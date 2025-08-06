नांदेड : दर्शनासाठी नांदेडहून बद्रीनाथ, केदारनाथ येथे गेलेले 11 भाविक अडकले आहेत. सर्वच भाविक नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील डोणगाव येथील रहिवासी आहेत. नांदेड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आणि जिल्हा प्रशासन, तसेच पालकमंत्री अतुल सावे यांनी भाविकांशी संपर्क साधून विचारपूस केली आहे. सदरील भाविक हे उत्तरकाशी येथील धराली येथून 150 किमी अंतरावर आहेत. एका जागी सात भाविक आणि दुसऱ्या ठिकाणी चार भाविक अडकले आहेत.
उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टी : उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पावसामुळं परिस्थिती गंभीर झाली आहे. उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धराली येथे ढगफुटी झाली असून, खीर गंगा नदीला मोठा पूर आला आहे. अनेक घरांचं मोठं नुकसान झालं असून, काही ठिकाणी भूस्खलन देखील झालं आहे. उत्तरकाशी जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील मौ. डोणगाव येथील 11 भाविक केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रेसाठी 01 ऑगस्ट 2025 रोजी नांदेड येथून निघाले होते. त्यांचा संपर्क झाला असून, ते सर्व सद्यस्थितीत घटनास्थळापासून 150 किमी दूर असून, सर्वजण सुखरूप असल्याचं जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रास सचिन पत्तेवार यांनी कळवलं आहे.
अडकलेल्या 11 भाविकांची नावे :
1. सचिन पत्तेवार (वय 25)
2. शिवचंद्र सुकाळे (वय 30)
3. शिवा कुरे (वय 32)
4. स्वप्निल पत्तेवार (वय 25)
5. शिवा ढोबळे (वय 28)
6. धनंजय ढोबळे (वय 26)
7. नागनाथ मुंके (वय 28)
8. देवानंद गौण्डगे वय 24
9. अमोल कुरे (वय 28)
10. सोमनाथ चंदापुरे (वय 29)
11. देवानंद चंदापुरे (वय 27)
'या' क्रमांकावर संपर्क करावा : उत्तरकाशी येथे घडलेल्या परिस्थितीवर पालकमंत्री अतुल सावे हे लक्ष ठेवून असून, आवश्यकतेनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना केल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील इतर कोणी उत्तराखंड येथे अडकून पडले असल्यास त्यांच्या नातेवाईकांनी संबंधित तालुक्यातील तहसीलदाराकडे किंवा जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे (02462) 235077 या क्रमांकावर संपर्क करावा, असं आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केलं आहे.
