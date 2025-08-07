Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

पाहुणे 'क्लीन स्वीप' करणार की यजमान घरच्या मैदानावर प्रतिष्ठा राखणार? ZIM vs NZ निर्णायक मॅच कशी पाहायची? - ZIM VS NZ 2ND TEST

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड क्रिकेट संघात दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिका सुरु आहे. यातील दुसरा आणि शेवटचा सामना आजपासून खेळवला जाणार आहे.

ZIM vs NZ 2nd Test
न्यूझीलंड क्रिकेट संघ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read

बुलावायो ZIM vs NZ 2nd Test Live Streaming : न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध झिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु आहे. यातील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 7 ऑगस्ट (गुरुवार) पासून क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 01:30 वाजता खेळवला जाईल.

पहिल्या सामन्यात कीवींचं वर्चस्व : या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात किवी संघानं पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं, ज्यामध्ये त्यांनी 9 विकेट्सनं विजय मिळवला. पहिल्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडच्या विजयात डेव्हॉन कॉनवे आणि डॅरिल मिशेल यांनी फलंदाजीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर मॅट हेन्रीनं गोलंदाजीवर वर्चस्व गाजवलं, ज्यानं सामन्यात एकूण 9 विकेट्स घेतल्या.

टॉम लॅथम दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर : बुलावायो मैदानावर खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी, दोन्ही संघांच्या संघात थोडा बदल करण्यात आला आहे, ज्यात या मालिकेसाठी किवी संघाचा कर्णधार म्हणून निवडलेला टॉम लॅथम खांद्याच्या दुखापतीमुळं पहिल्या सामन्यात खेळू शकला नाही, तर दुसऱ्या सामन्यापूर्वी त्याची फिटनेस चाचणी घेण्यात आली होती, जी तो उत्तीर्ण होऊ शकला नाही आणि त्यामुळं लॅथम या सामन्यातही खेळताना दिसणार नाही आणि त्याच्या जागी मिशेल सँटनर पुन्हा एकदा कर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे. त्याच वेळी, वेगवान गोलंदाज विल्यम ओ'रोर्क पाठीच्या दुखापतीमुळं दुसऱ्या कसोटीपूर्वी बाहेर पडला होता. दुसरीकडे, झिम्बाब्वे संघातही मोठा बदल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ब्रेंडन टेलरचं सुमारे 3.5 वर्षांच्या बंदीनंतर पुनरागमन दिसून आलं आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : कसोटी क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंड आणि झिम्बाब्वे दरम्यान आतापर्यंत एकूण 18 सामने खेळले गेले आहेत. या 18 सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडन 12 वेळा विजय मिळवला आहे, तर झिम्बाब्वेनं एकही सामना जिंकलेला नाही. उर्वरित 6 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतं की न्यूझीलंडनं कसोटी क्रिकेटमध्ये झिम्बाब्वेवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आहे.

बुलावायो येथील खेळपट्टी अहवाल : बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब त्याच्या संथ, कोरड्या पृष्ठभागांसाठी ओळखली जाते. जी पहिल्या दोन दिवसांत फलंदाजीसाठी अनुकूल असते, त्यानंतर हळूहळू फिरकीपटूंना मदत मिळते आणि कसोटी सामना पुढं सरकत असताना रिव्हर्स स्विंग मिळतो. डिसेंबर 2024 पासून बुलावायोनं आयोजित केलेल्या सहा कसोटी सामन्यांमध्ये, 580 पेक्षा जास्त धावा झाल्या आहेत, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 6 बाद 625 धावांचा समावेश आहे, त्या सामन्यात विआन मुल्डरच्या नाबाद 367 धावांचा समावेश आहे. तसंच हवामान थंड आणि कोरडं राहण्याचा अंदाज आहे.

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना 07 ऑगस्ट ते 11 ऑगस्ट दरम्यान क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो इथं भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता खेळवला जाईल. ज्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना भारतातील कोणत्याही चॅनेलवर अधिकृत प्रसारित होणार नाही. मात्र सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग फॅनकोडवर पाहता येईल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

झिम्बाब्वे : ब्रायन बेनेट, बेन कुरान, निक वेल्च, क्रेग एर्विन (कर्णधार), सिकंदर रझा, शॉन विल्यम्स, तफाडझ्वा त्सिगा (विकेटकीपर), वेलिंग्टन मसाकादझा, ट्रेव्हर ग्वांडू, ब्लेसिंग मुझाराबानी, तनाका चिवांगा

न्यूझीलंड : मिचेल सँटनर (कर्णधार), विल यंग, रचिन रवींद्र, हेन्री निकोल्स/डेव्हॉन कॉनवे, डॅरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल, मायकेल ब्रेसवेल, मॅट हेन्री, विल ओ'रोर्क, मॅथ्यू फिशर, एजाज पटेल

हेही वाचा :

  1. हे कसलं गणित? 754 धावा करणारा शुभमन गिल टॉप-10 रॅकिंगमधून बाहेर; मात्र 411 धावा करुनही जैस्वाल टॉप-5 मध्ये
  2. संयम असावा तर असा...! साडेसात तास फलंदाजी करत 427 चेंडूत बनवल्या फक्त 68 धावा

बुलावायो ZIM vs NZ 2nd Test Live Streaming : न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध झिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरु आहे. यातील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 7 ऑगस्ट (गुरुवार) पासून क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 01:30 वाजता खेळवला जाईल.

पहिल्या सामन्यात कीवींचं वर्चस्व : या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात किवी संघानं पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं, ज्यामध्ये त्यांनी 9 विकेट्सनं विजय मिळवला. पहिल्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडच्या विजयात डेव्हॉन कॉनवे आणि डॅरिल मिशेल यांनी फलंदाजीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर मॅट हेन्रीनं गोलंदाजीवर वर्चस्व गाजवलं, ज्यानं सामन्यात एकूण 9 विकेट्स घेतल्या.

टॉम लॅथम दुसऱ्या कसोटीतून बाहेर : बुलावायो मैदानावर खेळल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी, दोन्ही संघांच्या संघात थोडा बदल करण्यात आला आहे, ज्यात या मालिकेसाठी किवी संघाचा कर्णधार म्हणून निवडलेला टॉम लॅथम खांद्याच्या दुखापतीमुळं पहिल्या सामन्यात खेळू शकला नाही, तर दुसऱ्या सामन्यापूर्वी त्याची फिटनेस चाचणी घेण्यात आली होती, जी तो उत्तीर्ण होऊ शकला नाही आणि त्यामुळं लॅथम या सामन्यातही खेळताना दिसणार नाही आणि त्याच्या जागी मिशेल सँटनर पुन्हा एकदा कर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे. त्याच वेळी, वेगवान गोलंदाज विल्यम ओ'रोर्क पाठीच्या दुखापतीमुळं दुसऱ्या कसोटीपूर्वी बाहेर पडला होता. दुसरीकडे, झिम्बाब्वे संघातही मोठा बदल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ब्रेंडन टेलरचं सुमारे 3.5 वर्षांच्या बंदीनंतर पुनरागमन दिसून आलं आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : कसोटी क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंड आणि झिम्बाब्वे दरम्यान आतापर्यंत एकूण 18 सामने खेळले गेले आहेत. या 18 सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडन 12 वेळा विजय मिळवला आहे, तर झिम्बाब्वेनं एकही सामना जिंकलेला नाही. उर्वरित 6 सामने अनिर्णित राहिले आहेत. या आकडेवारीवरुन स्पष्ट होतं की न्यूझीलंडनं कसोटी क्रिकेटमध्ये झिम्बाब्वेवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आहे.

बुलावायो येथील खेळपट्टी अहवाल : बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब त्याच्या संथ, कोरड्या पृष्ठभागांसाठी ओळखली जाते. जी पहिल्या दोन दिवसांत फलंदाजीसाठी अनुकूल असते, त्यानंतर हळूहळू फिरकीपटूंना मदत मिळते आणि कसोटी सामना पुढं सरकत असताना रिव्हर्स स्विंग मिळतो. डिसेंबर 2024 पासून बुलावायोनं आयोजित केलेल्या सहा कसोटी सामन्यांमध्ये, 580 पेक्षा जास्त धावा झाल्या आहेत, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेनं 6 बाद 625 धावांचा समावेश आहे, त्या सामन्यात विआन मुल्डरच्या नाबाद 367 धावांचा समावेश आहे. तसंच हवामान थंड आणि कोरडं राहण्याचा अंदाज आहे.

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना 07 ऑगस्ट ते 11 ऑगस्ट दरम्यान क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो इथं भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता खेळवला जाईल. ज्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?

झिम्बाब्वे विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना भारतातील कोणत्याही चॅनेलवर अधिकृत प्रसारित होणार नाही. मात्र सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग फॅनकोडवर पाहता येईल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

झिम्बाब्वे : ब्रायन बेनेट, बेन कुरान, निक वेल्च, क्रेग एर्विन (कर्णधार), सिकंदर रझा, शॉन विल्यम्स, तफाडझ्वा त्सिगा (विकेटकीपर), वेलिंग्टन मसाकादझा, ट्रेव्हर ग्वांडू, ब्लेसिंग मुझाराबानी, तनाका चिवांगा

न्यूझीलंड : मिचेल सँटनर (कर्णधार), विल यंग, रचिन रवींद्र, हेन्री निकोल्स/डेव्हॉन कॉनवे, डॅरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल, मायकेल ब्रेसवेल, मॅट हेन्री, विल ओ'रोर्क, मॅथ्यू फिशर, एजाज पटेल

हेही वाचा :

  1. हे कसलं गणित? 754 धावा करणारा शुभमन गिल टॉप-10 रॅकिंगमधून बाहेर; मात्र 411 धावा करुनही जैस्वाल टॉप-5 मध्ये
  2. संयम असावा तर असा...! साडेसात तास फलंदाजी करत 427 चेंडूत बनवल्या फक्त 68 धावा

For All Latest Updates

TAGGED:

ZIMBABWE VS NEW ZEALAND 2ND TESTZIM VS NZ 2ND TEST LIVE IN INDIAZIM VS NZ 2ND TEST PREDICTIONZIM VS NZ 2ND TEST LIVE STREAMINGZIM VS NZ 2ND TEST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.