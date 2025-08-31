हरारे ZIM vs SL 2nd ODI Live : झिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट संघात दोन सामन्यांची वनडे माविका सुरु आहे. या वनडे मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना आज 31 ऑगस्ट (रविवार) रोजी हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यात यजमान झिम्बाब्वे संघ विजय मिळवत मालिका बरोबरीत सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. तर श्रीलंका संघ सामना जिंकत मालिकेत क्लीन स्वीप करण्याचा प्रयत्न करेल.
Brave fight, heartbreak finish . . . as Zimbabwe fall to Sri Lanka in a last-over thriller.— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) August 29, 2025
Match Details 👉 https://t.co/QHcf46sesK#ZIMvSL #ExperienceZimbabwe pic.twitter.com/41NVHNtO7l
झिम्बाब्वेला मोठा धक्का : श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी झिम्बाब्वेला मोठा धक्का बसला आहे, कारण कर्णधार क्रेग एर्विन हा पायाच्या दुखापतीमुळं संपूर्ण मालिकेतून बाहेर आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत शॉन विल्यम्स संघाचं नेतृत्व करत आहे. त्याच वेळी, वरिष्ठ खेळाडूंमध्ये, सिकंदर रझा आणि ब्रेंडन टेलरसारखे अनुभवी खेळाडू संघात महत्त्वाचं योगदान देतील. मात्र झिम्बाब्वेला कोणत्याही परिस्थितीत आजच्या सामन्यात विजय मिळवावा लागेल, अन्यथा त्यांच्यावर मालिकेत क्लीन स्वीप होण्याचा धोका आहे.
पहिल्या सामन्यात काय झालं : तत्पुर्वी या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात झिम्बाब्वेचा कर्णधार शॉन विल्यम्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेक गमावल्यानंतर, श्रीलंकेनं प्रथम फलंदाजी केली आणि निर्धारित 50 षटकांत सहा गडी गमावून 298 धावा केल्या. झिम्बाब्वेच्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 50 षटकांत 299 धावा करायच्या होत्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेला 50 षटकांत आठ विकेट गमावून फक्त 291 धावा करता आल्या. एकवेळ झिम्बाब्वे संघ सामना जिंकेल अशी परिस्थिती होती. मात्र शेवटच्या षटकात श्रीलंकेकडून दिलशान मधुशंकानं हॅटट्रिक घेत संघाला अटीतटीच्या सामन्यात विजय मिळवून दिला.
A stunning last-over hat-trick from Dilshan Madushanka to guide Sri Lanka home in Harare 👌#ZIMvSL 📝: https://t.co/g9G0zQkGRO pic.twitter.com/kE1Ktf6IaI— ICC (@ICC) August 29, 2025
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात आतापर्यंत 65 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यात झिम्बाब्वेनं फक्त 12 वेळा विजय मिळवला आहे, तर श्रीलंकेनं 50 सामने जिंकले आहेत. याशिवाय 3 सामने बरोबरीत सुटले आहेत किंवा निकाल लागले नाहीत. दोन्ही संघांमधील पहिला वनडे सामना 23 फेब्रुवारी 1992 रोजी खेळला गेला होता.
हरारेची खेळपट्टी कशी असेल : हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमची खेळपट्टी गोलंदाजांना मदत करण्यासाठी ओळखली जाते. या मैदानावर पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या 291 धावा आहे, तर एकूण सरासरी धावसंख्या 249 आहे. गोलंदाजांना, विशेषतः फिरकीपटूंना या मैदानावर खूप मदत मिळू शकते. त्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो आणि दुसऱ्या डावात विरोधी संघाला कठीण परिस्थितीत टाकू शकतो.
झिम्बाब्वे विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील दुसरा वनडे सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?
झिम्बाब्वे विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील दुसरा वनडे सामना आज भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:00 वाजता हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याचा टॉस अर्धा तास आधी होईल.
Sri Lanka hold their nerves in a thrilling finish to go 1-0 up in the ODI series against Zimbabwe 🙌#ZIMvSL 📝: https://t.co/g9G0zQleHm pic.twitter.com/eXcnmVXoLx— ICC (@ICC) August 29, 2025
झिम्बाब्वे विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील दुसरा वनडे सामना कुठं आणि कसा पहायचा?
झिम्बाब्वे विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील दुसरा वनडे सामना भारतातील फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपणासाठी उपलब्ध असेल. मात्र सामने कोणत्याही टीव्ही चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केले जाणार नाहीत.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
झिम्बाब्वे : बेन करन, ब्रायन बेनेट, ब्रेंडन टेलर (यष्टिरक्षक), शॉन विल्यम्स (कर्णधार), सिकंदर रझा, वेस्ली माधेवेरे, टोनी मुनयोंगा, ब्रॅड इव्हान्स, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, ट्रेवर ग्वांडू.
श्रीलंका : पथुम निस्सांका, निशान मदुष्का, कुसल मेंडिस (यष्टिरक्षक), सदीरा समरविक्रमा, चरिथ असलंका (कर्णधार), झेनिथ लियानागे, कामिंदू मेंडिस, दुष्मंथा चामीरा, महेश थीकशाना, असिता फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.
हेही वाचा :