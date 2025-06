ETV Bharat / sports

WWE चाहत्यांसाठी खुशखबर... लवकरच सुरु होणार मोठी स्पर्धा; जनरल मॅनेजरची घोषणा - WWE ANNOUNCEMENT

Published : June 7, 2025 at 12:53 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

नवी दिल्ली King And Queen of the Ring : WWE चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण WWE पुन्हा एकदा 'किंग अँड क्वीन ऑफ द रिंग'स्पर्धा पुन्हा सुरु होत आहे. WWE स्मॅकडाउनच्या एका भागात ही घोषणा करण्यात आली. अँडम पियर्स आणि निक अल्डिस यांनी सांगितलं की पुढील आठवड्यात स्पर्धा सुरु होतील. याचा अंतिम सामना 28 जून 2025 रोजी सौदी अरेबियातील रियाध इथं WWE नाईट ऑफ चॅम्पियन्समध्ये होईल. जो कोणी किंग अँड क्वीन बनेल त्याला समरस्लॅममध्ये चॅम्पियनशिप सामना खेळण्याची संधी मिळेल.

गेल्या वेळी कोण जिंकलं होतं : प्रत्येक ब्रँडमध्ये दोन चार-मार्गी सामने असतील, ज्यामध्ये विजेते पुढं जातील. दोन्ही ब्रँडमधील सुपरस्टार उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध स्पर्धा करतील. गेल्या वेळी सौदी अरेबियामध्ये 'किंग अँड क्वीन ऑफ द रिंग'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्या शोमध्ये गुंथरनं रँडी ऑर्टनला हरवून 'किंग ऑफ द रिंग'चा खिताब जिंकला. त्याच वेळी निया जॅक्सनं लायरा वाल्कीरियाला हरवून 'क्वीन ऑफ द रिंग'चा खिताब जिंकला.