ऑलिंपिक पदक विजेत्या कुस्तीपटूला WFI नं केलं निलंबित, का मिळाली शिक्षा?
भारतीय कुस्ती महासंघानं पॅरिस ऑलिंपिक 2024 कांस्यपदक विजेता अमन सेहरावतवर एका वर्षाची बंदी घातली आहे.
Published : October 8, 2025 at 10:47 AM IST
नवी दिल्ली Wrestler Aman Sehrawat : भारतीय कुस्तीपटू अमन सेहरावतचं वजन जास्त असल्याचं आढळून आलं आहे. त्याचं वजन जास्त असल्याचं आढळून आलं, ज्यामुळं WFI (कुस्ती महासंघ) कडून त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली. सेहरावतनं पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये भारतासाठी कांस्यपदक जिंकलं होतं. तो पुरुषांच्या फ्रीस्टाइल कुस्तीमध्ये 57 किलो वजन गटात भारताचं प्रतिनिधित्व करतो. मात्र वरिष्ठ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेपर्यंत तो निर्धारित वजन मर्यादेपर्यंत पोहोचू शकला नाही म्हणून आता त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. वरिष्ठ जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दिवशी 22 वर्षीय अमन सेहरावतनं 1.7 किलो वजन जास्त वजन उचलल्याचं आढळून आले, ज्यामुळं तो अपात्र ठरला. त्याला कुस्तीशी संबंधित सर्व क्रियाकलापांमधून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
The Wrestling Federation of India (WFI) has announced the suspension of Olympic medallist Aman Sehrawat for violating weight regulations. The suspension, effective from September 23, prohibits him from taking part in any wrestling activities at both national and international… pic.twitter.com/gBxGF6d9A4— IANS (@ians_india) October 7, 2025
अमनवर एका वर्षाची बंदी : WFI नं अमन सेहरावतवर बंदी घालणारं पत्र पाठवलं आहे, ज्यामध्ये असं म्हटलं आहे की कारण दाखवा नोटीसच्या तारखेपासून त्याला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व कुस्तीशी संबंधित क्रियाकलापांमधून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात येत आहे. हा निर्णय अंतिम आहे. निलंबनाच्या कालावधीत, तुम्हाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर WFI द्वारे आयोजित किंवा मंजूर केलेल्या कोणत्याही उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यास किंवा त्यांच्याशी संबंधित होण्यास मनाई आहे.
कधीपर्यंत असेल बंदी : भारतीय कुस्ती महासंघाने 23 सप्टेंबर 2025 रोजी अमन सेहरावतला पत्र लिहून चॅम्पियनशिप दरम्यान वजन चुकीबद्दल स्पष्टीकरण मागितलं. WFI नुसार, सेहरावत यांनी 29 सप्टेंबर रोजी त्याचं स्पष्टीकरण सादर केलं, परंतु शिस्तपालन समितीने त्यावर असहमती दर्शविली. अमन सेहरावत याच्यावरील बंदी 22 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील.
कठोर शिस्तपालन करण्याचा निर्णय : सेहरावतला लिहिलेल्या पत्रात, शिस्तपालन समितीनं 29 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या त्यांच्या उत्तराची योग्यरित्या पुनरावलोकन केली. मुख्य प्रशिक्षक आणि सहाय्यक प्रशिक्षकांकडून पुढील स्पष्टीकरण मागितलं गेलं. सखोल चौकशीनंतर समितीला त्यांचा प्रतिसाद असमाधानकारक आढळला आणि त्यांनी कठोर शिस्तपालन कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
