बुलावायो ZIM vs NZ 2nd Test Live Streaming : न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध झिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु आहे. यातील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 7 ऑगस्ट (गुरुवार) पासून क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 01:30 वाजता खेळवला जाईल.
New Zealand beat Zimbabwe by 9 wickets in the first Test at Queens Sports Club.— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) August 1, 2025
Match Details 👉 https://t.co/uQTC7k1vlN#ExperienceZimbabwe #ZIMvNZ pic.twitter.com/MBdJNO6g4z
पहिल्या सामन्यात कीवींचं वर्चस्व : या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात किवी संघानं पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं, ज्यामध्ये त्यांनी 9 विकेट्सनं विजय मिळवला. पहिल्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडच्या विजयात डेव्हॉन कॉनवे आणि डॅरिल मिशेल यांनी फलंदाजीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर मॅट हेन्रीनं गोलंदाजीवर वर्चस्व गाजवलं, ज्यानं सामन्यात एकूण 9 विकेट्स घेतल्या.
टॉम लॅथम दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर : बुलावायो मैदानावर खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी, दोन्ही संघांच्या संघात थोडा बदल करण्यात आला आहे, ज्यात या मालिकेसाठी किवी संघाचा कर्णधार म्हणून निवडलेला टॉम लॅथम खांद्याच्या दुखापतीमुळं पहिल्या सामन्यात खेळू शकला नाही, तर दुसऱ्या सामन्यापूर्वी त्याची फिटनेस चाचणी घेण्यात आली होती, जी तो उत्तीर्ण होऊ शकला नाही आणि त्यामुळं लॅथम या सामन्यातही खेळताना दिसणार नाही आणि त्याच्या जागी मिशेल सँटनर पुन्हा एकदा कर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे. त्याच वेळी, वेगवान गोलंदाज विल्यम ओ'रोर्क पाठीच्या दुखापतीमुळं दुसऱ्या कसोटीपूर्वी बाहेर पडला होता. दुसरीकडे, झिम्बाब्वे संघातही मोठा बदल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ब्रेंडन टेलरचं सुमारे 3.5 वर्षांच्या बंदीनंतर पुनरागमन दिसून आलं आहे.
Round 2 in Bulawayo! Stream LIVE and free in NZ with ThreeNow 📺 LIVE scoring at https://t.co/3YsfR1Y3Sm or the NZC app 📲 #ZIMvNZ #CricketNation pic.twitter.com/aiWwJv3u0p— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) August 7, 2025
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : कसोटी क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंड आणि झिम्बाब्वे दरम्यान आतापर्यंत एकूण 18 सामने खेळले गेले आहेत. या 18 सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडन 12 वेळा विजय मिळवला आहे, तर झिम्बाब्वेनं एकही सामना जिंकलेला नाही. उर्वरित 6 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतं की न्यूझीलंडनं कसोटी क्रिकेटमध्ये झिम्बाब्वेवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आहे.
बुलावायो येथील खेळपट्टी अहवाल : बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब त्याच्या संथ, कोरड्या पृष्ठभागांसाठी ओळखली जाते. जी पहिल्या दोन दिवसांत फलंदाजीसाठी अनुकूल असते, त्यानंतर हळूहळू फिरकीपटूंना मदत मिळते आणि कसोटी सामना पुढं सरकत असताना रिव्हर्स स्विंग मिळतो. डिसेंबर 2024 पासून बुलावायोनं आयोजित केलेल्या सहा कसोटी सामन्यांमध्ये, 580 पेक्षा जास्त धावा झाल्या आहेत, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 6 बाद 625 धावांचा समावेश आहे, त्या सामन्यात विआन मुल्डरच्या नाबाद 367 धावांचा समावेश आहे. तसंच हवामान थंड आणि कोरडं राहण्याचा अंदाज आहे.
Squad News | Tom Latham has been ruled out of the second Test against Zimbabwe after failing to recover from his left shoulder injury.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) August 6, 2025
Auckland Aces batter Bevon Jacobs, who has been playing cricket in Johannesburg, has been called in as fielding and batting cover. Full story ⬇️…
झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?
झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना 07 ऑगस्ट ते 11 ऑगस्ट दरम्यान क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो इथं भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता खेळवला जाईल. ज्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.
झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना भारतातील कोणत्याही चॅनेलवर अधिकृत प्रसारित होणार नाही. मात्र सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग फॅनकोडवर पाहता येईल.
Squad News | Will O’Rourke has been ruled out of the second Test in Bulawayo with a back injury. Full story ⬇️ #ZIMvNZ #CricketNation https://t.co/oHumeb5dLG— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) August 5, 2025
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
झिम्बाब्वे : ब्रायन बेनेट, बेन कुरान, निक वेल्च, क्रेग एर्विन (कर्णधार), सिकंदर रझा, शॉन विल्यम्स, तफाडझ्वा त्सिगा (विकेटकीपर), वेलिंग्टन मसाकादझा, ट्रेव्हर ग्वांडू, ब्लेसिंग मुझाराबानी, तनाका चिवांगा
न्यूझीलंड : मिचेल सँटनर (कर्णधार), विल यंग, रचिन रवींद्र, हेन्री निकोल्स/डेव्हॉन कॉनवे, डॅरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल, मायकेल ब्रेसवेल, मॅट हेन्री, विल ओ'रोर्क, मॅथ्यू फिशर, एजाज पटेल
हेही वाचा :