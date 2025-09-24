"मला डॉक्टर व्हायचं नाही"; NEET मध्ये 99.99%, मिळवणाऱ्या अनुराग बोरकरनं उचललं टोकाचं पाऊल
NEET परीक्षेमध्ये उत्तुंग यश मिळवणाऱ्या 19 वर्षीय अनुराग बोरकरनं करिअरच्या दबावाखाली आत्महत्या केल्याची घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही इथं घडली आहे.
Published : September 24, 2025 at 4:06 PM IST
सिंदेवाही (चंद्रपूर) : NEET परीक्षेत यशं मिळवून सरकारी महाविद्यालयात शिक्षण घेण्याचं स्वप्न लाखो विद्यार्थी पाहतात. डॉक्टर होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगणारे विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करून नीट परिक्षेची तयारी करतात. कष्ट करून नीट परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्यावर विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेताना पाच वर्ष खडतर मेहनत करतात. परंतु NEET परीक्षेत नेत्रदीपक यश मिळवूनही एका 19 वर्षीय विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याची दुःखद घटना सिंदेवाही तालुक्यातील नवरगाव इथं घडली आहे. नीट परीक्षेत यश मिळवूनही विद्यार्थ्यानं टोकाचं पाऊल उचलल्यानं अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत.
महाविद्यायलयात प्रवेश घेण्याआधी जीवन संपवलं : नवरगाव इथल्या व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल बोरकर यांचा मुलगा अनुराग बोरकरनं NEET UG-2025 परीक्षेत 99.99 टक्के मिळवून ओबीसी प्रवर्गातून 1,475 वी रँक पटकावली होती. या यशानंतर अनुरागचं सर्वत्र कौतुक झालं होतं. अनुरागला उत्तर प्रदेशामधील गोरखपूर जिल्ह्यातील नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार होता. महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी तो मंगळवारी पहाटे घरातून बाहेर पडणार होता. मात्र, पहाटे चार वाजता त्याची आई त्याला उठवायला गेली त्यावेळी अनुरागच्या आईला मोठा धक्का बसला. कारण अनुरागनं राहत्या घरी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं. या घटनेमुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास नवरगाव पोलीस करत आहे.
साश्रुनयनांनी अनुरागवर अंत्यसंस्कार : या घटनेची माहिती मिळताच सिंदेवाही पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सिंदेवाही ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला. यानंतर साश्रुनयनांनी अनुरागवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
करिअरच्या दबावामुळं केली आत्महत्या : "सकाळी चार वाजता नवरगाव येथील अनुराग बोरकर (19) यानं आत्महत्या केल्याची घटना घडली. याची नोंद सिंदेवाही पोलीस ठाण्यात झाली आहे. याप्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. अनुराग बोरकर याची एक सुसाईड नोट मिळाली आहे. यात त्यानं मला डॉक्टर व्हायचं नाही असं लिहिलं आहे. या नोटवरून अभ्यास आणि करिअरच्या दबावामुळं अनुरागनं आत्महत्या केली," अशी प्रतिक्रिया ठाणेदार कांचन पांडे यांनी दिली.
तरूण पिढीवर शिक्षण आणि करिअरचा दबाव : एका यशस्वी विद्यार्थ्यानं टोकाचं पाऊल उचलल्यामुळं समाजात हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेनं तरुण पिढीवर असलेल्या शैक्षणिक आणि करिअरच्या प्रचंड दबावाकडं पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतलं. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी ही एक गंभीर चिंतेची बाब बनली आहे.
हेही वाचा :