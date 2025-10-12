'हा माणूस दगा देणारच, अनंत तरे यांचा इशारा खरा ठरला'; 2014 मध्येच शिवसेना संपवण्याचा डाव होता, उद्धव ठाकरेंचा शिंदेंवर हल्लाबोल!
शिवसेनेचे माजी आमदार अनंत तरे यांच्या जीवनावर आधारित 'अनंत आकाश' या पुस्तकाचं प्रकाशन ठाण्यात उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते झालं. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली.
ठाणे : "मला पाश्चाताप आता होत आहे, तेव्हाच अनंत तरे यांचं ऐकलं असतं तर अमित शाहंसमोर वाचवा म्हणून लोटांगण घालणारे दिसले नसते," असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली. 2014 सालच्या विधानसभा निवडणुकीतच शिवसेना संपवण्याचा डाव आखला गेला होता, असा गंभीर आरोपदेखील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ठाण्यात केला. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाव न घेता जोरदार टीका केली.
अनंत तरेंसारखे राजंहस पुढे आले असते तर... : उद्धव म्हणाले, "2014 मध्ये अनंत तरे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला होता. त्यावेळी ते कुणाचंही ऐकायला तयार नव्हते. तेव्हा आताचेच हे लोटांगणवीर माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, 'आपली जागा जाईल.' मी मग अनंत तरे यांच्याशी बोललो. तेव्हा तरे म्हणाले होते, 'हा माणूस आपल्याला उद्या दगा दिल्याशिवाय राहणार नाही.' आणि आज तेच झालं."
ठाकरे पुढे म्हणाले, "अनंत तरे यांच्यासारखे राजहंस पुढे आले असते, तर आज हे कावळे फडफडले नसते." अशा शब्दांत त्यांनी नाव न घेता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला.
'अनंत आकाश' या पुस्तकाचं प्रकाशन : शिवसेनेचे दिवंगत उपनेते आणि माजी आमदार अनंत तरे यांच्या जीवनावर आधारित लेखक योगेश कोळी लिखित 'अनंत आकाश' या पुस्तकाचं प्रकाशन ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याहस्ते पार पडलं. या वेळी बोलताना ठाकरे म्हणाले, "माझा वेग मंदावणारा अजून जन्माला यायचा आहे," अशा शब्दांत त्यांनी ठाण्यातील ट्रॅफिकच्या समस्येवर भाष्य केलं.
पुढे बोलताना त्यांनी अनंत तरे यांच्या आठवणींना उजाळा देत खंतही व्यक्त केली. "माझं चुकलं तेव्हाच अनंत तरे यांचं ऐकलं असतं, तर आज पश्चाताप झाला नसता," असं म्हणत त्यांनी त्यांच्या निष्ठेबाबत गौरवोद्गार काढले.
महिषासुराचा वध करू : 'अनंत आकाश' हे पुस्तक माजी आमदार अनंत तरे यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे यांनी अनंत तरे यांच्याशी संबंधित भावनिक आठवणी सांगाताना खंत व्यक्त केली. ठाकरे म्हणाले की, "हेच ते ठाणं आहे जिथं गद्दारी केली गेली. अनंत तरे यांनी ठाण्याचं तीनदा महापौरपद भूषवलं होतं आणि आधीचे शिवसैनिक आज सोबत असते तर कोणाचीच हिम्मत झाली नसती गद्दारी करायची. अंतुले यांचा पराभव करुन तरे त्याच वेळी दिल्लीला गेले असते. शिवसेनेवर आतापर्यंत कमी संकटं आली नाहीत. जशी संकटं आली तशी तरे कुटुंबावरही आली. पण तरीही ते शिवसेनेसोबत कायम राहिले. एकविरा आईचा आशिर्वाद आपल्यासोबत आहे, त्यामुळे आपण महिषासुराचा वध करू," असं स्फुरणही त्यांनी दिलं.
'वापरून फेकून दिलं जाईल' : "आता काहींचा वापर करून नंतर त्यांना फेकून दिलं जाईल आणि नंतर ते याच ठाण्यात कपाळावर हात मारत फिरताना तुम्हाला दिसतील. ज्यांनी शिवसेना आईचा घात केला त्यांना त्याचं फळ मिळेल," असा इशारा त्यांनी दिला.
सोमवारी ठाण्यात मोर्चा : ठाण्याच्या विकासाच्या प्रश्नावरही ठाकरेंनी कठोर शब्दांत टीका केली. "ट्रॅफिक जाम किती आहे. विकास झाला आहे तर पैसा कोणाच्या खिशात गेला. महापालिका लुटली आहे, हेलिकॉप्टर घेतलं आहे शेतात जायला. शेतात जातो पण भाजी कापतो का रेडा कापतो हे माहित नाही." असा टोला देखील ठाकरेंनी शिंदेंना लगावला. "सोमवारी आपला मोर्चा आहे आपल्या सोबत मनसे आहे. मी एकवीरा आईच्या दर्शनाल येईन," असंही ठाकरे म्हणाले. "एकविरा आईच्या दर्शनाला जायचं म्हटलं की अनंत तरे आधीच लोणावळ्यात पोहचलेले असायचे आणि सगळी व्यवस्था करून ठेवलेली असायची."
