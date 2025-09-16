WWE मंडे नाईट RAW मध्ये जॉन सीनानं केलं मोठं आव्हान; रेसलपालूझाचा उस्ताह वाढला
WWE मंडे नाईट रॉ मध्ये अनेक मनोरंजक सामने झाले. WWE च्या आगामी शो रेसलपालूझा 2025 साठी हा शो खूप महत्वाचा होता.
Published : September 16, 2025 at 11:00 AM IST
नवी दिल्ली WWE Monday Night Raw : 15 सप्टेंबर रोजी स्प्रिंगफील्ड मॅसॅच्युसेट्स इथं झालेल्या मंडे नाईट रॉ चा एपिसोड हा रेसलपालूझा 2025 पूर्वीचा शेवटचा शो होता, जो खूप रोमांचक झाला. या शोनं रेसलपालूझाचा पाया रचला. त्यामुळं पुढील शो आणखी रोमांचक झाले आहेत. मंडे नाईट रॉमध्ये एलए नाईटनं जय उसोवर अचानक हल्ला करुन शोची सुरुवात केली, ज्यामुळं तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
जॉन सीनाचा भावनिक प्रवेश : यदरम्यान जॉन सीनानं प्रेक्षकांसमोर भावनिक प्रवेश केला. त्यानं त्याच्या गावी घालवलेल्या वेळेची आणि स्प्रिंगफील्ड कॉलेजमध्ये फुटबॉल खेळण्याच्या अनुभवांची आठवण केली. सीनानं रेसलपालूझा इथं त्याच्या सामन्यासाठी ब्रॉक लेसनरला थेट आव्हान दिलं आणि सांगितलं की तो हार मानणार नाही. विशेष म्हणजे त्याचे WWE मध्ये फक्त सहा सामने शिल्लक आहेत.
शोमध्ये झाले अनेक मनोरंजक सामने :
- लायरा वाल्कीरियानं जजमेंट डे सदस्य रोक्सेन पेरेझचा पराभव केला, त्यानंतर बेली आली आणि वाल्कीरियाला रॅकेल रॉड्रिग्जच्या हल्ल्यापासून वाचवलं.
- पेंटानं एका उत्तम सामन्यात कोफी किंग्स्टनचा पराभव केला, तर न्यू डे सदस्यांनी त्याचा विश्वासघात करण्याचा प्रयत्न केला.
- स्टेफनी वॅकरनं कैरी सानेचा पराभव करुन विजय मिळवला, तर असुका आणि आयो स्काय यांच्यातही तणाव दिसून आला.
सीएम पंक, एजे ली विरुद्ध सेथ रोलिन्स, बेकी लिंच : मंडे नाईट रॉ शोचं मुख्य आकर्षण म्हणजे सेथ रोलिन्स आणि बेकी लिंचचा सेगमेंट होता. जिथं त्यांचा सामना एजे ली आणि सीएम पंकशी झाला. सेगमेंट शब्दांनी भरलेला होता, दोन्ही जोड्यांनी एकमेकांवर टीका केली. या दरम्यान हाणामारी देखील झाली, ज्यामध्ये बेकी लिंचनं एजे लीवर हल्ला केला आणि सेथ रोलिन्सनं सीएम पंकवर हल्ला केला.
टॅग टीम सामन्यात ब्रॉन ब्रेकर आणि ब्रॉन्सन रीड विजयी : टॅग टीम सामन्यात ब्रॉन ब्रेकर आणि ब्रॉनसन रीडने जिमी उसो आणि एलए नाइटचा पराभव केला. सामन्यानंतर एलए नाइटनं जे उसोचा विश्वासघात केला आणि त्याच्यावर हल्ला करुन प्रेक्षकांना धक्का दिला तेव्हा शोचा शेवट एका धक्कादायक वळणानं झाला. या घटनेमुळं रेसलपालूझा इथं होणाऱ्या सामन्यांसाठी उत्साह आणखी वाढला आहे.
