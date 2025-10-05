ETV Bharat / state

उल्हासनगरच्या शासकीय महिला सुधारगृहातून 12 महिलांचं पलायन; 8 सापडल्या, 4 अजूनही बेपत्ता

उल्हासनगरच्या शासकीय महिला सुधारगृहातून 12 महिला पळाल्या असून, पोलिसांनी 8 महिलांना पकडण्यात पोलिसांना यश आलं आहे.

Government Women Reformatory
शासकीय महिला सुधारगृह (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 5, 2025 at 5:03 PM IST

1 Min Read
ठाणे : उल्हासनगरच्या शासकीय महिला सुधारगृहातून महिलांनी पळ काढल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पोलिसांना याची माहिती मिळताच पोलिसांनी यातील आठ महिलांना शोधून काढलं आहे. तर चार महिला अजूनही बेपत्ता आहेत. याप्रकरणी हिल लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सरू केल्याची माहिती डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिली.

सुधारगृहातून 12 महिलांचं पलायन : मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाणे अंतर्गत पीटा कायद्यानुसार कारवाई केल्यानंतर या महिलांना उल्हासनगरच्या या शासकीय महिला सुधारगृहात आणून ठेवण्यात आलं होतं. यातील काही महिलांनी काल रात्रीच्या सुमारास अंधाराचा फायदा घेऊन भिंतीवरून उडी मारून तर काही महिलांनी मुख्य प्रवेशद्वारावरून उडी मारून पळ काढला. दरम्यान या आधी याच परिसरात असलेल्या मुलींच्या वसतिगृहातून अनेकदा मुली पळून गेल्याच्या घटना घडल्यात. त्यात आता शासकीय महिला वस्तीगृहातील महिला पळून गेल्यानं इथल्या सुरक्षा संदर्भाचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी कॅमेऱ्या समोर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिलाय.

8 महिलांना घेतलं ताब्यात : दरम्यान, याप्रकरणी हिल लाईन पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय साहिंताच्या कलमानुसार गुन्हा दाखल केला असून 8 महिलांना रात्री उशिरा ताब्यात घेतलं असून इतर फरार असलेल्या चार महिलांचा अद्यापही शोध सुरू असल्याची माहिती, डीसीपी सचिन गोरे यांनी दिली.


जाळ्या तोडून मुली गेल्या होत्या पळून: गेल्या जून महिन्यातच उल्हासनगर येथील शासकीय निरीक्षण गृह आणि विशेष गृहातील आठ 15 ते 17 वयोगटातील मुली शयनगृहातील खिडकीच्या जाळ्या तोडून पळून गेल्या होत्या. ही माहिती निरीक्षण गृहातील कर्मचाऱ्यांनी तातडीनं हिल लाईन पोलीस ठाण्याला दिली. पोलिसांनी तातडीने उल्हासनगर शहरात शोध मोहीम राबवून उल्हासनगर रेल्वे स्थानक भागातून सात अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं.



