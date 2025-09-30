तब्बल 1631 अखंड नंदादीपाने उजळले जगदंबा माता मंदिर; काय आहे देवीची आख्यायिका?

ETV Bharat / state

Choose ETV Bharat

बुलढाणा : देशभरात सर्वत्र नवरात्रोत्सव (Navratri 2025) भक्तिभावाने साजरा होत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सव गावात मात्र हा उत्सव एका पद्धतीने साजरा होत आहे. येथील प्राचीन जगदंबा माता (Jagdamba Mata) मंदिरात मागील दहा वर्षांपासून चालू असलेली अखंड नंदादीप प्रज्वलनाची परंपरा आज एका नव्या उंचीवर पोहोचली आहे. 2014 साली दीपगृहात केवळ 100 नंदादीप भक्तांकडून पेटवण्यात आले होते, तर आज नवरात्रीच्या या पवित्र काळात तब्बल 1631 नंदादीपांच्या ज्योतीने मंदिराचा परिसर उजळून निघाला आहे. ही ज्योती केवळ तेलाची नाही, तर भक्तांच्या अटल श्रद्धेची आणि मातेच्या कृपेचं प्रतीक आहे.


काय आहे आख्यायिका? : बुलढाणा शहरापासून अवघ्या 8 किलोमीटर अंतरावर पैनगंगा नदीच्या तीरावर वसलेले हे जगदंबा देवी संस्थान ऐतिहासिक वारसा जपणारे ठिकाण आहे. 1985 साली स्थानिक समाजसेवक तुकाराम शेळके यांच्या शेतजमिनीवर या मंदिराचा जीर्णोद्धार करून नव्याने मंदिर साकारण्यात आलं. तेव्हापासून हे मंदिर भक्तांचं श्रद्धास्थान बनले. नवरात्रोत्सवाच्या काळात जिल्हाभरातून नव्हे, तर परजिल्ह्यांमधूनही हजारो भाविकांची मांदियाळ येथे जमते. मंदिर परिसरात दोन भव्य नंदादीप गृहे बांधण्यात आली आहेत, ज्यातील दीप 11 दिवस अखंड तेवत राहतात. या परंपरेची सुरुवात 2014 पासून झाली असून, भक्तांकडून दीपपात्रात तेल ओतण्याची विशेष सेवा केली जाते. यंदा मात्र भक्तांच्या उत्साहामुळं दीपांची संख्या 16 गुणांनी वाढली आहे.

1631 अखंड नंदादीपाने उजळले जगदंबा माता मंदिर (ETV Bharat Reporter)

मंदिरात विविध कार्यक्रम : नवरात्रीच्या या नऊ दिवसांत मंदिरात घटस्थापना, देवीची मूर्ती सजावट, कीर्तन, भजन आणि महाआरतीचा समावेश असतो. पैनगंगा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या या मंदिरातून वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहासारखी भक्तांची श्रद्धा वाढत आहे. स्थानिक ग्रामस्थ आणि बाहेरील भक्त एकत्र येऊन उत्सव साजरा करतात, ज्यात महिलांची लावणी, पुरुषांच्या गोंधळी आणि बालकांचा नृत्याचा समावेश असतो. हे मंदिर केवळ धार्मिक स्थळ नाही, तर सामाजिक एकतेचे प्रतीक बनले आहे. भक्तांच्या मनात माता जगदंबेच्या कृपेने संकटे दूर होतात, अशी दृढ श्रद्धा आहे.

Shardiya Navratri 2025
नंदादीपाने उजळले जगदंबा माता मंदिर (ETV Bharat Reporter)


कधी सुरू झाली नंदादीप परंपरा : "माता जगदंबेच्या चरणी आमची कृतज्ञता आहे. 1985 पासून मी आणि माझे कुटुंब हे मंदिर उभारण्यासाठी झटत आहोत. 2014 पासून सुरू केलेली नंदादीप परंपरा आज 1631 दीपापर्यंत पोहोचली, ही भक्तांच्या प्रेमाची देणगी आहे. प्रत्येक दीप एका भक्ताच्या मनातील प्रार्थना जिवंत करतो. नवरात्रीत येणारे भाविक आम्हाला प्रेरणा देतात. माता सर्वांचं रक्षण करो, हीच आमची इच्छा. या उत्सवाने गावाला आणि भक्तांना शांती लाभते," असं जगदंबा देवी संस्थानचे अध्यक्ष तुकाराम शेळके म्हणाले.


