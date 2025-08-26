ETV Bharat / sports

3 दिवसांत 2 ODI सामने खेळण्यासाठी संघाची घोषणा; 4 वर्षांनी माजी कर्णधाराला संघात स्थान - ZIM VS SL ODI

झिम्बाब्वे क्रिकेट संघानं आगामी दोन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी आपल्या संघाची घोषणा केली आहे.

ZIM vs SL ODI
ब्रेंडन टेलर (Getty Images)
Published : August 26, 2025 at 10:00 AM IST

हरारे ZIM vs SL ODI : झिम्बाब्वे क्रिकेट संघानं श्रीलंकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी 16 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. या संघातील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे अनुभवी फलंदाज ब्रेंडन टेलरचं पुनरागमन. टेलरनं शेवटचा वनडे सामना सप्टेंबर 2021 मध्ये आयर्लंडविरुद्ध खेळला होता आणि जवळजवळ चार वर्षांनी तो संघात पुनरागमन करत आहे.

तीन दिवसांत होणार दोन वनडे सामन्यांची मालिका : श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील 2 वनडे सामने 29 आणि 31 ऑगस्ट रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळले जातील. टेलर व्यतिरिक्त, रिचर्ड नगारावा दुखापतीतून बरा झाल्यानंतर परतल्यानं झिम्बाब्वेची वेगवान गोलंदाजी देखील मजबूत झाली आहे आणि ब्लेसिंग मुझाराबानी देखील त्याच्यासोबत संघाचा भाग आहे. या मालिकेसाठी झिम्बाब्वे संघात चार नवीन खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये क्लाइव्ह मंडे, टोनी मुनयोंगा, ब्रॅड इव्हान्स आणि अनकॅप्ड वेगवान गोलंदाज अर्नेस्ट मासुकू यांचा समावेश आहे. संघाचं नेतृत्व अनुभवी क्रेग एर्विन करणार आहे.

10 हजार धावांपासून टेलर फक्त 11 धावा दूर : एर्विन म्हणाला की, रेड बॉल क्रिकेटमधून व्हाईट बॉल क्रिकेटकडे वळणं नेहमीच आव्हानात्मक असतं, विशेषतः श्रीलंकेसारख्या संघाविरुद्ध आपल्याला लवचिक राहावं लागेल, आपल्या योजनांवर विश्वास ठेवावा लागेल आणि घरच्या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा लागेल. ब्रेंडन टेलरनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 9900 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. तो 11 धावा करताच तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपल्या 10 हजार धावा पूर्ण करेल.

संघाला सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला : संघाचे मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स म्हणाले की, आम्ही नुकतंच एक कठीण रेड बॉल मालिका खेळून परतलो आहोत आणि आता आम्हाला वनडे क्रिकेटच्या वेग आणि तीव्रतेशी जुळवून घ्यावं लागेल. श्रीलंका हा एक मजबूत व्हाईट बॉल संघ आहे आणि कोणत्याही कमकुवतपणाचा फायदा घेऊ शकतो. आपल्याला सुरुवातीपासूनच सावधगिरी बाळगावी लागेल. ते पुढं म्हणाले की, प्रत्येक खेळाडूनं आपली भूमिका स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे. जर असं झालं तर, श्रीलंकेसारख्या शिस्तबद्ध संघाविरुद्धही संघ एक मजबूत आव्हान सादर करेल.

श्रीलंकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी झिम्बाब्वे संघ :

क्रेग एर्विन (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, जोनाथन कॅम्पबेल, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, ट्रेव्हर ग्वांडू, वेस्ले मधेवेरे, क्लाइव्ह मदांडे, अर्नेस्ट मासुकू, टोनी मुन्योंगा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्डन, न्युजराबनी, न्युचर्डन, ब्रॅड इव्हान्स. टेलर, शॉन विल्यम्स.

