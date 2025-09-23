ETV Bharat / state

राज्यातल्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांवर 167 लाख मेट्रिक टन राख पडून; बीड प्रकरणानंतर अनेकांनी घेतला धसका

राज्यातील नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस, खापरखेडा, कोराडी आणि चंद्रपूर या 7 औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रांवर सुमारे 167 लाख मेट्रिक टन इतकी राख पडून आहे.

167 lakh metric tons of ash fell on thermal power plants in the Maharashtra
राज्यातल्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांवर 167 लाख मेट्रिक टन राख पडून (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 3:12 PM IST

मुंबई : बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेमध्ये होणारा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला होता. त्यानंतर या राख प्रकरणाचा अनेकांनी धसका घेतल्यानं अनेक औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रांवर राख उचलली गेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. प्राप्त परिस्थितीत राज्यातील नाशिक, भुसावळ, परळी, पारस, खापरखेडा, कोराडी आणि चंद्रपूर या 7 औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रांवर सुमारे 167 लाख मेट्रिक टन इतकी राख पडून आहे. तिची विल्हेवाट लावण्याचं मोठं आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळं आता ऑनलाइन पोर्टल विकसित करून तीन महिन्यांत या राखेची विल्हेवाट लावली जाणार आहे. त्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे.

नव्या धोरणात काय? : औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आणि 100 टक्के वापरासाठी 19 सप्टेंबर रोजी सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. राखेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यात नवे निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यासाठी महानिर्मिती कंपनीला तीन महिन्यांत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पोर्टलद्वारे राखेच्या उपलब्धतेचा आणि वापराचा मागोवा घेतला जाईल, ज्यामुळं 100 टक्के राखेचा वापर होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

राखेच्या वितरणासाठी 60:20:20 असं सूत्र

  • 60 टक्के कोटा : मोठ्या उद्योजकांसाठी (जसं की सिमेंट कंपन्या, फ्लाय अॅश ब्रिक्स उत्पादक) खुली निविदा आणि ई-लिलावाद्वारे राख विक्री.
  • 20 टक्के कोटा : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ई-लिलावाद्वारे राख उपलब्ध.
  • 20 टक्के कोटा : स्थानिक वीट उत्पादक, सूक्ष्म लघु उद्योजक आणि प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींसाठी सवलतीच्या दरात राख.
जुन्या राखेचा वापर बंधनकारक : वर्षभरापासून 167 लाख मेट्रिक टन राख पडून असल्यामुळं या राखेचं करायचं काय, असाही प्रश्न होता. कारण, बरेच खरेदीदार हे नवउत्पादित राखेला पसंती दर्शवतात. त्यामुळं ही राख पडून राहू नये, यासाठी पहिल्या वर्षी किमान 20 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 35 टक्के आणि पुढील 10 वर्षांसाठी 50 टक्के जुन्या राखेचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. जुन्या राखेची विक्रीही ई-लिलावाद्वारे होईल, असं धोरणात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

राखेसाठी प्रोत्साहन योजना लागू होणार : सिमेंट उत्पादक, आर.एम.सी. प्लांट आणि अॅसबेस्टॉस सिमेंट उत्पादकांना राख उचलण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी आर्थिक सहाय्य दिलं जाणार आहे. यामुळं वाहतुकीचा खर्च कमी होईल आणि राखेचा वापर वाढेल, असं धोरणात नमूद करण्यात आलं आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती धोरणाच्या प्रगतीवर आणि अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल. ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून राखेच्या उपलब्धतेबाबत आणि वितरणाबाबत पारदर्शकता राखली जाईल, ज्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल, असं नमूद करण्यात आलं आहे.

पर्यावरण रक्षणासोबत उद्योगांनाही होणार लाभ : "या धोरणामुळे पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल, कारण राखेचे ढीग कमी होऊन जमिनीचा आणि पाण्याचा प्रदूषणाचा धोका कमी होईल. तसेच, सिमेंट, वीट आणि इतर उद्योगांना किफायतशीर कच्चा माल उपलब्ध होईल, ज्यामुळे स्थानिक उद्योजकांना आणि प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना आर्थिक लाभ होईल. विशेषत: सवलतीच्या दरात राख उपलब्ध झाल्याने लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल," अशी माहिती उर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव दहिफळे यांनी दिली.

