमारतीच्या बांधकामामुळं एका 22 वर्षीय मुलीला आपला जीव गमवावा लागल्याची धक्कादायक घटना जोगेश्वरीत घडलेली आहे. मुंबईतील जोगेश्वरी पूर्वेमधील मजासवाडी परिसरात आज (बुधवारी) सकाळी 9:30 च्या सुमारास कामासाठी जात असलेल्या 22 वर्षीय मुलीचा डोक्यावर बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीवरुन सिमेंटची वीट पडल्याने मुलीचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळं परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
उपचारापूर्वीच मृत्यू - मृत्यूमुखी पडलेल्या मुलीचे नाव संस्कृती असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. संस्कृती ही मजासवाडी येथे राहात होती. आज (बुधवारी) सकाळी 9:30 च्या सुमारास कामासाठी जात होती. मात्र मजासवाडी परिसरात बांधकाम सुरु असलेल्या एका इमारतीवरुन सिमेंटची वीट संस्कृतीच्या डोक्यावर पडली. भली मोठी पांढरा रंगाची सिमेंटची वीट डोक्यावर पडल्याने संस्कृती रक्तबंबाळ झाली. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असताना स्थानिक लोकांनी तिला रिक्षातून उपराचासाठी नेण्याचा प्रयत्न केला. पण उपचारापूर्वीचा संस्कृतीचा दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून, ही घटना कोणाच्या चुकीमुळं घडली? यात कोण दोषी आहे? याबाबत मेघवाडी पोलिस पुढील तपास करताहेत.
गुन्हा दाखल, तपास सुरू - दुसरीकडे या घटनेनंतर याची माहिती मिळतच मेघवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी त्वरित धाव घेत, घटनेची चौकशी केली. तसेच मृत मुलीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. मात्र ही घटना घडल्यानंतर लोकांनी इमारतीच्या खाली मोठी गर्दी केली होती. तसेच तसेच येते महिलांचा मोठमोठ्यांनी रडण्याचा आवाज केला होता. दरम्यान, ही घटना नेमकी कशामुळे घडली? कोणाच्या चुकीमुळं संस्कृतीला जीव गमवावा लागला, याबाबत मेघवाडी पोलीस पुढील तपास करत असून, मेघवाडी पोलिस स्टेशनमध्ये या घटनेबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, सुधाकर हुंभे, यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.