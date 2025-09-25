मोजका आहार व सदाचार ही निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली!, जिल्हा आयुष रुग्णालयात राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस उत्साहात साजरा
जिल्हा आयुष रुग्णालयात 10 वा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन साजरा करण्यात आला
Published : September 25, 2025 at 3:42 PM IST
अहिल्यानगर : योग, प्राणायाम, व्यायाम, मोजका आहार व सदाचार हे निरोगी आयुष्याचं गुपित असल्याचं प्रतिपादन जिल्हा आयुष रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सोनाली बांगर यांनी केलं. जिल्हा आयुष रुग्णालयात 10 वा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिन साजरा करण्यात आला. त्या प्रसंगी डॉ. बांगर बोलत होत्या. कार्यक्रमास स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षिका डॉ. भारती पेचे, प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ भूषण देशमुख, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उज्ज्वला शिरसाठ, भूलतज्ज्ञ डॉ. लक्ष्मी टायरवाले, डॉ. अर्चना लांडे - देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आचार-विचारांमध्ये आयुर्वेद रुजलेला आहे : यावेळी डॉ. सोनाली बांगर म्हणाल्या की, "रुग्णालय सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत 70 हजाराहून अधिक नागरिकांनी उपचारांचा लाभ घेतला आहे. उपचारांमध्ये औषधा इतकेच आहार-विहार व मानसिक सदाचारालाही महत्त्व आहे. योग, प्राणायाम, व्यायाम, मोजका आहार व सदाचार हे निरोगी आयुष्याचं गुपित आहे. आयुर्वेद ही केवळ उपचारपद्धती नसून एक जीवनशैली आहे. आपल्या सण-उत्सवांमधील आचार-विचारांमध्ये आयुर्वेद रुजलेला आहे," असंही डॉ. सोनाली बांगर यांनी सांगितलं.
आयुर्वेदीय जीवनशैली माणसाचे आरोग्य जपते : 'लोक व पृथ्वीच्या आरोग्यासाठी आयुर्वेद' या विषयावर मार्गदर्शन करताना डॉ. अर्चना लांडे-देशमुख म्हणाल्या की, "आयुर्वेद केवळ मनुष्यांसाठीच नव्हे तर सर्व सृष्टीसाठी उपयुक्त आहे. निसर्गपूरक आयुर्वेदीय जीवनशैली माणसाचे आरोग्य जपते व निसर्गाचेही संरक्षण करते." तर प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ भूषण देशमुख यांनी जिल्ह्यातील प्राचीन औषधी वनस्पतींबाबत माहिती दिली. आयुष रुग्णालय हे आयुर्वेद सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पौष्टिक आहार अत्यंत महत्त्वाचा : याचबरोबर, डॉ. उज्ज्वला शिरसाठ म्हणाल्या की, "लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी पौष्टिक आहार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रोजच्या आहारात फास्टफूड टाळून पचनशक्तीनुसार आयुर्वेद सांगितलेला आहार निश्चित केल्यास मुलांचे आरोग्य चांगले राहते." तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. शौनक मिरीकर यांनी केले तर आभार प्रदर्शन डॉ. नाझिया शेख यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा आयुष रुग्णालयाच्या डॉ. जयश्री मस्के, डॉ. इर्शाद मोमीन, डॉ. हरलीनकौर पुरी, डॉ. शोभा धुमाळ, अजिंक्य पवार, अविनाश नाबदे, अजिंक्य भिंगारदिवे, हर्षा फाळके, अनिकेत भडके, एलिझाबेथ तेलधुणे, संगीता नन्नवरे, चैतन्य निकम, अश्विनी बोरगे, योगिता कदम, विशाल केदारी, वर्षा जाधव, पूजा भोसले, अश्विनी निमसे, सागर सुळ, विलास कनकुटे आदींनी परिश्रम घेतले.
