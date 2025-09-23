ETV Bharat / state

राज्यात सरासरीच्या 102 टक्के पाऊस; बचाव पथकाच्या 17 तुकड्या तैनात, उद्या सगळे मंत्री पूरग्रस्त भागात जाणार

राज्यात आतापर्यंत 975.5 मिमी पाऊस पडला आहे, जो सरासरीच्या 102 टक्के इतका आहे. बीड, धाराशीव, परभणी आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती गंभीर झाली आहे.

Chief Minister Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Source- ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

September 23, 2025

मुंबई : मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत गेल्या काही दिवसांपासून अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतीचं मोठं नुकसान झालं असून, अनेक ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभं राहिलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी पूरग्रस्त भागातील बचावकार्य, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत आणि पुढील नियोजनाबाबत सविस्तर माहिती दिली.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्यात आतापर्यंत 975.5 मिमी पाऊस पडला आहे, जो सरासरीच्या 102 टक्के इतका आहे. बीड, धाराशीव, परभणी आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती गंभीर झाली आहे. या भागात अनेक लोक अडकले असून, बचावकार्यासाठी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या 17 तुकड्या कार्यरत आहेत. धाराशीवमध्ये हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बचावकार्य सुरू आहे, तर अतिरिक्त हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून देण्यासाठी सैन्यदलांशी चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, 10 जण जखमी झाले आहेत. पूरग्रस्त भागातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं असून, त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था सरकारतर्फे करण्यात आली आहे".

शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करणार : मुख्यमंत्री म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलली आहेत. आतापर्यंत 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना 2 हजार 215 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. यापैकी 1 हजार 829 कोटी रुपये जिल्ह्यांमध्ये जमा झाले असून, पुढील 8 ते 10 दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत वितरित करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आलं आहे. जीवितहानी आणि वित्तहानीसाठी स्थानिक पातळीवर तात्काळ मदत देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

मंत्री करणार पूरग्रस्त भागांत दौरे : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, मंत्रिमंडळ बैठकीत पूरपरिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. उद्या (24 सप्टेंबर) सर्व पालकमंत्र्यांसह मंत्र्यांना पूरग्रस्त भागांना भेट देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मी स्वतः काही जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहे. मात्र, मदतकार्यावर ताण येऊ नये, यासाठी दौऱ्यांचं नियोजन काळजीपूर्वक केलं जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

ओला दुष्काळ जाहीर करणार का? : विरोधकांच्या ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीवर फडणवीस म्हणाले की, "नुकसानीच्या प्रमाणात नियमांनुसार जास्तीत जास्त मदत दिली जाणार आहे. आम्ही आमदार सुरेश धस यांनी दिलेल्या पत्रावरही सकारात्मक विचार करत आहोत. केंद्र सरकारच्या मदतीबाबत विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की, केंद्राची मदत मिळण्यास वेळ लागतो. मात्र, एनडीआरएफ अंतर्गत प्रस्तावित निधीचा वापर तातडीने करता येईल. "केंद्राकडे मदत मागू, पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यावर सरकारचा भर आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

