नागपुरात १९ लहान मुलांचा मृत्यू; दूषित कफ सिरपमुळं मध्यप्रदेशच्या १३ मुलांचा मृत्यू
दूषित कोल्ड्रिफ कफ सिरप'चे सेवन केल्यामुळे मध्यप्रदेश, राजस्थान राज्यातील लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण देशभरात खळबळ माजली.
Published : October 8, 2025 at 12:26 AM IST|
Updated : October 8, 2025 at 9:15 AM IST
नागपूर : दूषित कोल्ड्रिफ कफ सिरप'चे सेवन केल्यामुळे मध्यप्रदेश, राजस्थान राज्यातील लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण देशभरात खळबळ माजली. मध्यप्रदेशच्या छिंदवाडा जिल्ह्यातील उपचार घेत असलेल्या १३ लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती नागपूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे.
१९ मुलांचा मृत्यू : काही दिवसांपूर्वी मध्यप्रदेश राज्यातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील काही लहान मुलांची कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या सेवनानंतर अचानक तब्येत बिघडली होती. त्यापैकी अनेक गंभीर मुलांना नागपूरच्या खासगी रुग्णालयात व मेडिकल रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते. मात्र, त्यापैकी १३ मुलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. ऑगस्ट महिन्यात अश्या प्रकारचे रुग्ण नागपूरला येऊ लागलेत. आतपर्यंत ३६ केसेस नागपुरात रिपोर्ट झाले असून, त्यांपैकी १९ मुलांचा मृत्यू झालाय. या १९ मुलांमध्ये १३ मध्यप्रदेशचे आहेत, तर ६ मुले महाराष्ट्रातील आहेत. मात्र,,त्याचा मृत्यू हा कफ सिरप प्राशन केल्याने झालेला नसल्याचे ही डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे.
कफ सिरप हा आहे दूषित? : अवयव फेल्युअरमुळे रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे चौकशीत पुढे आलंय. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या नमुन्यांमध्ये डायएथिलिन ग्लाइकॉल (DEG) चे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळले आहे. डायएथिलिन ग्लाइकॉल हा औद्योगिक उत्पादनांमध्ये वापरला जाणारा विषारी द्रव आहे, जो मुलांच्या किडनीला हानी पोहोचवू शकतो. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कथित दूषित कफ सिरप सेवन केल्यामुळे काही मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर चौकशीत कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या नमुन्यांमध्ये डायएथिलिन ग्लाइकॉल सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारांनी तातडीने या सिरपची विक्री थांबवली आहे. तसेच केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (CDSCO) ने सहा राज्यांमधील औषधनिर्मिती कंपन्यांची तपासणी सुरू केली आहे.
भारत सरकारचे आवाहन : भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे लहान मुलांना ‘कफ सिरप’ च्या युक्ती संगत वापराबाबत दिशानिर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या दिशानिर्देशाचे पालन करण्यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने नागपूर शहरातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांना पत्र दिले आहे. दुषित ‘कफ सिरप’ मुळे काही बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना पुढे आल्यानंतर भारत सरकारने यासंदर्भात दिशानिर्देश जारी केले. या दिशानिर्देशाचे शहरात पालन व्हावे यादृष्टीने मनपा आरोग्य विभागातर्फे रुग्णालयांना सूचना देण्यात आली आहे.
संबंधित कफ सिरपवर बंदी : भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या दिशानिर्देशानुसार, ‘लहान मुलांमध्ये खोकल्याचे आजार स्वतःहून बरे होतात, अनेकदा ते औषधाशिवाय बरे होतात. यासाठी पुरेसा आराम आणि जास्त पाणी पिल्यामुळे व इतर गैरऔषधी उपाययोजना हे प्रथमोपचार पुरेसे असते. त्यामुळे २ वर्षाखालील मुलांना सर्दी व खोकल्याकरिता औषध देणे टाळावे. ५ वर्षावरील मुलांना आवश्यकता असल्यास काळजीपूर्वक वैद्यकीय सल्ल्यानुसार व देखरेखीतच योग्य डोसमध्ये औषध द्यावी. बहुऔषधांचे संयोजन टाळावे. वैद्यकीय सल्ल्यानुसारच औषध घेण्याचे आवाहन देखील भारत सरकारने जनतेला स्थानिक संस्थेद्वारे केले आहे.’
काळजी कशी घ्यावी? : सद्यस्थितीत नागपूर शहरातील शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये ० ते १६ वर्ष वयोगटातील संशयित मेंदूज्वराचे (एइएस) एकूण १२ रुग्ण विविध शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये भरती आहेत. यातील मध्यप्रदेशातील १० व महाराष्ट्रातील १ आणि तेलंगणाचा १ रुग्ण आहे. यापैकी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) मध्ये ६ रुग्ण उपचार घेत आहेत. एम्स मध्ये २ रुग्ण, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटलमध्ये १ रुग्ण, लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये १ रुग्ण, कलर्स हॉस्पिटलमध्ये १ आणि गेट वेल हॉस्पिटल १ रुग्ण उपचार घेत आहेत.
हेही वाचा -