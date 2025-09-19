चडचण बँक दरोड्यातील २० किलो सोनं सापडलं पंढरपूरजवळ हुलजंती येथील बंद घरात
कर्नाटकमधील चडचण येथील स्टेट बँक शाखेतील दरोड्यातील २० किलो सोनं सापडलय. एका बॅगमध्ये घालून मंगळवेढा तालुक्यातील हुलजंती येथील पडक्या घराच्या पत्र्यावर हे सोनं ठेवलं होतं.
Published : September 19, 2025 at 8:21 PM IST
पंढरपूर (सोलापूर) : चडचण (कर्नाटक) येथील स्टेट बँक शाखेतील मंगळवारच्या दरोड्यातील २० किलो सोनं एका बॅगमध्ये मंगळवेढा तालुक्यातील हुलजंती येथील एका पडक्या घराच्या पत्र्यावर काल गुरुवारी सायंकाळी ४.३० वाजण्याच्या सुमारास सापडलं आहे.
या प्रकरणाची सविस्तर हकीकत अशी की, 15 सप्टेंबरला रात्रीच्या दरम्यान लष्करी गणवेशात जाऊन चडचण येथील भारतीय स्टेट बँक शाखेवर दरोडा टाकला. त्यामध्ये अंदाजे 21 कोटीची रोकड आणि 50 किलो सोनं लुटलं. त्यातील दरोडेखोराची एक गाडी चडचण मधून महाराष्ट्र हद्दीत हुलजंती गावाजवळून जात असताना एका दुचाकीला धडकल्यानंतर नागरिक जमा झाले. त्या दरम्यान त्यातील दरोडेखोरांनी हवेत गोळीबार करून पसार झाले. काल दिनांक 18 रोजी दुपारी गुप्त बातमीदारामार्फत मंगळवेढा पोलिसांना बंद घराच्या छतावर बॅग असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर तत्काळ घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपुजे, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, पोलीस उपनिरीक्षक नागेश बनकर, पोलीस उपनिरीक्षक विजय पिसे, सचिन बनकर, विक्रम काळे, मोरे या पोलीस पथकाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट घेऊन सापडलेला ऐवज ताब्यात घेतला. कर्नाटक पोलिसांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे तो सुपूर्द केला.
चडचण येथील विजयपूर-पंढरपूर मुख्य रस्त्यावर असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेमध्ये सायंकाळी सात ते साडेसातच्या सुमारास पाच दरोडेखोरांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे हातपाय बांधून अंदाजे दोन कोटी रोख रक्कम व वीस किलो सोनं असा एकविस कोटी रुपयांचा मुद्देमाल लुटला होता. दरोडेखोर हे महाराष्ट्राच्या दिशेने आल्यामुळे कर्नाटक पोलिसांनी येथील पोलिसांना सतर्क केलं होतं. चडचण येथे घटना घडल्यानंतर एका दरोडेखोराने रात्री सव्वाआठच्या सुमारास हुलजंती येथे कारने (केए 24 डीएच 2456) गावातील तरुणास धडक दिल्यामुळे लोक या कारचा पाठलाग करीत होते. चालकाने गावातील एका वस्तीत गाडी घुसवण्याचा प्रयत्न केला. रस्ता नसल्याने गाडी पाठीमागे घेऊन पिस्तुल दाखवून, दोन बॅगा घेऊन जंगलात पळून गेल्याचं नागरिकांनी सांगितलं होतं.
कर्नाटक आणि मंगळवेढा पोलिसांच्या पथकाला शोध मोहिमेत दरोडेखोराची गाडी ज्या ठिकाणी सापडली तेथून 200 ते 300 मीटर अंतरावरील एका पडक्या घराच्या पत्र्यावर बॅग आढळून आली. सोन्याच्या पाकिटाने भरलेली मुद्देमालाची बॅग ही खालच्या बाजूने पावसाने भिजलेली होती. बॅगची तपासणी केली असता, त्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चडचण शाखेतील सोनेतारणाचे पाकिटे आढळून आली.
बॅग तेथे कोणी आणून ठेवली? पोलिसांसमोर मोठा प्रश्न - गुरुवारी सकाळी ११ च्या सुमारास हुलजंती गावातील समाज मंदिरामध्ये संयुक्त पोलीस पथकाने ग्रामस्थांची बैठक घेतली. यावेळी विजयपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक रामनगौडा हत्ती, मंगळवेढ्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपुजे,
चडचणचे सीपीआय सुरेश बेंडेगुंवाळ, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय वोरीगिड्डे, पोलीस पाटील जिवाजी सोनवले, पोलीस नाईक सचिन वनकर, पोहेकॉ विक्रम काळे, पोहेकॉ प्रमोद मोरे यांनी गावातील नागरिकांना आवाहन केलं होतं. बैठकीनंतर ही बॅग सापडल्यामुळे ती या ठिकाणी अज्ञाताने आणून ठेवली काय? हे दरोडेखोरांचा शोध लागल्यानंतरच निष्पन्न होणार आहे.