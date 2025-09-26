12 वर्षीय सेहान शाहची हाँगकाँग ऑलिंपियाडमध्ये 8 पदकांची लयलूट; कसा आहे सेहानचा प्रवास?
सेहान शाह सध्या इयत्ता सातवीत शिकतोय. सेहानची गणितातील बुद्धीमत्ता अलौकीक आहे. तार्किक मुद्दे आणि जी अनेकांना किचकट, अवघड गणितं वाटतात तो ती अगदी सहज सोडवतो.
Published : September 26, 2025 at 8:27 PM IST
मुंबई : शाळकरी तसंच महाविद्यालयीन मुलं बऱ्याचदा मोबाईलवर गेम खेळतात. तसंच मैदानी खेळ किंवा टीव्हीवर कार्टून पाहण्यात मग्न असतात. मात्र काही मुलं याला अपवाद ठरतात. दक्षिण मुंबईतील ब्रीच कॅन्डी इथं राहणारा 12 वर्षीय सेहान शाह हा त्यापैकीच एक. हाँगकाँगमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय गणितीय ऑलिंपियाडमध्ये सेहाननं एक-दोन नाहीतर तब्बल 8 पदकांची लयलूट केलीय. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळं सेहान शाहवर कौतुकाचा वर्षाव होतोय.
जागतिक क्रमवारीत सेहाननं पटकावलं दुसरे स्थान : 12 वर्षीय सेहान शाह सध्या इयत्ता सातवीत शिकतोय. सेहानची गणितातील बुद्धीमत्ता अलौकीक आहे. तार्किक मुद्दे आणि जी अनेकांना किचकट, अवघड गणितं वाटतात तो ती अगदी सहज सोडवतो. कोवळ्या वयातच सेहानकडं प्रचंड प्रतिभा आणि संख्याज्ञान आहे. 23 ऑगस्ट 2025 ला हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय गणितीय ऑलिंपियाडमध्ये सेहाननं भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. विशेष म्हणजे त्यानं या स्पर्धेत आठ पदकांवर मोहर उमटविली. दरम्यान, सेहाननं या वर्षाच्या सुरुवातीला भाग घेतलेल्या तुर्की आणि थाई ऑलिंपियाडमधील स्वत:च्या कामगिरीलाही मागं टाकलं. हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय गणितीय ऑलिंपियाडमध्ये (HKIMO) कॅनडा, बल्गेरिया आणि ऑस्ट्रेलियासह 19 देशांमधील 15,000 विद्यार्थ्यांमध्ये सेहाननं बाजी मारत जागतिक क्रमवारीत दुसरे स्थान मिळवत आठ पुरस्कार मिळवले. विशेष म्हणजे सेहाननं मिळवलेल्या सुवर्णपदकांमुळं जानेवारी 2026 मध्ये चीनमधील शेन्झेन इथं होणाऱ्या WIMO फायनलसाठी थेट प्रवेशासाठी त्याचा पात्र होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
साडेतीन वर्षांचा असताना त्याच्यात दिसले गुण : सेहान फोर्ट येथील कॅम्पियन स्कूलमध्ये शिक्षण घेतोय. सेहानचे वडील अमन शाह यांची स्वतःची जाहिरात एजन्सी आहे. "सेहान साडेतीन वर्षांचा असताना त्याच्यातील संख्यामधील गुण दिसून आले. सुरुवातीला सेहाननं संख्या सोडवण्याची इच्छा दर्शवली. तो चौथीत असताना बारावीतील किचकट व अवघड गणितं सोडवत होता. तसंच तीन वेगवेगळ्या राष्ट्रीय गणित परीक्षांमध्ये तो अव्वल आला होता. म्हणूनच, सहावीपासून आम्ही त्याला आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपियाडमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा निर्णय घेतला." अशी प्रतिक्रिया सेहानचे वडील अमन शाह यांनी दिली.
गणित ही समजून घेण्याची भाषा : "सेहान एखादं गणित सोडवू शकला नाही किंवा त्याला काही समजलं नाही की, मग मला तो या प्रश्नाचं उत्तर कसं आहे. हा प्रश्न कसा सोडवला पाहिजे, असं विचारतो. पण एकदा त्याला गणिताबद्दल किंवा गणिताची पायरी, योग्य सूत्रे आणि पद्धती समजून सांगितली की तो गणित किचकट किंवा अवघड असले तरी सोडवतो," असं सेहानचे वडील अमन शाह यांनी सांगितलं.य. "मला असं वाटतं की गणित, भूमिती किंवा सूत्र हे लक्षात ठेवण्याचा किंवा शिकण्याचा विषय नाही. तर तो नीट समजून घेण्याची विषय आहे," असं सेहान शाहनं सांगितलं.
