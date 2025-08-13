ETV Bharat / state

नागपूर : 12 विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक आयोगाची शिष्यवृत्ती; युके, ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठांमध्ये मिळाला प्रवेश - NAGPUR STUDENTS RECEIVE SCHOLARSHIP

नागपूर येथील 12 विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक आयोगाची शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी दारं खुली झाली आहेत.

Scholarship recipients with Minority Commission Chairman Pyare Khan
अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्यासोबत शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
Published : August 13, 2025 at 4:56 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 5:05 PM IST

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला उपदेश "शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा" आज नागपुरातील बारा विद्यार्थ्यांच्या जीवनात आशेची नवी पहाट घेऊन आला आहे. नागपूरमधील अल्पसंख्याक समुदायांच्या विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक आयोगानं लाखो रुपयांच्या शिष्यवृत्ती मंजूर केल्या आहेत.

शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी गरीब घरचे : शिष्यवृत्ती प्राप्त या विद्यार्थ्यांमध्ये काहींचे वडील हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करतात, तर काहींचे वडील खासगी कंपन्यांमध्ये काम करतात. अशा 12 विद्यार्थ्यांची निवड अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्याकडून करण्यात आली आहे. एका वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी 50 लाख रुपये तर दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी आणि अडथळे होते, परंतु प्यारे खान यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे सर्व अडचणी दूर होऊन त्यांना शिष्यवृत्ती मिळवता आली आहे.

उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकण्याची संधी : नागपूरमधील ज्या 12 विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, त्यामध्ये सुमित जांभुळकर, निनाद जांभुळकर, कौशिक खोब्रागडे, प्रिंशु ढोणे, वरुण रामटेके, अभिजित लोखंडे, पलक ढोणे, सुकेशिनी जीवने, शर्वरी मेश्राम, इशिका इलमे, नितेश वानखेडे आणि यश यांचा समावेश आहे. यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकण्याची संधी मिळाली आहे.

Scholarship recipients with Minority Commission Chairman Pyare Khan
अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्यासोबत शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

आई-वडिलांच्या स्वप्नांना मिळाले पंख : या 12 विद्यार्थ्यांपैकी एक सुमित जांभुळकर आहे, जो गेल्या दोन वर्षांपासून परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळावी, यासाठी प्रयत्न करत होता. परदेशात शिक्षण मिळवण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळवण्याच्या संघर्षात त्यानं आंदोलनाचं हत्यार देखील वापरलं होतं. त्याचं परदेशातील शिक्षणाचं स्वप्न आज पूर्ण होणार आहे. यासाठी त्याला मदत करणाऱ्या अल्पसंख्याक आयोगाचे त्याने आभार व्यक्त केले आहेत.

Sumit Jambhulkar
सुमित जांभुळकर (ETV Bharat Reporter)

अल्पसंख्याक आयोगाचे विशेष प्रयत्न : सुमित जांभुळकरच्या जीवनातील मार्ग तितका सोपा नाही. त्याचे वडील एका हॉटेलमध्ये चहा बनवून देण्याचे काम करतात, तर त्याची आई गृहिणी आहे. अवघ्या 10 हजारांत त्यांना घर चालवावे लागते. अशा परिस्थितीत, दोन मुलांना उच्च शिक्षण देणं हे एक मोठं आव्हान होतं. मात्र, अल्पसंख्याक आयोगाच्या मदतीमुळे सुमितला परदेशात शिक्षण घेण्याची संधी मिळाल्यानं त्याच्या आई-वडिलांच्या स्वप्नांना आता खऱ्या अर्थानं पंख मिळाले आहेत.

सुमितनं सांगितलं की, "वडिलांना महिन्याला 10 हजार रुपये मिळतात आणि एवढ्या पैशांत घर चालवून आम्हाला उच्च शिक्षण कसं मिळेल? याची चिंता होती, परंतु आज अल्पसंख्याक आयोगाच्या मदतीमुळे स्वप्न सत्यात उतरत आहे."

शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी कोणता अभ्यासक्रम शिकणार? : विद्यार्थ्यांना युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलियातील युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, युनिव्हर्सिटी ऑफ सिडनी आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ मेलबर्न येथे प्रवेश मिळाला आहे. या विद्यापीठात ते सायबर सिक्युरिटी, एमबीए, कॉम्प्युटर सायन्स, इंटरनॅशनल बिझनेस, मास्टर ऑफ कॉमर्स आणि डेटा सायन्स अशा अनेक अभ्यासक्रमांचं शिक्षण घेणार आहेत.

अनेक महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांची फरफट : सर्व विद्यार्थ्यांनी "परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना" अंतर्गत अर्ज केले होते. परंतु, तांत्रिक कारणं आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे शिष्यवृत्ती मंजुरी प्रक्रिया अडकली होती. विद्यार्थ्यांनी मुंबई आणि पुण्यातील विविध शासकीय कार्यालयांच्या अनेकदा फेऱ्या मारल्या, तरीही त्यांचं काम पुढे सरकलं नाही. शेवटी, विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांना संपर्क साधला आणि मदतीची विनंती केली. प्यारे खान यांच्या वैयक्तिक हस्तक्षेपानंतर आणि प्रयत्नांच्या जोरावर ही शिष्यवृत्ती मंजूर झाली.

