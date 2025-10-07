ETV Bharat / sports

वाढदिवस विशेष : श्रीरामपूरच्या फोटोग्राफरचा मुलगा ते टीम इंडियाचा मॅचविनर गोलंदाज... झहीर खानचा स्वप्नवत प्रवास!

माजी दिग्गज क्रिकेटपटू झहीर खान याचा आज वाढदिवस आहे. काही दिवसांपूर्वीच तो शिर्डीत आला होता. यावेळी त्यानं साईबाबांचं दर्शन घेतलं. तसेच, लहानपणीच्या आठवणी सांगितल्या होत्या.

Zaheer Khan Birthday
झहीर खान वाढदिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 2:45 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : टीम इंडियाचा माजी दिग्गज गोलंदाज झहीर खान अहिल्यानगरच्या श्रीरामपूरचा सुपुत्र आहे. लहानपणापासूनच त्याला क्रिकेटची आवड होती. लहानपणापासूनच त्याचं क्रिकेटर बनण्याचं स्वप्न होतं. अशा स्थितीत त्यानं आपल्या मेहनतीच्या आणि जिद्दीच्या जोरावर त्या स्वप्नाचा पाठलाग केला. एकेदिवशी टीम इंडियात एन्ट्री घेतली. झहीरनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड नाव कमावलं. मुंबईतून क्रिकेट करिअरला सुरुवात करणाऱ्या झहीरनं 2000 मध्ये टीम इंडियात एन्ट्री केली. तो 2014 पर्यंत टीम इंडियासाठी खेळत राहिला आणि त्यानंतर 2017 पर्यंत आयपीएलमध्ये चमकत राहिला.

क्रिकेटच्या मैदानावर वादळ निर्माण करणाऱ्या झहीरचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र, तितकंच शांत आणि संयमी राहिलं आहे. झहीरनं 2017 मध्ये अभिनेत्री सागरिका घाटगेसोबत लग्न केलं. सध्या तो पुण्यात स्थायिक असून ‘ZK’ नावाचं रेस्टॉरंट चालवतो. खरं तर, झहीर खान त्याचा 47वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्तानं आपण आज त्याच्या आजवरच्या प्रवासाचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

झहीर खान (ETV Bharat)

झहीरचा जन्म श्रीरामपूरचा : झहीर खानचा जन्म 7 ऑक्टोबर 1978 रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर शहरात झाला. झहीरचे वडील बरिलयार खान आणि आई जकिया खान यांच्या कुटुंबात तीन मुलं आहेत. दिशान, झहीर आणि अनिस अशी त्यांची नावं. खान कुटुंब श्रीरामपूर येथील रेव्हेन्यू कॉलनीमध्ये एका छोट्या घरात राहायचं. झहीरचे वडील फोटोग्राफीचा व्यवसाय करायचे. त्यांचा एक छोटेखानी स्टुडिओ घरातच होता. तर झहीरची आई जकिया खान या शिक्षिका होत्या.

Saibaba Temple Shirdi
साईबाबा मंदिर शिर्डी (ETV Bharat)

झहीर भावंडांसोबत क्रिकेट खेळायचा : लहानपणापासूनच झहीरला क्रिकेटची आवड होती. तो हातात फळी घेऊन घराजवळ आपल्या भावंडांसोबत क्रिकेट खेळायचा. श्रीरामपूर शहरातील के. जे. सोमय्या हायस्कूलमध्ये 10 वीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर त्यानं रावबहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालयात 11 वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला. कॉलेजमध्ये गेल्यानंतरही झहीरचं क्रिकेटप्रेम कमी झालं नव्हतं. उलट ते आणखी वाढलं. तो अभ्यासात हुशार असल्यामुळे त्याच्या क्रिकेटला घरून फारसा विरोध नव्हता. कॉलेजच्या मैदानावर तो मित्रांसोबत क्रिकेट खेळायचा.

Saibaba Temple Shirdi
साईबाबा मंदिर शिर्डी (ETV Bharat)

क्रीडाशिक्षक प्रा. लड्डो शेख यांचं मार्गदर्शन : झहीर शांत स्वभावाचा होता. पण त्याचं ध्येय ठरलेलं होतं, ते म्हणजे क्रिकेटमध्ये काहीतरी विशेष करून दाखवायचं. तो काही तास गोलंदाजीचा सराव करत असे. मित्रांसोबतचा खेळ संपल्यानंतरही तो एकटाच मैदानावर स्टम्प लावून गोलंदाजीचा सराव करत राहायचा. त्याच्या मेहनतीला त्याचा मोठा भाऊ दिशान आणि कॉलेजचे क्रीडाशिक्षक प्रा. लड्डो शेख यांचं नेहमीच प्रोत्साहन मिळत असे. फिट राहण्यासाठी प्रा. शेख त्याला मैदानाभोवती धावण्यास सांगायचे. कॉलेजच्या जिमखान्यात झहीर नियमित व्यायाम करत असे. परिसरात होणाऱ्या विविध क्रिकेट स्पर्धांमध्ये झहीरची टीम नेहमी सहभाग घेऊन अनेक बक्षीसं मिळवायची.

Zaheer Khan's school
झहीर खानची शाळा (ETV Bharat)

12वीनंतर मुंबई गाठली : 11वी आणि 12वीचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर झहीरनं वडिलांकडे मुंबईला जाण्याचा हट्ट धरला. वडिलांनी मुलाचा हट्ट मान्य करून त्याला मुंबईला नेलं. मात्र अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी लागणारी फी जास्त असल्यामुळे वडील चिंतेत पडले. दरम्यान, झहीरला 12वीत 84 टक्के गुण मिळाले होते. त्याला अभियांत्रिकीसाठी प्रवेश मिळू शकत होता. पण, झहीरला क्रिकेटरच व्हायचं होतं.

सुरुवातीला मुंबईच्या संघात निवड झाली नाही : मुंबईत झहीरची भेट माजी क्रिकेटपटू सुधीर नाईक यांच्याशी झाली. त्यांनी झहीरला गोलंदाजी करण्यास सांगितलं. त्याक्षणीच झहीरची गोलंदाजीची अॅक्शन नाईक यांना आवडली. त्यांनी झहीरला मुंबई नॅशनल क्लबकडून खेळण्याची संधी दिली. मात्र, नशिबानं साथ दिली नाही. त्याची रणजी संघासाठी निवड झाली नाही.

अंशुमन गायकवाड यांनी मदत केली : दरम्यान, एकेदिवशी भारताचे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू अंशुमन गायकवाड यांनी झहीरची गोलंदाजी पाहिली. त्यांनी त्याला गुजरातच्या बडोदा संघात सामील होण्यासाठी मदत केली. बडोदाकडून खेळताना झहीरनं आपल्या पहिल्याच रणजी सामन्यात उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर त्याचं आयुष्यच बदललं. त्याचवेळी झहीरची निवड इंडियन ऑइल लिमिटेडकडूनही झाली. अखेर सन 2000 मध्ये झहीरची भारतीय क्रिकेट संघात निवड झाली. गल्लीबोळात खेळणारा हा मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलगा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पोहोचला.

केनियाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण : 3 ऑक्टोबर 2000 रोजी झहीरने केनियाविरुद्ध आपला पहिला एकदिवसीय सामना खेळला. 10 नोव्हेंबर 2000 रोजी बांगलादेशविरुद्ध आपली पहिला कसोटी सामना खेळला. 2000 ते 2017 या काळात झहीरनं सातत्यपूर्ण मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली. आपल्या क्रिकेट कारकीर्दीला यशस्वी बनवलं.

सागरिका घाटगेशी विवाह : 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी झहीर खाननं अभिनेत्री सागरिका घाटगे हिच्याशी विवाह केला. सध्या झहीरचं कुटुंब पुण्यात स्थायिक झालं असून, तिथे ‘ZK’ नावाचं त्यांचं रेस्टॉरंट आहे. हे रेस्टॉरंट झहीरचा मोठा भाऊ दिशान आणि अनिस सांभाळतात. झहीरचे चुलते आणि चुलत भावंडं अजूनही श्रीरामपूरमध्येच वास्तव्यास आहेत.

झहीरनं घेतलं साईबाबांचं दर्शन : अलीकडेच झहीर खान आपल्या पत्नी सागरिका घाटगे, मुलगा फतेहसिंह खान आणि सासू अपेक्षा घाटगे यांच्यासह शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी पोहोचला होता. आपल्या वाढदिवसानिमित्त आणि पुत्रप्राप्तीच्या आनंदातून त्यांनी साई संस्थानाला 5 लाख रुपयांची देणगीही दिली. साई दर्शनानंतर झहीर खान यांनी साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "माझं मूळ गाव श्रीरामपूर असून, लहानपणापासून मी साईबाबांचा भक्त आहे. त्या काळी आम्ही शिर्डीत दर्शनासाठी यायचो. तेव्हा दर्शनाची व्यवस्था वेगळी होती. मंदिराजवळ छोटी छोटी दुकानं असायची. आता साईबाबांच्या दर्शनव्यवस्थेत मोठा बदल झालेला आहे." झहीर खान शिर्डीत किंवा अहिल्यानगर जिल्ह्यात आल्यानंतर आपल्या गावची आणि लहानपणाची आठवण न चुकता काढतो. श्रीरामपूरचा हा सुपुत्र आजही आपल्या मातीशी नाळ जोडून आहे.

Last Updated : October 7, 2025 at 2:45 PM IST

