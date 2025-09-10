ठाणे जिल्ह्यातील ११२ पर्यटक नेपाळच्या दंगलीत अडकले; आमदार किशन कथोरेंनी दिली माहिती
ठाणे जिल्ह्यातल्या मुरबाड तालुक्यातील ११२ पर्यटक नेपाळमध्ये अडकले आहेत. नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या दंगलीमुळं ते भीतीच्या छायेखाली हॉटेलमध्ये आहेत.
Published : September 10, 2025 at 5:57 PM IST
ठाणे : नेपाळमध्ये सरकारनं काही सोशल मीडियावर बंदी आणली. यानंतर त्याविरोधात देशातील हजारो युवकांनी जोरदार आंदोलन केलं. काठमांडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलक रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. आंदोलनामुळं नेपाळमध्ये परिस्थिती गंभीर झाली असून ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील ११२ पर्यटक नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या दंगलीत अडकले आहेत. याबाबत मुरबाडचे आमदार किसन कथोरे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना माहिती दिली.
ठाण्यातील पर्यटकांच्या सुटकेचा प्रयत्न : "ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील रहिवासी असलेले ११२ पर्यटक नेपाळमध्ये अडकले आहेत. नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या दंगलीमुळं ते भीतीच्या छायेखाली हॉटेलमध्ये थांबून आहेत. त्यांच्या परतीच्या प्रवासासाठी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ठाणे जिल्हाधिकारी पांचाळ यांच्याशी संवाद साधलाय. ठाण्यातील सर्व 112 पर्यटकांची सुखरूप सुटका व्हावी म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत," अशी माहिती आमदार किसन कथोरे यांनी दिली.
आमची लवकर घरवापसी करा : नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनामध्ये ठाण्यातील 112 पर्यटक अडकले आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे 112 पर्यटकांपैकी 47 पर्यटक हे दंगलीचा उद्रेक झालेल्या काठमांडू शहरातील एका हॉटेलमध्ये सुखरूप आहेत. तर उर्वरित 65 पर्यटक पोखरण शहरातील एका हॉटेलमध्ये भीतीच्या छायेखाली वास्तव्यास आहेत. या सर्व पर्यटकांनी आमदार किसन कथोरे यांच्याशी मोबाईलवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क साधून नेपाळमधील घटनेची माहिती दिली. 'आमची इथून लवकरात लवकर घरवासी करा' अशी विनंती पर्यटकांनी आमदार किसन कथोरे यांच्याकडं केली.
आंदोलनाला हिंसक वळण : नेपाळमध्ये परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत आहे. मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण आलं आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडूच्या रस्त्यांवर विद्यार्थी नेपाळ सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शनं करत आहेत. सरकारविरोधातल्या आंदोलनात काही ठिकाणी बंदुकधारी लोकही सहभागी झाले होते. नेपाळमधील आंदोलकांनी केपी शर्मा ओली सरकारच्या अनेक मंत्र्यांना मारहाण केली आहे. तसंच आक्रमक विद्यार्थ्यांनी नेपाळी संसद आणि माजी पंतप्रधानांच्या घरालाही आग लावली.
काय आहे प्रकरण : नेपाळमध्ये अलीकडेच 26 प्रमुख सोशल मीडिया Apps वर घालण्यात आलेल्या बंदीनंतर परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअपसह लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्सवर सरकारने बंदी घातली. त्यामुळे राजधानी काठमांडू आणि इतर शहरांत मोठ्या प्रमाणात तरुण रस्त्यावर उतरले. सोशल मीडियावर बंदी लागू केल्यानंतर नेपाळमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात अनेक जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर नेपाळ सरकारला जाग आली. नेपाळ सरकारनं सोमवारी रात्री उशिरा सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतली. नेपाळ सरकारनं सोशल मीडियावर बंदी लागू केल्यानंतर संतप्त झालेल्या नागरिकांनी जोरदार निदर्शनं केली. या हिंसाचारात अनेक जणांचा मृत्यू, तर सुमारे ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहे. देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असताना गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी पदाचा राजीनामा दिला. नेपाळ सरकारनं आपत्कालीन बैठक बोलावून सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतल्याचं नेपाळचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी जाहीर केलं आहे. या प्रकरणात पंतप्रधानांनाही राजीनामा द्यावा लागला.
हेही वाचा :