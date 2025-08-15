ETV Bharat / state

अलंकापुरी संजीवनी समाधी मंदिरावर आज चढणार 11 किलो सोन्याचा कळस - SANJEEVANI SAMADHI TEMPLE

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ज्ञानेश्वरीचे ऑडिओ बुक प्रसारित केले जाणार आहे. त्यामुळे आळंदीत आलेल्या वारकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह संचारलेला पाहायला मिळत आहे.

11 kg gold crown on Sanjeevani Samadhi temple
संजीवनी समाधी मंदिरावर 11 किलो सोन्याचा कळस (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 11:32 AM IST

आळंदी/पुणे - आळंदीत कैवल्य साम्राज्य चक्रवर्ती संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या 750 जन्मोत्सवानिमित्ताने समाधी मंदिरावर 11 किलोचा सुवर्ण कलशारोहण सोहळा संपन्न होणार आहे. सोहळ्याची सुरुवात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते महाद्वार पूजनाने होणार असून, कलशाची पूजा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ज्ञानेश्वरीचे ऑडिओ बुक प्रसारित केले जाणार आहे. त्यामुळे आळंदीत आलेल्या वारकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह संचारलेला पाहायला मिळत आहे.

वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेत ऐतिहासिक क्षण ठरणार : सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला अलंकापुरीतून प्रदक्षिणा मार्गाने ज्ञानोबा तुकोबांच्या गजरात, ढोल ताशाच्या निनादात सुवर्ण कलशाची मिरवणूक काढण्यात आली. हा संपूर्ण सोहळा वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेत ऐतिहासिक क्षण ठरणार आहे. या सोहळ्यासाठी लाखो भाविकांनी अलंकापुरीमध्ये एकच गर्दी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या 750 व्या जन्मवर्षात, त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त 11 किलो वजनाचा सोन्याचा म्हणजे जवळपास 11 कोटी रुपयांचा कळस माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिरावरील शिखरावर बसवण्याचा संकल्प आळंदी देवस्थान, ग्रामस्थ, भाविक आणि वारकरी यांनी केला होता. या संकल्पाला हातभार लावण्यासाठी भाविकांचा देणगीचा ओघ गेल्या महिनाभर सुरूच ठेवला होता. अवघ्या 15 दिवसांमध्ये देवस्थानाच्या तिजोरीमध्ये सुवर्णकलशासाठी म्हणून तब्बल अडीच कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती मिळाली आहे.

संजीवनी समाधी मंदिरावर 11 किलो सोन्याचा कळस (Source- ETV Bharat)

अलंकापुरीत वारकरी संप्रदायी संस्था आणि भाविकांनी प्रचंड गर्दी : याच सुवर्ण कलशाचे आगमन अलंकापुरी आळंदी येथे होत असताना प्रथमतः संपूर्ण नगरीमध्ये ढोल-ताशांच्या पारंपरिक प्रथेनुसार प्रदक्षिणा घालण्यात आली आणि दुपारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये मंदिरावर कलश चढवण्यात येणार आहे. याच अनुषंगाने अलंकापुरीत वारकरी संप्रदायी संस्था आणि भाविकांनी प्रचंड गर्दी करून उपस्थिती दर्शवली आहे.

संजीवनी समाधी मंदिरावर 11 किलो सोन्याचा कळस (Source- ETV Bharat)

अलंकापुरीत वारकरी संप्रदायी संस्था आणि भाविकांनी प्रचंड गर्दी : याच सुवर्ण कलशाचे आगमन अलंकापुरी आळंदी येथे होत असताना प्रथमतः संपूर्ण नगरीमध्ये ढोल-ताशांच्या पारंपरिक प्रथेनुसार प्रदक्षिणा घालण्यात आली आणि दुपारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये मंदिरावर कलश चढवण्यात येणार आहे. याच अनुषंगाने अलंकापुरीत वारकरी संप्रदायी संस्था आणि भाविकांनी प्रचंड गर्दी करून उपस्थिती दर्शवली आहे.

